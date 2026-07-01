ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ - судебное, в процессуальном праве форма судебного постановления - любое решение, вынесенное коллегиально судом первой, апелляционной и кассационной инстанций (за ис­клю­че­ни­ем ито­го­во­го су­деб­но­го ре­ше­ния - при­го­во­ра в уго­лов­ном про­цес­се, ре­ше­ния су­деб­но­го по гражданскому де­лу).

Например, во­прос об от­во­де раз­ре­ша­ет­ся оп­ре­де­лени­ем су­да, вы­не­сен­ным в со­ве­ща­тель­ной ком­на­те. А при вы­яв­ле­нии в про­цес­се су­деб­но­го рас­смот­ре­ния де­ла об­стоя­тельств, спо­соб­ст­во­вав­ших со­вер­ше­нию пре­сту­п­ле­ния, на­ру­ше­ния прав и сво­бод гра­ж­дан , а так­же других на­ру­ше­ний за­ко­на , суд впра­ве вы­не­сти ча­ст­ное оп­ре­де­ле­ние. Определение су­деб­ное оформ­ля­ет­ся в ви­де отдельного до­ку­мен­та или за­но­сит­ся в про­то­кол су­деб­но­го за­се­да­ния.

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