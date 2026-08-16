ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА

ОРБЕЛИАНИ СУЛХАН САБА - грузинский князь, писатель, учёный, политический деятель.

Сын вер­хов­но­го су­дьи Карт­ли; вос­пи­ты­вал­ся при цар­ском дво­ре. Бо­рол­ся за ос­во­бо­ж­де­ние Карт­лий­ско­го го­су­дар­ст­ва от иранского ига. В 1698 году по­стриг­ся в мо­на­хи (по­лу­чил имя Са­ба). Ко­гда пра­ви­те­лем Карт­ли стал его вос­пи­тан­ник Вах­танг VI (1703), вер­нул­ся к по­ли­тической дея­тель­но­сти, воз­гла­вив про­све­ти­тель­ские на­чи­на­ния в об­лас­ти куль­ту­ры. В 1712 году со­про­во­ж­дал Вах­тан­га VI в Иран, в 1713-1716 годах был с тай­ной ди­пло­ма­тической мис­си­ей у Лю­до­ви­ка XIV и па­пы Рим­ско­го ; то­гда же при­нял ка­то­ли­че­ст­во. В 1724 году в со­ста­ве сви­ты Вах­тан­га VI эмиг­ри­ро­вал в Рос­сию.

Со­ста­вил тол­ко­вый сло­варь груз. яз. XVII-XVIII веков (издан в 1949 году). Пе­ре­ра­бо­тал и со­про­во­дил сти­ха­ми вы­пол­нен­ный Вах­тан­гом VI пе­ре­вод на грузинский язык сборника «Ка­ли­ла и Дим­на» (1714-1716 годы). Ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась кни­га ба­сен и притч Орбелиани «Муд­рость вы­мыс­ла» (или «О муд­ро­сти лжи»), раз­ви­вав­шая идеи ев­ропейского Про­све­ще­ния . Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков но­во­гру­зин­ско­го литературного язы­ка. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: ме­му­ар­ная про­за; со­чи­не­ния ре­лигиозного ха­рак­те­ра.