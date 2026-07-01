ОПУС

ОПУС (лат. opus; буквально - труд, творение, сочинение; сокращенно - ор.) - одно или несколько музыкальных сочинений одного жанра , снабжённых порядковым номером.

1) од­но или несколько музыкальных со­чи­не­ний (про­из­ве­де­ний) од­но­го жан­ра, снаб­жён­ных по­ряд­ко­вым но­ме­ром (например, Сим­фо­ния № 5 op. 67 Л. ван Бет­хо­ве­на, 12 этю­дов для фортепиано op. 25 Ф. Шо­пе­на). Пер­во­на­чаль­но (с конца XVI века) опус­ный но­мер про­став­лял­ся из­да­те­лем. Со вре­ме­нем ком­по­зи­то­ры, от­да­вая со­чи­не­ния в пе­чать, ста­ли са­ми при­сваи­вать сво­им со­чи­не­ни­ям опус­ные но­ме­ра. При из­да­нии со­чи­не­ний из не­опуб­ли­ко­ван­но­го на­сле­дия ком­по­зи­то­ра при­ме­ня­ет­ся латинское обо­зна­че­ние opus posthumum (буквально - по­смерт­ное со­чи­не­ние; сокращенно - op. posth.). Ес­ли пуб­ли­ка­ция со­чи­не­ний ком­по­зи­то­ра на­чи­на­ет­ся от­но­си­тель­но позд­но (например, на­сле­дия Ф. Шу­бер­та ), опус­ные но­ме­ра мо­гут от­ра­жать по­ря­док из­да­ния, а не соз­да­ния со­чи­не­ний.

2) В музыкально-эс­те­тическом смыс­ле - тип во­пло­ще­ния ком­по­зи­тор­ской (ав­тор­ской) дея­тель­но­сти, сло­жив­ший­ся в Западной. Ев­ро­пе во вре­ме­на позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния . То же, что музыкальное про­из­ве­де­ние как факт сво­бод­но­го ис­кус­ст­ва (в от­ли­чие от вне­лич­но­го ано­ним­но­го му­зи­ци­ро­ва­ния в древ­них и тра­диционных куль­ту­рах). Тер­мин «опус­ная му­зы­ка» (нем. Opusmusik) пред­ло­жен в 1970-х годах Х.Г. Эг­геб­рех­том. Основные при­зна­ки про­из­ве­де­ния опус­ной му­зы­ки: замк­ну­тость му­зы­каль­ной фор­мы, нот­ная фик­са­ция, ори­ен­ти­ро­ван­ность про­из­ве­де­ния на вы­пол­не­ние оп­ре­де­лён­ных при­клад­ных за­дач (пуб­ли­ка­ция, ис­пол­не­ние на специальной сце­не и другие). В рам­ках аван­гар­диз­ма соз­да­лись пред­по­сыл­ки для раз­ру­ше­ния опус­ной му­зы­ки, ко­то­рые в ус­ло­ви­ях по­стмо­дер­низ­ма при­ве­ли к ак­туа­ли­за­ции идеи от­кры­той фор­мы.

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