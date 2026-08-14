Орбе́ли, Иосиф Абгарович

Орбе́ли, Иосиф Абгарович (08[20].03.1887, Кутаиси — 02.04.1961, Ленинград) — российский, советский востоковед, теоретик искусств, общественный деятель. Член-корреспондент (1924), академик АН СССР (1935). Президент АН Армянской СССР (1943–1947).

Из семьи известного судебного деятеля Закавказья А. И. Орбели. В 1904–1909 учился на историко-­филологическом факультете, в 1907–1911 — факультете восточных языков Петербургского университета у Н. Я. Марра , С. А. Жебелева, В. А. Жуковского, Я. И. Смирнова, С. Ф. Ольденбурга . Под общим руководством Н. Я. Марра прошел полный курс факультета восточных языков по армяно-­грузино-персидскому разряду. С 1906 регулярно участвовал в раскопках средневековой столицы Армении — города Ани; заведовал Анийским музеем древностей. В 1909 был направлен в Хачен с целью описать христианские памятники древнего Хаченского княжества. Составил «Краткий путеводитель по городищу Ани» (1910), «Каталог Анийского музея древностей» (1910). В 1911–1912 в Ванской области (Турция) изучал моксское наречие армянского языка, а также язык моксских курдов и их сказания. Вел раскопки в районе озера Ван (1916).

В 1914–1931 — доцент и профессор Петербургского, позднее Ленинградского университета; в 1925–1929 заведовал кафедрой армяно-грузинской филологии, с 1929 — кафедрой истории материальной культуры Востока. В 1919–1931 — действительный член Государственной академии истории материальной культуры. В 1920 избирается хранителем Государственного Эрмитажа, вскоре возглавил Отделение мусульманского Востока; в 1924–1925 — помощник директора; в 1926–1933 — заведующий Отдела Востока, с июля 1934 по 1951 — директор Эрмитажа. В 1928 и 1929, в 1936 организовал и возглавил научно-­исследовательские экспедиции в Дагестан и Армению. В 1937–1938 возглавлял Институт истории материальной культуры АН СССР.

В годы Великой Отечественной вой­ны, оставаясь в Ленинграде, организовал эвакуацию и способствовал сохранению музейных ценностей; после вой­ны руководил восстановлением Эрмитажа («О чем думалось в дни и ночи блокады Ленинграда», 1960). Выступил свидетелем на Нюрнбергском процессе 1946.

В 1955–1960 — декан Восточного факультета Ленинградского государственного университета, заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока; в 1956–1961 — заведующий Ленинградским отделением Института народов Азии АН СССР.

Основные труды О. посвящены кавказоведению, курдоведению и истории культуры, архитектуры Ближнего Востока; внес неоценимый вклад в изучение сасанидской и сельджукской культур. О. развивал школу советского кавказоведения (арменоведения, картвелологии). Награжден двумя орденами Ленина (1944, 1957), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1945, дважды).

Избр. соч. : Развалины Ани. История. Современное состояние. Раскопки. СПб., 1911; Надписи Мармашена. Петроград, 1914; Мусульманский Восток. Л., 1925; Сасанидский металл. М. – Л., 1935 (совм. с К. В. Тревер); Синхронистические таблицы для перевода исторических дат по хиджре на европейское летоисчисление. Л., 1940; Армянский героический эпос. Ереван, 1956 (на арм. яз); Избранные труды. М. – Л., 1968; Фольклор и быт Мокса. М., 1982.

Лит .: Л. А. Орбели в воспоминаниях современников. К 100‑летию со дня рождения. Л., 1983; Мегрелидзе И. В. Иосиф Орбели. Тбилиси, 1983; Юзбашян К. Н. Академик Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961). 2‑е изд. М., 1986. А. А. Ганич.