Оптима́ты

Оптима́ты (лат. optimates , от optimi — «лучшие») — термин, которым в историографии обозначают консервативную часть правящего класса Рима эпохи Поздней республики. Впервые используется Квинтом Эннием, как политический термин — Цицероном в 64 до н. э. По одной из гипотез, политическим понятием его сделал Цицерон , по другой он лишь изменил смысл прежнего термина: если на рубеже III–II вв. до н. э. О. означали нобилитет , то Цицерон стал так именовать всех сторонников существовавшего режима (boni, «благонамеренных»), которым противопоставлены так называемые демагоги — популяры . Насколько широкое хождение этот термин получил в таком значении, неясно, Цезарь и Саллюстий им не пользуются. Он встречается у Т. Ливия , Веллея Патеркула, Светония . В научной литературе об О. писали уже Б. Г. Нибур и В. Друман, Т. Моммзен создал теорию противостояния О. и популяров как «аристократической» и «народной» «партий». В настоящее время этими терминами мало пользуются ввиду их расплывчатости, а также идентичности применявшихся О. и популярами методов и предлагаемых мер.

Лит. : Лапыренок Р. В . Consensus omnium bonorum. Общественные противоречия в позднереспубликанском Риме в зеркале политической терминологии. Иркутск, 2007; Robb М. А . Beyond Populares and Optimates: Political Language in the Late Republic. Stuttgart, 2010. А. В. Короленков.