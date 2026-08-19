ОРАКУЛЫ в античности

ОРАКУЛЫ в античности - 1) место, где давались прорицания, 2) прорицатель, 3) ответы, полученные вопрошавшими божество.

Среди множества видов мантики (у римлян – дивинации), известных грекам, наибольшим уважением пользовались консультации с оракулами, где прорицания давались божеством или героем (Soph. OT, 498-501). Античная литературная традиция и эпиграфические свидетельства сохранили свидетельства о многочисленных оракулах. Геродот упоминает, по меньшей мере, пять оракульных центров в Балканской Греции и один в Малой Азии, с которыми, вероятно, консультировался лидийский царь Крез для VI в. до н.э. (I, 46). Особую группу составляли оракулы, с которыми консультировались по вопросам здоровья, прежде всего, оракулы Асклепия, однако и задаваемые там вопросы не касались только медицины. Темы консультаций и формулы вопросов демонстрируют таблички, найденные в Додоне, где находился оракул Зевса. Большинство вопросов исходило от частных лиц, меньшая часть – от общин (государств). Большинство вопросов касалось нововведений в культовой практике, а также, какой жертвой будет обеспечена благосклонность божества, один или два касались политических проблем. Частные лица спрашивали, забеременеет ли или родит ли сына жена, будет ли успешными предстоящая женитьба, путешествие или перемена занятий, является ли законным ребенок; спрашивали также о здоровье и в более общей форме о способах завоевать и сохранить расположение божества. Ответы на такие вопросы содержали либо «да», либо «нет», либо формулу «жертвуя то-то и то-то».

Согласно Плутарху (De Pyth. or., 408c), который в конце жизни сам исполнял обязанности жреца Аполлона в Дельфах, подобные повседневные вопросы о том, стоит ли жениться, отправляться в плавание или одолжить денег, или от общин – о посевах, стадах или благополучии (следует добавить сюда также консультации по религиозным вопросам) составляют основу функционирования оракула в его время. Однако до 400 г. до н.э. с оракулом в Дельфах определенно консультировались по политическим вопросам, в связи с основанием новых поселений и началом военных кампаний. Авторитет таких религиозных центров, как Дельфы, был непререкаем в вопросах очистительной практики, установления новых культов и отправления уже установленных.

Техника прорицаний в античности была весьма разнообразна. Наиболее авторитетными считались пророчества, данные в состоянии пророческого экстаза (которое могло сопровождаться своего рода трансом) жрецом или, чаще, жрицей от имени божества. Такой метод использовался в нескольких оракулах Аполлона в Малой Азии и, конечно, в Дельфах, хотя в этом святилище важную роль играло также прорицание по жребию (клеромантия). Профетический сон использовался в святилищах Асклепия и Амфиарая: вопрошавший проводил ночь или несколько ночей в храме (инкубация), во время которых, как считалось, божество должно было объявить ему свою волю. В оракуле Зевса в Олимпии использовалась пиромантия (гадание по огню), когда толковались знаки в результате наблюдения за пламенем алтаря Зевса. Пришедшие вопросить оракул героя Трофония в Либадее должны были изобразить спуск в подземное царство (возможно, спускаясь в пещеру, хотя подробности не ясны). Не сохранилось определенных свидетельств о том, как осуществлялись прорицания в Додоне, где находился древний оракул Зевса.

За исключение оракула Аммона в Ливии в Египте, с которым множество греков консультировалось как с оракулом Зевса начиная с V в. до н.э., все наиболее влиятельные оракулы были греческими. В Италии пользовался популярностью оракул Сивиллы в Кумах хорошо известный по «Энеиде» Вергилия (VI, 9-101), который очевидно описывает экстатическую форму пророчества. Также влиянием пользовался оракул Фортуны Примигении (Fortuna Primigenia) в Пренесте. В экстраординарных случаях римские власти или правитель консультировались с т.н. Книгами Сивиллы, которые бережно сохранялись специальными служителями (duoviri, позднее quindecemviri sacris faciundis).