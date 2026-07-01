ОПСОНИЙ (СИТИРЕСИЙ)

Довольствие провизией и обмундированием, выдаваемое военнослужащим в Византии, наряду с фуражом (хортасмата) и ругой .

Распределение опсония производилось ежемесячно или в начале кампании. Если в IX – X вв. опсоний получали солдаты как постоянной, так и фемной армии, то в XI в. – в первую очередь регулярные воинские подразделения, а стратиоты уже были обязаны обеспечивать себя самостоятельно. Ок. середины XI в. в правление Константина IX Мономаха, когда стратиоты окончательно превратились в налогоплательщиков, натуральный паек был отменен и заменен денежными платежами, т.е. различие между опсонием и ругой исчезло.

Автор статьи: А. Н. Слядзь