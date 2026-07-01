ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ - судебное, в процессуальном праве форма судебного постановления - любое решение, вынесенное коллегиально судом первой, апелляционной и кассационной инстанций (за исключением итогового судебного решения - приговора в уголовном процессе, решения судебного по гражданскому делу).
Например, вопрос об отводе разрешается определением суда, вынесенным в совещательной комнате. А при выявлении в процессе судебного рассмотрения дела обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также других нарушений закона, суд вправе вынести частное определение. Определение судебное оформляется в виде отдельного документа или заносится в протокол судебного заседания.