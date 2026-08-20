ОПЕРАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ 1944-1945

В самом начале 1944 г. советские войска захватили инициативу и уже не выпускали ее из своих рук. Зимняя кампания 1944 г. прошла под знаком крупных побед Красной армии. Из 10 ударов (получивших именование «сталинских» в советской историографии) первый был нанесен по врагу под Ленинградом и Новгородом в январе. В результате Ленинградско-Новгородской операции советские войска, взломав оборону врага на фронте до 60 км, отбросили его на 220-280 км от Ленинграда, а южнее оз. Ильмень – на 180 км, полностью сняли 900-дневную блокаду города-героя. Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов (командующие Л. Говоров, К. Мерецков, М. Попов) по взаимодействии с Балтийским фронтом очистили от противника западную часть Ленинградской области, освободили Калининскую, вступили на землю Эстонии, положив начало освобождению от оккупантов прибалтийских республик. Поражение группы армий «Север» (было разгромлено 26 дивизий, полностью уничтожено 3 дивизии), подорвало позицию фашистской Германии в Финляндии и на Скандинавском полуострове.

Второй удар представлял ряд крупных наступательных операций, проведенных в феврале-марте в районе Корсунь-Шевченковского и на Южном Буге, блестяще осуществленных восками 1, 2 и 3-го Украинских фронтов. В ходе этой операции была освобождена вся Правобережная Украина. По результатам она далеко превзошла первоначальные ее цели, приковав к себе до половины всех танковых и более двух третей воздушных сил противника, действовавших на Правобережной Украине. Войска двух Украинских фронтов не только уничтожили крупную группировку противника «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Э. Манштейна (55 тысяч убитых, свыше 18 тыс. пленных), но и нанесли поражение еще 15 дивизиям, в т.ч. 8 танковым, действовавшим против внешнего фронта окружения. Советские войска вышли к государственной границе СССР с Румынией и заняли позиции, выгодные для последующего глубокого проникновения в юго-восточные районы Европы, - на Балканы против Румынии и против Венгрии. В ночь на 28 марта войска форсировали пограничную реку Прут.

В результате третьего удара в апреле-мае были освобождены Одесса, Севастополь и весь Крым. Попытка немецко-фашистских войск эвакуироваться из Одессы морем была сорвана советской авиацией, торпедными катерами и подлодками. Вечером 9 апреля части 5-ой ударной армии ворвались на северные окраины Одессы, а на следующий день город был полностью освобожден. Дальнейшее наступление уже развивалось на крымском направлении. Особенно ожесточенные бои велись на участке Сапун-гора, Каравань. 9 мая советские войска ворвались в Севастополь и освободили его от захватчиков. Остатки разгромленной немецко-фашистской 17-й армии отошли на мыс Херсонес, где было взято в плен 21 тысяч солдат и офицеров, большое количество техники и вооружения. В связи с ликвидацией крымской группировки противника высвободились войска 4-го Украинского фронта (командующий Ф.И. Толбухин), что позволило усилить стратегические резервы Ставки, улучшились условия для наступления советских войск на Балканы и освобождения народов Юго-Восточной Европы.

Четвертый удар (июнь 1944 г.) был нанесен силами Ленинградского (командующий Л.А. Говоров) и Карельского фронтов (командующий К.А. Мерецков) по плацдармам противника на Карельском перешейке и в районе Ладожского и Онежского озер, что привело к освобождению большей части Карелии и предрешило выход Финляндии из войны на стороне Германии. Президент Финляндии К. Маннергейм 19 сентября подписал соглашение о перемирии с СССР. 3 марта 1945 г. Финляндия вступила в войну с Германией на стороне союзников. Официальным завершением войны стал Парижский мирный договор, подписанный в 1947 г. Для немецких войск в Заполярье в этой связи сложилась крайне невыгодная обстановка.

Пятый удар – Белорусская наступательная операция («Багратион»), проводившаяся с 23 июня по 29 августа против группы армий «Центр», одна из крупнейших в этой войне. В ней участвовали армии четырех фронтов: 1,2 и 3-го Белорусских (командующие К. Рокоссовский, Г. Захаров, И. Черняховский), 1-го Прибалтийского (командующий И. Баграмян), силы Днепровской военной флотилии, 1-я армия Войска Польского. Ширина фронта боевых действий достигла 1100 км, глубина продвижения войск 550-600 км, среднесуточный темп наступления составлял 14-20 км. В связи с успехами Украинских фронтов зимой 1943/44 г. немецкое верховное командование ожидало, что летом 1944 г. советские войска нанесут главный удар на юго-западном участке между Припятью и Черным морем, но наступать одновременно по всему фронту не смогут. Даже когда командованию армий «Центр» стало известно о сосредоточении значительных сил советских войск в Белоруссии, в германском генеральном штабе по-прежнему считали, что русские ударят прежде всего по группе армий «Северная Украина». Скованные обороной на других участках советско-германского фронта, немцы уже не рассчитывали на переброску в помощь дивизий с неатакованных участков фронта. Советские войска и партизаны блестяще справились со всеми задачами. В операции «Багратион» участвовало 168 дивизий, 12 корпусов и 20 бригад. Численность войск к началу операции составляла 2,3 миллионов человек. В результате была уничтожена одна из наиболее сильных вражеских группировок – «Центр».

