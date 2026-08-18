ОПРИШКИ

ОПРИШКИ - участники крестьянского повстанческого движения в Галиции, Прикарпатье, Закарпатье и Покутье в XV-XIX веках. Выступали против развития и расширения крепостных отношений, гнёта крупных землевладельцев, усиления влияния католической и униатской церквей.

Пер­вые от­ря­ды Опришек воз­ник­ли в XV веке в Кар­па­тах на пе­ре­се­че­нии гра­ниц Ре­чи По­спо­ли­той , Мол­да­вии и Венг­рии , где со­хра­ня­лись сво­бод­ные об­щи­ны и ска­п­ли­ва­лись бег­лые кре­сть­я­не из трёх го­су­дарств. Впер­вые упо­ми­на­ют­ся в грод­ских кни­гах города Са­нок в 1462 года под на­зва­ния­ми «во­ры» (лат. fures) и «раз­бой­ни­ки» (лат. latrones); славянские на­зва­ния «Опришки» и «збой­ни­ки» поя­ви­лись в 1529 году. Опришки со­би­ра­лись в от­ря­ды от не­сколь­ких де­сят­ков до не­сколь­ких ты­сяч че­ло­век. Пе­рио­ди­че­ски они вы­би­ра­ли пред­во­ди­те­лей-«гет­ма­нов» (пер­вый из­вест­ный пред­во­ди­тель Опришек - Марк Га­ла­та). Пер­вое круп­ное вы­сту­п­ле­ние Опришек про­изош­ло в 1490-1492 годах под ру­ко­вод­ством кре­сть­я­ни­на Му­хи на тер­ри­то­рии Бу­ко­ви­ны и Га­ли­ции и бы­ло на­прав­ле­но про­тив ка­то­лической Церк­ви (под­дер­жа­но мел­ко­по­ме­ст­ной пра­во­слав­ной шлях­той). К середине XVI века. дви­же­ние Опришек рас­про­стра­ни­лось на рай­оны юж­нее го­ро­дов Сам­бор и Са­нок и на за­пад до За­кар­па­тья, ох­ва­тив так­же часть тер­ри­то­рии Мол­да­вии и Венг­рии. С це­лью его по­дав­ле­ния в 1547 году был под­пи­сан поль­ско-молдавский до­го­вор о вза­им­ном обя­за­тель­ст­ве каз­нить Опришек на мес­те по­им­ки.

В XVII веке Опришки вы­сту­па­ли про­тив ут­вер­жде­ния уни­ат­ст­ва в Кар­па­тах (в 1614 году из­гна­ли епископа Пе­ре­мышль­ско­го А. Кру­пец­ко­го), при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­не ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов. Объ­еди­нив­шись в круп­ные от­ря­ды, за­час­тую воз­глав­ляе­мые пра­во­слав­ным ду­хо­вен­ст­вом, Опришки ещё до при­хо­да войск Б.М. Хмель­ниц­ко­го штур­мом взя­ли несколько польских ук­ре­п­лён­ных пунк­тов, в том числе Са­нок­ский за­мок. По­сле от­сту­п­ле­ния Хмель­ниц­ко­го из При­кар­па­тья осе­нью 1649 года часть Опришек уш­ла вме­сте с ка­за­ка­ми, другая часть во гла­ве с гет­ма­ном Сань­ко ус­та­но­ви­ла связь с ру­ко­во­ди­те­лем польского ан­ти­фео­даль­но­го дви­же­ния Ко­ст­кой На­пер­ским. В 1673 году про­изош­ло вос­ста­ние Опришек во гла­ве с Бор­дю­ком, в 1680-1681 годах - во гла­ве с Не­сто­ром. В 1698 году их от­ря­ды за­хва­ти­ли город Ко­сов, при­мер­но к это­му же вре­ме­ни от­но­сят­ся пер­вые со­вме­ст­ные ак­ции Опришек с молдавскими гай­ду­ка­ми. Вме­сте с ни­ми в 1703-1711 годах Опришки уча­ст­во­ва­ли в ан­ти­габс­бург­ской вой­не под руководством Ра­ко­ци Фе­рен­ца II. В ре­зуль­та­те вы­сту­п­ле­ний Опришек под рукуводством И. Писк­ли­во­го и И. Пын­ти (1701-1704 годы), П. Са­ба­та и Г. Дран­ки (1734-1737 годы) га­лиц­кая шлях­та по­нес­ла боль­шой урон.

Се­ре­ди­на XVIII века - апо­гей дви­же­ния Опришек. Во гла­ве с О.В. Дов­бу­шем (до 1745 года) и И. Бой­чу­ком (1755-1759 годы) Опришки со­вер­ша­ли по­хо­ды в го­ро­да При­кар­па­тья, За­кар­па­тья, Бу­ко­ви­ны и да­же в По­до­лье. На борь­бу с ни­ми бы­ло бро­ше­но объ­е­ди­нён­ное поль­ско-венгерско-молдавское вой­ско, по­сле по­ра­же­ния от ко­то­ро­го Бой­чук от­сту­пил в За­по­ро­жье, а его от­ряд влил­ся в дви­же­ние гай­да­ма­ков на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­н е (из­вест­ны слу­чаи, ко­гда в При­кар­па­тье ме­ст­ных пов­стан­цев так­же на­зы­ва­ли гай­да­ма­ка­ми). 1-я половина XIX века - по­след­ний этап в ис­то­рии Опришек. Не­боль­шие от­ряды, со­сто­яв­шие из бед­ных кре­сть­ян, на­па­да­ли на гос­под­ские дво­ры, государственные име­ния, кор­чма­рей и за­жи­точ­ных кре­сть­ян, раз­ру­ша­ли по­ме­щи­чьи усадь­бы, рас­прав­ля­лись с ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей. Для по­дав­ле­ния дви­же­ния австрийское пра­ви­тель­ст­во вве­ло по­ле­вые су­ды, ис­поль­зо­ва­ло ар­мию, в том числе от­ря­ды гор­ных стрел­ков. Эти меры при­ве­ли к по­сте­пен­но­му ос­лаб­ле­нию мас­со­во­го дви­же­ния Опришек в 1830-е годы хо­тя отдельные вы­сту­п­ле­ния про­дол­жа­лись вплоть до 1848 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)