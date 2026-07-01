ОПУС
ОПУС (лат. opus; буквально - труд, творение, сочинение; сокращенно - ор.) - одно или несколько музыкальных сочинений одного жанра, снабжённых порядковым номером.
1) одно или несколько музыкальных сочинений (произведений) одного жанра, снабжённых порядковым номером (например, Симфония № 5 op. 67 Л. ван Бетховена, 12 этюдов для фортепиано op. 25 Ф. Шопена). Первоначально (с конца XVI века) опусный номер проставлялся издателем. Со временем композиторы, отдавая сочинения в печать, стали сами присваивать своим сочинениям опусные номера. При издании сочинений из неопубликованного наследия композитора применяется латинское обозначение opus posthumum (буквально - посмертное сочинение; сокращенно - op. posth.). Если публикация сочинений композитора начинается относительно поздно (например, наследия Ф. Шуберта), опусные номера могут отражать порядок издания, а не создания сочинений.
2) В музыкально-эстетическом смысле - тип воплощения композиторской (авторской) деятельности, сложившийся в Западной. Европе во времена позднего Средневековья и Возрождения. То же, что музыкальное произведение как факт свободного искусства (в отличие от внеличного анонимного музицирования в древних и традиционных культурах). Термин «опусная музыка» (нем. Opusmusik) предложен в 1970-х годах Х.Г. Эггебрехтом. Основные признаки произведения опусной музыки: замкнутость музыкальной формы, нотная фиксация, ориентированность произведения на выполнение определённых прикладных задач (публикация, исполнение на специальной сцене и другие). В рамках авангардизма создались предпосылки для разрушения опусной музыки, которые в условиях постмодернизма привели к актуализации идеи открытой формы.