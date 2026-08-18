ОПРИШКИ
ОПРИШКИ - участники крестьянского повстанческого движения в Галиции, Прикарпатье, Закарпатье и Покутье в XV-XIX веках. Выступали против развития и расширения крепостных отношений, гнёта крупных землевладельцев, усиления влияния католической и униатской церквей.
Первые отряды Опришек возникли в XV веке в Карпатах на пересечении границ Речи Посполитой, Молдавии и Венгрии, где сохранялись свободные общины и скапливались беглые крестьяне из трёх государств. Впервые упоминаются в гродских книгах города Санок в 1462 года под названиями «воры» (лат. fures) и «разбойники» (лат. latrones); славянские названия «Опришки» и «збойники» появились в 1529 году. Опришки собирались в отряды от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Периодически они выбирали предводителей-«гетманов» (первый известный предводитель Опришек - Марк Галата). Первое крупное выступление Опришек произошло в 1490-1492 годах под руководством крестьянина Мухи на территории Буковины и Галиции и было направлено против католической Церкви (поддержано мелкопоместной православной шляхтой). К середине XVI века. движение Опришек распространилось на районы южнее городов Самбор и Санок и на запад до Закарпатья, охватив также часть территории Молдавии и Венгрии. С целью его подавления в 1547 году был подписан польско-молдавский договор о взаимном обязательстве казнить Опришек на месте поимки.
В XVII веке Опришки выступали против утверждения униатства в Карпатах (в 1614 году изгнали епископа Перемышльского А. Крупецкого), принимали активное участие в Освободительной войне украинского и белорусского народов 1648-1654 годов. Объединившись в крупные отряды, зачастую возглавляемые православным духовенством, Опришки ещё до прихода войск Б.М. Хмельницкого штурмом взяли несколько польских укреплённых пунктов, в том числе Санокский замок. После отступления Хмельницкого из Прикарпатья осенью 1649 года часть Опришек ушла вместе с казаками, другая часть во главе с гетманом Санько установила связь с руководителем польского антифеодального движения Косткой Наперским. В 1673 году произошло восстание Опришек во главе с Бордюком, в 1680-1681 годах - во главе с Нестором. В 1698 году их отряды захватили город Косов, примерно к этому же времени относятся первые совместные акции Опришек с молдавскими гайдуками. Вместе с ними в 1703-1711 годах Опришки участвовали в антигабсбургской войне под руководством Ракоци Ференца II. В результате выступлений Опришек под рукуводством И. Пискливого и И. Пынти (1701-1704 годы), П. Сабата и Г. Дранки (1734-1737 годы) галицкая шляхта понесла большой урон.
Середина XVIII века - апогей движения Опришек. Во главе с О.В. Довбушем (до 1745 года) и И. Бойчуком (1755-1759 годы) Опришки совершали походы в города Прикарпатья, Закарпатья, Буковины и даже в Подолье. На борьбу с ними было брошено объединённое польско-венгерско-молдавское войско, после поражения от которого Бойчук отступил в Запорожье, а его отряд влился в движение гайдамаков на Правобережной Украине (известны случаи, когда в Прикарпатье местных повстанцев также называли гайдамаками). 1-я половина XIX века - последний этап в истории Опришек. Небольшие отряды, состоявшие из бедных крестьян, нападали на господские дворы, государственные имения, корчмарей и зажиточных крестьян, разрушали помещичьи усадьбы, расправлялись с администрацией. Для подавления движения австрийское правительство ввело полевые суды, использовало армию, в том числе отряды горных стрелков. Эти меры привели к постепенному ослаблению массового движения Опришек в 1830-е годы хотя отдельные выступления продолжались вплоть до 1848 года.