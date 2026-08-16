ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА
ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА - грузинский князь, писатель, учёный, политический деятель.
Сын верховного судьи Картли; воспитывался при царском дворе. Боролся за освобождение Картлийского государства от иранского ига. В 1698 году постригся в монахи (получил имя Саба). Когда правителем Картли стал его воспитанник Вахтанг VI (1703), вернулся к политической деятельности, возглавив просветительские начинания в области культуры. В 1712 году сопровождал Вахтанга VI в Иран, в 1713-1716 годах был с тайной дипломатической миссией у Людовика XIV и папы Римского; тогда же принял католичество. В 1724 году в составе свиты Вахтанга VI эмигрировал в Россию.
Составил толковый словарь груз. яз. XVII-XVIII веков (издан в 1949 году). Переработал и сопроводил стихами выполненный Вахтангом VI перевод на грузинский язык сборника «Калила и Димна» (1714-1716 годы). Широкой популярностью пользовалась книга басен и притч Орбелиани «Мудрость вымысла» (или «О мудрости лжи»), развивавшая идеи европейского Просвещения. Один из основоположников новогрузинского литературного языка. Среди других произведений: мемуарная проза; сочинения религиозного характера.