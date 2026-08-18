ОППИД
ОППИД (лат. Оppidum) - оппидум, укреплённый общественно-экономический центр у кельтов (галлов).
В латинской литературе так иногда называли укрепления или города (как правило, небольшие). После описания Гаем Юлием Цезарем (в «Записках о галльской войне») покорения Косматой Галлии римлянами название закрепилось за кельтскими укреплёнными центрами в римской и более поздней научной литературе. Судя по данным, приведённым Цезарем, в одной лишь Галлии было не менее 120 (по другим оценкам, около 200) Оппидов. Только в Оппиде известны так называемые галльские стены (murus gallicus), в их основе - деревяннные клети, скреплённые железными гвоздями и забутованные камнем; с внешней стороны они имеют сложенный всухую каменный панцирь, в котором видны только торцы брёвен от клетей (такое крепление минимально пожароопасно), с внутренней стороны - пологую земляную подсыпку, позволяющую всаднику легко достичь вершины стены. Большинство Оппидов имело более широко распространённые типы стен: с каменной облицовкой между вертикальных брёвен, соединённых с забутованными клетями, или земляные валы. У некоторых Оппидов были «клещевидные» ворота, когда подходящие к проходу стены загибались внутрь, образуя коридор, длина которого могла превышать 15 м. Нередко Оппиды располагались на господствующих высотах и в других местах с естественной защитой. В крупных Оппидах располагались центры кельтских племенных объединений: Аварик (ныне Бурж) у битурингов, Бибракта у эдуев, Алезия у мандубиев, Герговия у арвернов, Манхинг у винделиков, Тародунум (ныне Цартен) у гельветов, Виенна (ныне Вена) у аллоброгов, Новиодун (ныне Суассон) у суессионов, Медиолан (ныне Милан) у инсубров и другие.
В истории кельтов Я. Филип выделял «период оппидов» (по современной хронологии - с конца периода Латен С2, датируемого около 180/160-120 годами, до периода упадка кельтской культуры), когда происходит массовое строительство Оппидов., в том числе со сложной системой укреплений, занимающих стратегически важные пункты; с ними связан расцвет кельтского ремесла, направленного на массовое производство. Некоторые Оппиды этого времени имели огромные размеры (Манхинг - около 380 га, Кельхайм - около 600 га, Гейдеграбен - более 1400 га, все - на юго-западе современной Германии), равные или превышающие размеры крупнейших средневековых городов Западной Европы. Нередко была застроена не вся территория Оппида, что давало возможность укрываться жителям не оппидов; в Оппидах известны святилища, общественные или рыночные площади, жилые и специализированные ремесленные участки, места выпуска монеты или концентрации монетных и других находок. Именно такими центрами предлагают ограничить некоторые исследователи термин «Оппид». Ряд Оппидов рассматривают как древнейшие европейские города за пределами Средиземноморья.