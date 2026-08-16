ОПЕРАЦИЯ «КОЛЬЦО»

Кодовое наименование плана наступательной операции Донского фронта 10 января – 2 февраля 1943 года во время Великой Отечественной войны, заключительная часть Сталинградской битвы, ознаменовавшая её победоносное завершение.

Обстановка на начало операции

К ноябрю 1942 года Сталинградская битва была в самом разгаре. 23 ноября 1942 года в ходе операции «Уран» 6-я армия вермахта (командующий – генерал-полковник Ф. Паулюс ) была окончательно окружена. Попытки с ходу ликвидировать её были безуспешными, так как немецкое командование организовало мощную оборону, в том числе с использованием оставленных советскими войсками оборонительных рубежей лета-осени 1942 года. Активно использовались Паулюсом особенности рельефа – обилие небольших высот и балок с крутыми берегами; большое число населённых пунктов.

Однако главная цель операции «Уран» была достигнута – Сталинградская группировка вражеских войск была полностью изолирована, что создало значительные трудности в снабжении её продовольствием, боеприпасами, техникой, вооружением, горюче-смазочными материалами. За пределами котла остались и базы снабжения, где находились запасы зимнего обмундирования, из-за чего немецкая армия оказалась не готовой к суровой зиме. Попытка командования люфтваффе организовать воздушный мост силами 4-го воздушного флота (командующий – генерал-полковник В. фон Рихтгофен) также провалилась, несмотря на то, что в распоряжении 6-й армии имелся целый ряд оснащённых аэродромов.

Кольцо окружения имело протяжённость в 170 километров. Противника удерживали в нём 21-я, 24-я (командующий – генерал-лейтенант И. М. Чистяков), 57-я (командующий – генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант Ф. И. Толбухин ), 62-я (командующий – генерал-лейтенант В. И. Чуйков ), 64-я (командующий – генерал-полковник М. С. Шумилов ), 66-я (командующий – генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант А. С. Жадов) армии. Ни советские, ни немецкие войска изначально не имели достаточно сил для достижения своих текущих целей. В то же время наступление в ходе операции «Уран» вылилось в общее стратегическое наступление РККА силами Сталинградского, Юго-Западного, Воронежского, Донского, Закавказского фронтов. Немецкие войска вытеснялись с Северного Кавказа, из верховий Дона, оттеснялись в Донбасс. Все попытки деблокады Сталинградского котла провалились. Общая обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте к концу 1943 года, благоприятствовала нанесению решающего удара по окружённой 6-й армии.

План операции

Ставка Верховного Главнокомандующего поручила проведение операции войскам Донского фронта. 19 декабря 1942 года в качестве её представителя во фронтовой штаб был направлен генерал Н. Н. Воронов. Ему, а также командующему Донским фронтом К. К. Рокоссовскому и начальнику штаба фронта М. С. Малинину, поручалось в течение двух дней разработать и представить план прорыва немецкой обороны и их ликвидации в течение 5-6 суток. Однако проект плана был готов лишь 27 декабря 1942 года. Ставка утвердила его с некоторыми изменениями.

Окончательный вариант плана операции «Кольцо» заключался в проведении мощного удара с запада на восток, и расчленением немецких сил. В первую очередь необходимо было уничтожить юго-западную группировку, так как существовал риск её прорыва через Мариновский выступ. Впоследствии предполагался последовательный разгром вражеских подразделений.

К операции «Кольцо» привлекались войска Донского фронта, в который из подчинения Сталинградского фронта передавались 57-я, 62-я и 64-я армии. Была значительно усилена 65-я армия. Перегруппировка войск затянулась, и была завершена на четыре дня позже намеченного срока, 10 января 1943 года, из-за чего Ставка перенесла начало операцию.

В общей сложности на 10 января 1943 года советские войска в полосе проведения операции насчитывали: 212 тысяч бойцов и командиров, 6860 орудий и миномётов, 257 танков, 300 самолётов. Силы же противника насчитывали 250 тысяч солдат и офицеров, 4130 орудий и миномётов, 300 танков, 100 самолётов. Таким образом, советские войска имели превосходство лишь в боевой технике. Поэтому на направлении главного удара были сконцентрированы силы для создания решающего преобладания. Большая роль в проведении операции «Кольцо» отводилась артиллерии, для чего была организована максимально эффективная система управления огнём – часть огневых средств передавалась дивизиям, создавались армейские группы артиллерии дальнего действия и группы артиллерии разрушения. Наступление должны были поддерживать части 16-й воздушной армии (командующий – генерал-майор авиации, впоследствии генерал-лейтенант авиации С. И. Руденко ).

8 января 1943 года советское командование выдвинуло ультиматум Паулюсу. В случае добровольного прекращения сопротивления всем офицерам, унтер-офицерам и солдатам гарантировалась жизнь, безопасность, питание, медицинская помощь, сохранение всего личного имущества, а после окончания войны – возвращение в Германию или любую другую страну. Однако Паулюс, повинуясь приказу Гитлера, отказался от этого предложения.

Ход боевых действий

Операция «Кольцо» началась 10 января 1943 года. В 08:05 началась артиллерийская подготовка – 7 тысяч орудий и миномётов почти час обстреливали немецкую оборону. В 09:00 в атаку перешли пехотные и танковые части. Следом за ними продвигались артиллерийские группы, непрерывно поддерживая действия основных сил. Однако немецкие войска оборонялись с исключительным упорством – к исходу дня 65-я армия смогла продвинуться на разных участках от 1,5 до 4,5 километров, части других армий сумели вклиниться ещё меньше. Лишь после трёх дней ожесточённых боёв Мариновский выступ был срезан, и к исходу 12 января 1943 года 65-я и 21-я армии вышли к западному берегу реки Россошки и в район населённого пункта Карпова. С юга наступали 57-я и 64-я армии, которые в ночь с 10 на 11 января 1943 года прорвали немецкую оборону в балке Караватка и на берегу реки Червлёной.