Во второй половине 1944 г. было проведено еще пять наступательных операций – пять мощнейших ударов по врагу. В ходе шестого удара (июль-август) войска 1-го Украинского фронта (командующий И. Конев) разгромили группу армий «Северная Украина» (командующий генерал-полковник Й.Гарпе) в районе Броды – Рава – Русская – Львов и образовали за Вислой, западнее Сандомира, крупный плацдарм. Противник стянул в этот район 16 дивизий (в т.ч. 3 танковые), 6 бригад штурмовых орудий, отдельные батальоны тяжелых танков (T-VIБ «Королевский тигр») и предпринял ряд сильных контрударов с целью ликвидировать плацдарм. Под Сандомиром развернулись ожесточенные бои. В результате боев группа армий «Северная Украина» была разгромлена (из 56 дивизий разгромлены 32 и уничтожены 8). Красная Армия освободила западные области Украины, юго-восточные области Польши, захватила на западном берегу Вислы плацдарм, создав благоприятные условия для последующего наступления и изгнания немцев из Чехословакии и Румынии и для решающего похода на Берлин. Значительную помощь войскам фронта оказали советские и польские партизаны.

В результате седьмого удара (август) войска 2 и 3-го Украинских фронтов (командующие Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин) разгромили немецко-румынские войска в районе Кишинев-Яссы, ликвидировали 22 вражеских дивизий и вышли в центральные районы Румынии. Захватили 208,6 тысяч пленных, свыше 2 тыс. орудий, 340 танков и штурмовых орудий, около 18 тысяч автомашин. Молдавия была освобождена, Румыния и Болгария капитулировали. К концу октября войска 2-го Украинского фронта совместно с румынскими частями, выступившими против Германии, полностью освободили Румынию. 8 сентября Красная Армия вступила на территорию Болгарии. Потеря Плоештинского нефтяного района стала, с экономической точки зрения, тяжелым поражением для Германии. Следующим ударом на этом направлении стала Белградская операция, в ходе которой советские, болгарские войска вместе с частями Народно-освободительной армией Югославии (во главе с И.Б. Тито), перерезали основную коммуникацию Салоники – Белград, по которой немецко-фашистское командование отводило свои войска с юга Балканского полуострова.

Восьмой удар был нанесен по врагу в сентябре – октябре в Прибалтике силами Ленинградского фронта (командующий К.А. Мерецков) совместно с Балтийским флотом (командующий адмирал В.Ф. Трибуц). Освободив Эстонию и большую часть Латвии, наши войска нанесли крупное поражение немецкой группе армии «Север»: 26 дивизий были разгромлены, 3 из них полностью уничтожены, остальные полностью блокированы вдоль побережья в Курляндии, в районе Мемеля (Клайпеды). Путь для наступления в Восточную Пруссию был открыт. Сопротивление немецких войск на этом участке фронта носило особо яростный характер. За счет перегруппировки сил и контратак им удалось закрыть брешь у реки Ангерапп и даже вернуть Гольдап. Не полагаясь больше на боевой дух немецких солдат, главнокомандование вооруженных сил Германии усиливает в декабре 1944 г. меры «по борьбе с перебежчиками». Отныне перешедшие к противнику приговаривались к смертной казни, а их семьи отвечали за преступника «имуществом, свободой иди жизнью».

В октябре – декабре развернулись наступательные операции 2-го Украинского фронта (командующий Р.Я. Малиновский), связанные с нанесением девятого удара, между Тиссой и Дунаем. В результате Германия фактически лишилась своего последнего союзника – Венгрии. Бои за Будапешт шли до 13 февраля 1945 г. С ходу столицу Венгрии взять так и не удалось, поэтому была создана специальная Будапештская группа войск из состава соединений 2-го Украинского фронта и венгерских добровольцев. Бои завершились ликвидацией 188 – тыс. группировки противника и освобождения Будапешта. Людские потери Красной Армии в этой операции (октябрь – февраль 1945 г.) составили около половины участвующих войск. Войска лишились 1766 танков и самоходно-артиллерийских установок, 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолетов.

Десятый удар войска Карельского фронта (командующий К. Мерецков) и Северного флота (командующий вице-адмирал А.Г. Головко) нанесли по войскам 20-й немецкой армии в районе Петсамо (Печенеги). Со 2-й половины сентября 1941 по июнь 1944 г. войска Карельского фронта находились в обороне на рубеже р. Зап. Лица (60 км западнее Мурманска), по системе рек и озер (90 км западнее Канадалакши). Фашистами за три года была создана мощная трехполосная оборона, насыщенная долговременными сооружениями, глубиной до 150 км. В этом районе оборонялся 19-й горнострелковый корпус (53 тыс. чел., свыше 750 орудий и минометов) 20-й немецкой-фашистской горной армии (во главе генерал-полковник Л. Рендулич). Его поддерживали авиация (160 самолетов) и значительные военно-морские силы, базировавшиеся на порты Северной Норвегии. В ходе Петсамо-Киркенесской операции советские войска освободили район Петсамо и северный районы Норвегии. Противник потерял убитыми около 30 тыс. чел. Северный флот потопил 156 вражеских судов. Авиация уничтожила 125 самолетов противника. Наши успехи ограничили действия флота Германии, были прерваны поставки никелевой руды. Война пришла на землю Германии. 13 апреля был взят центр Восточной Пруссии Кенингсберг.

В результате военных операций 1944 г. государственная граница СССР, вероломно нарушенная Германией в июне 1941 г. была восстановлена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Потери Красной Армии за этот период войны составили около 1,6 миллионов человек. Гитлеровцы были изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши и Венгрии. Красная Армия вступила на территорию Чехословакии, освобождала территорию Югославии.