«ОРБИТА»
«ОРБИТА» - еть земных станций спутниковой связи для ретрансляции передач Центрального телевидения на территории СССР.
После запуска в 1965 году первого спутника связи «Молния-1», перекинувшего «космический мост» из Москвы во Владивосток, по которому передавались ТВ-программы, появилась возможность создания распределит. сети наземных станций для обслуживания территорий Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Крайнего Севера. В 1967 году введены в строй первые 20 станций, к 1970 году - более 50, к 1984 году - более 100 (из них свыше 10 приёмно-передающих). Для работы «Орбиты» требовался определённый уровень технического оснащения станций (в частности, применение параболических антенн с отражателем диаметром 12 м, следящих за спутниками на высокоэллиптических орбитах); мощность передатчиков достигала 10 кВт. Приёмные устройства станций для улучшения чувствительности содержали малошумящие охлаждаемые жидким азотом усилители, блоки преобразования частотной модуляции в амплитудную, блоки регенерации синхросигнала, системы подавления помех и искажений. Принятые сигналы поступали на местные телевизионные передатчики, а программы местных ТВ-центров могли транслироваться в Москву. Система «Орбита» позволила осуществлять доставку программ Центрального телевидения (с временны́м сдвигом) телезрителям, проживающим в разных часовых поясах страны.
Совершенствование спутников связи («Молния-2» и «Молния-3», 1971-1974 годы) потребовало перехода на более высокие частоты передачи и приёма сигналов (с 1 на 4 ГГц), что обеспечило возможность передачи сигналов звукового вещания, газетных полос фототелеграфным способом, а также телефонно-телеграфную связь между наземными станциями («Орбита-2»).
В начале 1990-х годов благодаря переходу на геостационарные спутники связи значительно упрощено оборудование наземных станций (уменьшение на порядок размеров постоянно ориентированных антенн, отсутствие системы постоянного наведения антенны на спутник и системы автоматического сопровождения), расширены возможности по одновременной передаче нескольких сигналов, достигнута стабилизация уровня входного сигнала, что позволило перевести передачу сигналов телевидения и звукового вещания в общую сеть связи; необходимость в выделенной специализированной сети «Орбита» отпала.