Паулюс был вынужден доложить командованию о прорывах советских войск на севере, западе и юге. Он заявлял, что восстановить положение не представляется возможным, но командование сухопутных войск приказало ему отбить населённые пункты Цыбенко, Карповка и Россошка. В немецких частях падала дисциплина, нарастала паника. Ряд подразделений начали сдаваться в плен. С приближением советских войск все, кто мог, стремился уйти в Сталинград.

К концу 17 января 1943 года части пяти советских армий вышли на ближние подступы к Сталинграду. К тому времени кольцо окружения сократилось со 170 до 110 километров, а его площадь составляла теперь только 800 квадратных километров. Немецкие войска держали оборону по внутреннему оборонительному обводу. К тому времени ситуация со снабжением стала критической – суточный рацион немецкого солдата составлял 150 граммов хлеба, 65-70 граммов мяса, суп из конины и изредка 25-30 граммов масла. Разложение в рядах противника росло, несмотря на все меры запугивания, применяемые командованием. В эти дни Паулюс направил командованию просьбу разрешить капитуляцию, но получил отказ.

Воронов и Рокоссовский в течение нескольких дней осуществили перегруппировку войск, и 22 января 1943 года возобновили наступление по всему фронту. За четыре последующих дня боёв части 21-й, 57-й и 64-й армий продвинулись на 10-15 километров, освободив опорные пункты противника Гумрак, Александровка, Городище, Купоросное, Елынанка, Песчанка, Воропоново, Алексеевка, Садовая. К 25 января 1943 года территория, занимаемая армией Паулюса, сократилась до 100 квадратных километров – именно в тот день части Донского фронта вышли к юго-западной и западной окраинам Сталинграда.

В первой половине 26 января 1943 года войска 21-й и 62-й армий соединились к югу от посёлка Красный Октябрь и на Мамаевом кургане. Немецкие войска оказались разделены на две группы – южную (командующий – генерал-майор Ф. Роске), зажатую в центре Сталинграда, и северную (командующий – генерал пехоты К. Штрекер), оборонявшуюся в районе Сталинградского тракторного завода и завода «Баррикады». Штаб Паулюса находился в южной группе войск.

С 27 января 1943 года начались завершающие бои по разгрому обоих групп. Ожесточённые бои шли за железнодорожный вокзал, элеватор, хлебозавод. Сдача в плен немецких частей и соединений приняла массовый характер – 27-29 января 1943 года только части 64-й армии взяли в плен 15 тысяч солдат и офицеров противника. 30 января 1943 года ожесточённый бой развернулся на площади Павших борцов и улице Ломоносова, после очистки которых штурмом были взяты Сталинградский театр и Дом Советов. В ночь на 31 января 1943 года 38-я мотострелковая бригада во взаимодействии с 329-м отдельным инженерным батальоном блокировала здание универмага, в подвале которого укрылся штаб Паулюса. Телефонная связь между ним и ещё сражавшимися немецкими подразделениями была прервана. Утром следующего дня в штабе 6-й армии была получена последняя радиограмма от Гитлера – Паулюс был произведён в генерал-фельдмаршалы.

По приказу начальника штаба армии генерала А. Шмидта к советским частям были направлены парламентёры. Для ведения переговоров была сформирована делегация во главе с начальником штаба 64-й армии генерал-майором И. А. Ласкиным. После их завершения Паулюс согласился сдаться в плен вместе со всей своей армией. Вместе с ним капитулировала южная группа. Северная группа во главе с генералом Штреккером отказалась подчиниться этому приказу и продолжила сопротивление. 2 февраля 1943 года она также была вынуждена капитулировать под угрозой полного разгрома.

Итоги операции

Операция «Кольцо» ознаменовала собой успешное завершение многомесячной Сталинградской битвы. В ходе неё были разгромлены 22 немецкие дивизии, 160 вспомогательных подразделений и частей усиления. В плен была взята 91 тысяча солдат и офицеров, ещё около 140 тысяч погибли в те дни. Многие пленные к тому времени находились в плохом физическом состоянии из-за ранений, обморожений, голода, многодневного нервного и физического напряжения, из-за чего немалая их часть впоследствии скончалась в лагерях, хотя врачи и командование Красной Армии приняли все возможные меры к спасению их жизней.

Красная Армия овладела стратегической инициативой и продолжала наступление. Командование вермахта было вынуждено начать отвод войск с Северного Кавказа под угрозой создания нового котла. Решающую роль в достижении победы сыграли чёткое оперативное и стратегическое взаимодействие различных родов войск, хорошая организация тыла и резервов, большая манёвренность и стремительность частей Красной Армии.

Победоносное завершение операции «Кольцо», и вместе с ним Сталинградской битвы, вызвали всеобщий подъём не только в Советском Союзе, но и у его союзников – в США и Великобритании; а также в оккупированных странах, где всё больший размах принимало антифашистское Сопротивление. Это была важная политическая победа, приведшая к ускорению распада гитлеровского блока, зарождению внутриполитического кризиса в Италии, Венгрии и Румынии. В Германии был объявлен трёхдневный траур. Гитлер был вынужден прибегнуть к тотальной мобилизации всех имеющихся в его распоряжении ресурсов для достижения поставленных целей.