ОПЕРА-БУФФА

ОПЕРА-БУФФА -итальянская разновидность комической оперы.

В ши­ро­ком смыс­ле по­ня­тие ох­ва­ты­ва­ет все раз­но­вид­но­сти итальянской музыкальной ко­ме­дии XVIII века, в стро­гом смыс­ле от­но­сит­ся толь­ко к ко­мической опе­ре 2-й половины XVIII века. Тер­мин (в стро­гом зна­че­нии) во­шёл в оби­ход в по­след­ней тре­ти XVIII века (од­но­вре­мен­но с тер­ми­ном опе­ра- се­риа) и ис­поль­зо­вал­ся на­ря­ду с другими обо­зна­че­ния­ми - «ве­сё­лая дра­ма» (dramma giocoso), музыкальная ко­ме­дия и другие. Основной ис­ток Оперы-буффы - не­апо­ли­тан­ская музыкальная ко­ме­дия конца 1730-х годов, ко­то­рая по­сте­пен­но вы­шла за пре­де­лы Не­апо­ля и с боль­шим ус­пе­хом ста­ви­лась по всей Ита­лии . К ком­по­зи­то­рам не­апо­ли­тан­ской шко­лы по­сте­пен­но примк­ну­ли и ве­не­ци­ан­ские ав­то­ры ( Б. Га­луп­пи , Ф. Бер­то­ни , В. Чам­пи и другие).

Ис­то­рию соб­ст­вен­но Оперы-буффы от­кры­ва­ет «Ар­ка­дия на Брен­те» дра­ма­тур­га К. Голь­до­ни с му­зы­кой Га­луп­пи (1749). Осо­бым ус­пе­хом (в Ита­лии и за её пре­де­ла­ми) поль­зо­ва­лись со­чи­не­ния тех же ав­то­ров «Лун­ный мир» (1750), «Сель­ский фи­ло­соф» (1754), «Дья­во­лес­са» (1755) и другие. В них ут­вер­ди­лись осноные чер­ты Оперы-буффы 1750-х годов: вни­ма­ние к об­щественным нра­вам, тон­ко вы­пи­сан­ная ан­ти­ари­сто­кра­тическая са­ти­ра и осо­бый вес ха­рак­те­ра но­во­го ти­па. Этот «сред­ний» ха­рак­тер (mezzo carat­te­re) рав­но уда­лён как от ус­лов­но-воз­вы­шен­ных бла­го­род­ных ге­ро­ев (inna­mo­rati - «влюб­лён­ные»; пар­тии ча­ще все­го обо­зна­ча­лись как serie - «серь­ёз­ные»), так и от ка­ри­ка­тур­ных слуг, ко­мических ста­ри­ков, обан­кро­тив­ших­ся аван­тю­ри­стов- ари­сто­кра­тов (пар­тии bufe); во­пло­ща­ет на сце­не об­раз ге­роя третье­го со­сло­вия, про­ник­ну­тый идео­ло­ги­ей Про­све­ще­ния . Голь­до­ни в 1749-1763 годах соз­дал 43 либ­рет­то ко­мических опер, му­зы­ку к ко­то­рым пи­са­ли Э. Ду­ни, Дж. Скар­лат­ти, Д. Фис­кь­ет­ти, Н. Пич­чин­ни, Т. Тра­эт­та, Ф. Л. Гасс­ман и другие. Мно­гие из этих либ­рет­то ис­поль­зо­ва­лись не­од­но­крат­но (на од­но из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных - «Лун­ный мир» - бы­ло соз­да­но 8 опер). В опе­рах Га­луп­пи и его со­вре­мен­ни­ков по­сте­пен­но сло­жи­лись спе­ци­фический «буф­фон­ный» музыкальный язык и приё­мы музыкальной дра­ма­тур­гии (в ча­ст­но­сти, раз­вёр­ну­тые фи­на­лы-куль­ми­на­ции ак­тов), спо­соб­ст­во­вав­шие пре­вра­ще­нию му­зы­ки в но­си­тель­ни­цу дра­ма­тического дей­ст­вия.

Осо­бую, сен­ти­мен­таль­ную раз­но­вид­ность Оперы-буффы, в ко­то­рой на­шли пре­лом­ле­ние те же тен­ден­ции, что и во францской «слез­ли­вой ко­ме­дии» (comédie lar­mo­y­ante) и про­све­ти­тель­ском нра­во­учи­тель­ном ро­ма­не, от­кры­ла по­став­лен­ная в 1760 году «До­б­рая доч­ка» Н. Пич­чин­ни (либретто Голь­до­ни). С середины 1760-х годов Опера-буффа раз­ви­ва­лась ме­нее ак­тив­но, что бы­ло во мно­гом вы­зва­но сме­ной по­ко­ле­ний либ­рет­ти­стов и ком­по­зи­то­ров. Сре­ди но­вой плея­ды ав­то­ров (с середины 1770-х годов) са­мы­ми из­вест­ны­ми бы­ли дра­ма­тур­ги Дж. Бер­та­ти (Ве­не­ция), Дж. Па­лом­ба и Дж.Б. Ло­рен­ци (Не­аполь), ком­по­зито­ры Дж. Паи­зи­ел­ло, Д. Чи­ма­ро­за. Пло­до­твор­ные тра­ди­ции Оперы-буффы сло­жи­лись за пре­де­ла­ми Ита­лии, в ча­ст­но­сти в Ве­не, где со­пер­ни­че­ст­во либ­рет­ти­стов Дж.Б. Кас­ти и Л. Да Пон­те, ком­по­зито­ров Дж. Паи­зи­ел­ло, А. Саль­е­ри, В. Мар­тин-и-Со­ле­ра и В.А. Мо­цар­та при на­ли­чии пер­во­класс­ной труп­пы ис­пол­ни­те­лей при­ве­ло в 1783-1790 годах к со­зда­нию ря­да ше­дев­ров. Италянская Опера-буффа этих лет (на­ря­ду с францской ко­мической опе­рой) по­влия­ла на фор­ми­ро­ва­ние опер­ных тра­ди­ций в Ав­ст­рии и Гер­ма­нии (северонемецкий и австрийский зин­гш­пиль), в Рос­сии (с конца 1770-х годов). По­след­ние яр­кие со­чи­не­ния жан­ра - опе­ры Дж. Рос­си­ни, по­став­лен­ные в 1813-1817 годах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)