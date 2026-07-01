ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

История награды

После Октябрьской революции согласно декрету от 15 декабря 1917 г. «Об уравнивании всех служащих в правах» все награды и знаки отличия Российской империи отменялись. После начала Гражданской войны в России, советские власти решили разработать награду для военных, проявивших себя в деле защиты социалистического отечества. Так в декрете 16 сентября 1918 г. «О знаках отличия», появился орден Красного Знамени РСФСР, ставший единственной наградой нового государства. 4 октября официально ВЦИК утвердил эскиз награды, подготовленный художников В.В. Денисовым (гравёр – В.В. Звягинцев). На красном знамени был нанесен государственный девиз РСФСР, а затем и СССР: «Пролетарии всех стан, соединяйтесь!». Первым кавалером стал В.К. Блюхер . 19 мая 1920 г. ВЦИК принял дополнение в статут награды, разрешив вручать повторно (ввиду отсутствия других наград). Среди героев Гражданской войны орден чаще всего вручали С.М. Буденному , легендарному командиру Первой конной армии. После провозглашения СССР, 1 августа 1924 г. награда стала общесоюзной (вместо РСФСР писалось СССР), хотя подобные ордена продолжали вручать в национальных республиках и РСФСР вплоть до 1933 г. В 1930 г. награда утратила свой высший порядок, уступив ордену Ленина, вручавшийся не только военным, но и гражданским. С июня 1943 г. знамена «краснознаменных» воинских частей стали прикреплять к древку орденскую ленту. С 1944 до 1957 г. помимо военных заслуг, награду стали вручать за выслугу лет (за 20 лет воинской службы, второй орден можно было получить за 30 лет безупречной службы в органах государственной безопасности, армии и внутренних дел). Общее число награждений составило около 583 тысяч раз (рекордсменами, получившими наибольшее количество награды, стали пятнадцать человек, получивших орден 7 раз). В 1967 г. в ознаменовании 50-летия революции, был учрежден Орден Октябрьской Революции, занявший второе место в общем реестре наград СССР (Орден Красного Знамени передвинулся в общей иерархии на третье место). После распада СССР, в феврале 1992 г. Президиум вооруженных сил РФ в своем указе упразднил награду.