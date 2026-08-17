ОРАНТА

ОРАНТА (От лат. orans, родительный падеж orantis - молящийся) - изображение мужской или женской фигуры с воздетыми руками, предстоящей перед Богом в молитве , в просьбе о заступничестве; один из иконографических типов Богоматери.

Ис­то­ки об­раза Оранты, пер­во­на­чаль­но но­сив­ше­го обоб­щён­ный, сим­во­лический ха­рак­тер, ле­жат в ан­тич­ном искусстве, в ко­то­ром Оранта бы­ла ал­ле­го­ри­ей бла­го­чес­тия. В хри­сти­ан­ском искусстве Оранта поя­ви­лась в III веке в рос­пи­сях ка­та­комб (например, в так называемом за­ле Оран­та под церковью Сан­ти-Джо­ван­ни-э-Пао­ло в Ри­ме, конец III - начало IV веков) и в рель­е­фах сар­ко­фа­гов (сар­ко­фаг с биб­лей­ски­ми сце­на­ми, около 300 года, Городской му­зей Вел­лет­ри, Ита­лия, и другие). С IV века она при­об­ре­та­ет ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рованный ха­рак­тер и на­чи­на­ет вос­при­ни­мать­ся как изо­бра­же­ние кон­крет­ных лю­дей (изо­бра­же­ние святой Ве­не­ран­ды в ар­ко­со­лии свя­тых Ве­не­ран­ды и Пе­тро­нил­лы в ка­та­ком­бах До­ми­тил­лы 2-й половины IV века в Ри­ме, и другие). Как пра­ви­ло, та­кие изо­бра­же­ния са­мо­дос­та­точ­ны, ре­же вхо­дят в со­став ком­по­зи­ций, как на фре­ске Хри­сти­ан­ской ка­пел­лы в рай­оне боль­ни­цы святого Ио­ан­на в Ри­ме около середины V века, где пред­став­лен Хри­стос, ко­ро­ную­щий двух жён с воз­де­ты­ми в мо­лит­ве ру­ка­ми. В по­зе Оранты изо­бра­жа­ли хри­сти­ан­ских свя­тых (му­че­ни­ки в ро­тон­де Святого Ге­ор­гия в городе Са­ло­ни­ки, конец IV - 1-я четверть V веков.; святой Апол­ли­на­рий в церкви Сант-Апол­ли­на­ре-ин-Клас­се в Ра­вен­не, около 549 года; святой Лу­ка Сти­рит в монастыре Оси­ос-Лу­кас в Фо­ки­де, 1030-1040-е годы), вет­хо­за­вет­ных пер­со­на­жей (пра­отец Ной на фре­ске Гре­че­ской ка­пел­лы ка­та­комб При­сцил­лы в Ри­ме, около 320-340 годов; про­рок Да­ни­ил во рву льви­ном на ми­ниа­тю­ре «Хри­сти­ан­ской то­по­гра­фии» Кос­мы Ин­ди­ко­п­ло­ва, 2-я половина IX века, Базилика Ва­ти­ка­на; три от­ро­ка в ог­нен­ной пе­щи на крыш­ке сар­ко­фа­га из Ка­пи­то­лий­ских му­зе­ев, начало IV века; Су­сан­на на фре­ске гроб­ни­цы V века из Му­зея ви­зантийской куль­ту­ры в городе Са­ло­ни­ки).

Са­мые ран­ние изо­бра­же­ния Бо­го­ма­те­ри Оран­та от­но­сят­ся к VI веку (например, в со­ста­ве сце­ны «Воз­не­се­ние» в Еван­ге­лии Рав­ву­лы, 586, Базилика Лау­рен­циа­на, Фло­рен­ция). Об­раз Бо­го­ма­те­ри Оранты в ап­си­дах мо­жет быть так­же свя­зан с те­мой Вто­ро­го при­ше­ст­вия Хри­ста, например в 17-й ка­пел­ле в Бауи­те (VI-VII века, Еги­пет). В сред­не­ви­зан­тий­ский пе­ри­од изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри Оранты по­ме­ща­лось в кон­хе ап­си­ды (Со­фий­ский со­бор в Кие­ве, 1030-1040-е годы; фре­ски Эс­ки-Гю­мюш в Кап­па­до­кии, около середины XI века; церковь Спа­си­те­ля в городе Ца­ленд­жи­ха в Гру­зии , 1384-1396 годы).

Об­ра­зы Бо­го­ма­те­ри Оранты мо­жет со­про­во­ж­дать сло­во «Влахер­ни­тис­са»; так ус­та­нав­ли­ва­ет­ся их связь со зна­ме­ни­тым кон­стан­ти­но­поль­ским хра­мом Бо­го­ро­ди­цы во Влахер­нах, где, ве­ро­ят­но, хра­ни­лись про­то­ти­пы икон с та­кой ико­но­гра­фи­ей.

Изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри с воз­де­ты­ми ру­ка­ми и Мла­ден­цем на гру­ди, об­раз ко­то­ро­го мо­жет быть за­клю­чён в ме­даль­он, на­зы­ва­ют Зна­ме­ние, Во­пло­ще­ние, Влахер­ни­тис­са, Ве­ли­кая Па­на­гия, Эпи­скеп­сис и Пла­ти­те­ра (или «Шир­шая не­бес»). Не­смот­ря на мно­же­ст­вен­ность на­зва­ний, прин­ци­пи­аль­но­го раз­ли­чия ме­ж­ду ни­ми нет, в ка­ж­дом слу­чае ис­поль­зу­ет­ся на­зва­ние, ис­то­ри­че­ски за­кре­пив­шее­ся за тем или иным кон­крет­ным об­ра­зом. Бо­го­ма­терь мо­жет быть пред­став­ле­на в рост (как на фре­ске, за­ни­мав­шей главную ап­си­ду церкви Спа­са на Не­ре­ди­це, 1198), по­груд­но (например, на ли­це­вой сто­ро­не дву­сто­рон­ней ико­ны из Со­фий­ско­го со­бо­ра Нов­го­ро­да Ве­ли­ко­го, 1130-1140-е годы) или по по­яс (фре­ска восточной час­ти со­бо­ра Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Фе­ра­пон­то­ва монастыря, 1502, Дио­ни­сий с сы­новь­я­ми), а Хри­стос мо­жет изо­бра­жать­ся как бла­го­слов­ляю­щим пра­вой ру­кой и со свит­ком в ле­вой руке (ико­на Бо­го­мате­ри Влахер­ни­тис­сы из Си­най­ско­го мо­насты­ря святой Ека­те­ри­ны, около середины XIII века), так и бла­го­слов­ляю­щим обеи­ми ру­ка­ми (ико­на Бо­го­ма­те­ри Пла­ти­те­ры, XV век, монастырь Пан­то­кра­то­ра на Афо­не). Про­то­тип та­ко­го об­раза мож­но встре­тить во фраг­мен­те рос­пи­си ка­та­комб Боль­шо­го клад­би­ща в Ри­ме (2-я четверть IV века), од­на­ко его при­ме­ры в ви­зантийском ис­кус­ст­ве из­вест­ны лишь с XI века. Этот ико­но­гра­фический тип сим­во­ли­зи­ру­ет Бо­го­во­пло­ще­ние; его смысл за­клю­чён в на­чаль­ных стро­ках Еван­ге­лия от Ио­ан­на (Ин. 1:1, 14) и сло­вах из Кни­ги про­ро­ка Исайи «Се, Де­ва во чре­ве при­имет и ро­дит Сы­на и на­рекут имя Ему Эм­ма­ну­ил, что зна­чит: с на­ми Бог» (Ис. 7:14), по­сколь­ку Хри­стос обыч­но пред­став­лен в ико­но­гра­фическом ти­пе Эм­ма­нуи­ла.

Не­смот­ря на зна­чительное смы­сло­вое от­ли­чие от ти­па Оранты, тер­мин «Оранта» ино­гда ис­поль­зу­ет­ся в на­зва­нии зна­ме­ни­той ико­ны из Яро­слав­ля («Яро­слав­ская Оран­та», 1-я четверть XIII века, ГТГ), име­нуе­мой так­же «Ве­ли­кая Па­на­гия». Са­ма ико­на Бо­го­ма­те­ри «Зна­ме­ние» пред­став­ле­на на ико­не «Чу­до от ико­ны Бо­го­ма­те­ри "Зна­ме­ние"» (XV век, Нов­го­род­ский государственный объ­е­ди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник; смотри Нов­го­род­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри «Зна­ме­ние»).

Об­ра­зы Бо­го­ма­те­ри Оранты час­то вхо­дят в со­став изо­бра­же­ний Воз­не­се­ния Гос­под­ня (ико­на из празд­нич­но­го ря­да ико­но­ста­са Со­фий­ско­го со­бо­ра Нов­го­ро­да Ве­ли­ко­го, около 1341 года, Нов­го­род­ский государственный объ­е­ди­нён­ный му­зей-за­по­вед­ник, и многие другие) и По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (ико­на конца XV века из со­б­ра­ния бан­ка «In­tesa», га­ле­рея «Па­лац­цо Ле­о­ни Мон­та­на­ри», Ви­чен­ца).

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