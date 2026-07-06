«ОРБИТА»

«ОРБИТА» - еть земных станций спутниковой связи для ретрансляции передач Центрального телевидения на территории СССР .

По­сле за­пус­ка в 1965 году пер­во­го спут­ни­ка свя­зи «Мол­ния-1», пе­ре­ки­нув­ше­го «кос­ми­че­ский мост» из Мо­ск­вы во Вла­ди­во­сток, по ко­то­ро­му пе­ре­да­ва­лись ТВ-про­грам­мы, поя­ви­лась воз­мож­ность соз­да­ния рас­пре­де­лит. се­ти на­зем­ных стан­ций для об­слу­жи­ва­ния тер­ри­то­рий Си­би­ри, Даль­не­го Вос­то­ка, Средней Азии и Край­не­го Се­ве­ра. В 1967 году вве­де­ны в строй пер­вые 20 стан­ций, к 1970 году - бо­лее 50, к 1984 году - бо­лее 100 (из них свыше 10 при­ём­но-пе­ре­даю­щих). Для ра­бо­ты «Орбиты» тре­бо­вал­ся оп­ре­де­лён­ный уро­вень тех­нического ос­на­ще­ния стан­ций (в ча­ст­но­сти, при­ме­не­ние па­ра­бо­лических ан­тенн с от­ра­жа­те­лем диа­мет­ром 12 м, сле­дя­щих за спут­ни­ка­ми на вы­со­ко­эл­лип­тических ор­би­тах); мощ­ность пе­ре­дат­чи­ков дос­ти­га­ла 10 кВт. При­ём­ные уст­рой­ст­ва стан­ций для улуч­ше­ния чув­ст­ви­тель­но­сти со­дер­жа­ли ма­ло­шу­мя­щие ох­ла­ж­дае­мые жид­ким азо­том уси­ли­те­ли, бло­ки пре­об­ра­зо­ва­ния час­тот­ной мо­ду­ля­ции в ам­пли­туд­ную, бло­ки ре­ге­не­ра­ции син­хро­сиг­на­ла, сис­те­мы по­дав­ле­ния по­мех и ис­ка­же­ний. При­ня­тые сиг­на­лы по­сту­па­ли на ме­ст­ные те­ле­ви­зи­он­ные пе­ре­дат­чи­ки, а про­грам­мы ме­ст­ных ТВ-цен­тров мог­ли транс­ли­ро­вать­ся в Мо­ск­ву . Сис­те­ма «Орбита» по­зво­ли­ла осу­ще­ст­в­лять дос­тав­ку про­грамм Центрального те­ле­ви­де­ния (с вре­менны́м сдви­гом) те­ле­зри­те­лям, про­жи­ваю­щим в раз­ных ча­со­вых поя­сах стра­ны.

Со­вер­шен­ст­во­ва­ние спут­ни­ков свя­зи («Мол­ния-2» и «Мол­ния-3», 1971-1974 годы) по­тре­бо­ва­ло пе­ре­хо­да на бо­лее вы­со­кие час­то­ты пе­ре­да­чи и приё­ма сиг­на­лов (с 1 на 4 ГГц), что обес­пе­чи­ло воз­мож­ность пе­ре­да­чи сиг­на­лов зву­ко­во­го ве­ща­ния, га­зет­ных по­лос фо­то­те­ле­граф­ным спо­со­бом, а так­же те­ле­фон­но-те­ле­граф­ную связь ме­ж­ду на­зем­ны­ми стан­ция­ми («Ор­би­та-2»).

В начале 1990-х годов бла­го­да­ря пе­ре­хо­ду на гео­ста­цио­нар­ные спут­ни­ки свя­зи зна­чи­тель­но уп­ро­ще­но обо­ру­до­ва­ние на­зем­ных стан­ций (умень­ше­ние на по­ря­док раз­ме­ров по­сто­ян­но ори­ен­ти­ро­ван­ных ан­тенн, от­сут­ст­вие сис­те­мы по­сто­ян­но­го на­ве­де­ния ан­тен­ны на спут­ник и сис­те­мы ав­то­ма­тического со­про­во­ж­де­ния), рас­ши­ре­ны воз­мож­но­сти по од­но­вре­мен­ной пе­ре­да­че не­сколь­ких сиг­на­лов, дос­тиг­ну­та ста­би­ли­за­ция уров­ня вход­но­го сиг­на­ла, что по­зво­ли­ло пе­ре­вес­ти пе­ре­да­чу сиг­на­лов те­ле­ви­де­ния и зву­ко­во­го ве­ща­ния в об­щую сеть свя­зи; не­об­хо­ди­мость в вы­де­лен­ной спе­циа­ли­зированной се­ти «Орбита» от­па­ла.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)