ОППИД

ОППИД (лат. Оppidum) - оп­пи­дум, ук­ре­п­лён­ный об­ще­ст­вен­но-эко­но­мический центр у кель­тов (гал­лов).

В латинской литературе так ино­гда на­зы­ва­ли ук­ре­п­ле­ния или го­ро­да (как пра­ви­ло, не­боль­шие). По­сле опи­са­ния Га­ем Юли­ем Це­за­рем (в «За­пис­ках о галль­ской вой­не») по­ко­ре­ния Кос­ма­той Гал­лии рим­ля­на­ми название за­кре­пи­лось за кельтскими ук­ре­п­лён­ны­ми цен­тра­ми в римской и более поздней на­учной литературе. Су­дя по дан­ным, при­ве­дён­ным Це­за­рем, в од­ной лишь Гал­лии бы­ло не ме­нее 120 (по другим оцен­кам, около 200) Оппидов. Толь­ко в Оппиде из­вест­ны так называемые галль­ские сте­ны (murus gallicus), в их ос­но­ве - де­ревяннные кле­ти, скре­п­лён­ные же­лез­ны­ми гвоз­дя­ми и за­бу­то­ван­ные кам­нем; с внеш­ней сто­ро­ны они име­ют сло­жен­ный всухую ка­мен­ный пан­цирь, в ко­то­ром вид­ны толь­ко тор­цы брё­вен от кле­тей (та­кое кре­п­ле­ние ми­ни­маль­но по­жа­ро­опас­но), с внутренней сто­ро­ны - по­ло­гую зем­ля­ную под­сып­ку, по­зво­ляю­щую всад­ни­ку лег­ко дос­тичь вер­ши­ны сте­ны. Боль­шин­ст­во Оппидов име­ло бо­лее ши­ро­ко рас­про­стра­нён­ные ти­пы стен: с ка­мен­ной об­ли­цов­кой ме­ж­ду вер­ти­каль­ных брё­вен, со­еди­нён­ных с за­бу­то­ван­ны­ми кле­тя­ми, или зем­ля­ные ва­лы. У не­ко­то­рых Оппидов бы­ли «кле­ще­вид­ные» во­ро­та, ко­гда под­ходя­щие к про­хо­ду сте­ны за­ги­ба­лись внутрь, об­ра­зуя ко­ри­дор, дли­на ко­то­ро­го мог­ла пре­вы­шать 15 м. Не­ред­ко Оппиды рас­по­ла­га­лись на гос­под­ствую­щих вы­со­тах и в других мес­тах с ес­те­ст­вен­ной защи­той. В круп­ных Оппидах рас­по­ла­га­лись цен­тры кельтских пле­мен­ных объ­е­ди­не­ний: Ава­рик (ны­не Бурж) у би­ту­рин­гов, Биб­рак­та у эду­ев, Але­зия у ман­ду­би­ев, Гер­го­вия у ар­вер­нов, Ман­хинг у вин­де­ли­ков, Та­ро­ду­нум (ны­не Цар­тен) у гель­ве­тов, Ви­ен­на (ны­не Ве­на) у ал­лоб­ро­гов, Но­вио­дун (ны­не Су­ас­сон) у су­ес­сио­нов, Ме­дио­лан (ны­не Ми­лан) у ин­суб­ров и другие.

В ис­то­рии кель­тов Я. Фи­лип вы­де­лял «пе­ри­од оп­пи­дов» (по современной хро­но­ло­гии - с кон­ца пе­рио­да Ла­тен С2, да­тируе­мо­го около 180/160-120 годами, до пе­рио­да упад­ка кельтской куль­ту­ры), ко­гда про­ис­хо­дит мас­со­вое строи­тель­ст­во Оппидов., в том числе со слож­ной сис­те­мой ук­ре­п­ле­ний, за­ни­маю­щих стра­те­ги­че­ски важ­ные пунк­ты; с ни­ми свя­зан рас­цвет кельтского ре­мес­ла, на­прав­лен­но­го на мас­со­вое про­из­вод­ст­во. Не­ко­то­рые Оппиды это­го вре­ме­ни име­ли ог­ром­ные раз­ме­ры (Ман­хинг - около 380 га, Кель­хайм - около 600 га, Гей­де­гра­бен - бо­лее 1400 га, все - на юго-за­па­де современной Гер­ма­нии), рав­ные или пре­вы­шаю­щие раз­ме­ры круп­ней­ших средневековых го­ро­дов Западной Ев­ро­пы . Не­ред­ко бы­ла за­строе­на не вся тер­ри­то­рия Оппида, что да­ва­ло воз­мож­ность ук­ры­вать­ся жи­те­лям не оп­пи­дов; в Оппидах из­вест­ны свя­ти­ли­ща, об­ще­ст­вен­ные или ры­ноч­ные пло­ща­ди, жи­лые и спе­циа­ли­зи­рованные ре­мес­лен­ные уча­ст­ки, мес­та вы­пус­ка мо­не­ты или кон­цен­тра­ции мо­нет­ных и других на­хо­док. Имен­но та­ки­ми цент­ра­ми пред­ла­га­ют ог­ра­ни­чить не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли тер­мин «Оппид». Ряд Оппидов рас­смат­ри­ва­ют как древ­ней­шие ев­ропейские го­ро­да за пре­де­ла­ми Сре­ди­зем­но­мо­рья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)