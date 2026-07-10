ОПЕКА

ОПЕКА - 1) пра­во­вая фор­ма за­щи­ты лич­ных и иму­щественных прав и ин­те­ре­сов не­дее­спо­соб­ных гра­ж­дан; 2) пра­во­от­но­ше­ние по ус­та­нов­ле­нию Опеки, на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го осу­ще­ст­в­ля­ет­ся дея­тель­ность по ох­ра­не прав и ин­те­ре­сов гра­ж­дан.

Пер­во­на­чаль­но пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние Опеки воз­ни­ка­ет в ин­те­ре­сах род­ст­вен­ни­ков си­рот, ос­тав­ших­ся без от­ца. Так, в Древ­нем Ри­ме основной це­лью Опеки бы­ла ох­ра­на иму­ще­ст­ва по­до­печ­но­го в ин­те­ре­сах его на­след­ни­ков. По­это­му по­ря­док при­зва­ния к Опеке (ес­ли опе­кун не был назна­чен в за­ве­ща­нии) сов­па­дал с по­ряд­ком при­зва­ния к на­сле­до­ва­нию, т. е. опе­ку­ном яв­лял­ся бли­жай­ший аг­нат по­до­печ­но­го. С ос­лаб­ле­ни­ем род­ст­вен­ных свя­зей Опека ста­но­вит­ся об­щественной по­вин­но­стью (munus pub­licum) и, на­ря­ду с опе­кой в си­лу аг­на­ти­че­ско­го род­ст­ва и Опекой по за­ве­ща­нию, воз­ни­ка­ет Опека по на­зна­че­нию го­су­дар­ст­вом. Опе­кун ста­но­вил­ся юри­дическим пред­ста­ви­те­лем опе­кае­мо­го и упра­ви­те­лем его иму­ще­ст­ва в его, а не в сво­их ин­те­ре­сах. Римская опе­ка ка­са­лась сна­ча­ла толь­ко пе­рио­да ма­ло­лет­ст­ва. В 186 году до н. э. за­кон по­ста­но­вил, что­бы не имею­щий от­ца не­со­вер­шен­но­лет­ний мо­ло­же 25 лет ис­пра­ши­вал се­бе у пре­то­ра осо­бо­го ку­ра­то­ра (по­пе­чи­те­ля) для со­вер­ше­ния оп­ре­де­лён­ных сде­лок, и Опека раз­де­ли­лась на два ви­да: Опеку в собственном смыс­ле (tutela) и по­пе­чи­тель­ст­во (cura).

В современном пра­ве Опека ус­та­нав­ли­ва­ет­ся над не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми в воз­рас­те до 14 лет, а так­же над гра­ж­да­на­ми, при­знан­ны­ми су­дом не­дее­спо­соб­ны­ми вслед­ст­вие пси­хического рас­строй­ства. По­пе­чи­тель­ст­во ус­та­нав­ли­ва­ет­ся над не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми в воз­рас­те от 14 до 18 лет, а так­же над гра­ж­да­на­ми, ог­ра­ни­чен­ны­ми су­дом в дее­спо­соб­но­сти вслед­ст­вие зло­упот­реб­ле­ния спирт­ны­ми на­пит­ка­ми или нар­ко­тическими сред­ст­ва­ми. Как пра­ви­ло, Опека осу­ще­ст­в­ля­ет­ся без­воз­мезд­но. Вме­сте с тем воз­мож­но ус­та­нов­ле­ние до­го­вор­ной (воз­мезд­ной) Опеки. Так­же воз­мож­но ус­та­нов­ле­ние пред­ва­ри­тель­ной, а в от­но­ше­нии не­со­вер­шен­но­лет­них - вре­мен­ной, за­ве­ща­тель­ной Опеки по за­яв­ле­нию его ро­ди­те­лей (ро­ди­те­ля). По­пе­чи­тель­ст­во мо­жет быть ус­та­нов­ле­но по за­яв­ле­нию не­со­вер­шен­но­лет­не­го, дос­тиг­ше­го 14 лет.

Пре­иму­ще­ст­вен­ное пра­во быть опе­ку­на­ми или по­пе­чи­те­ля­ми пе­ред все­ми другими ли­ца­ми име­ют близ­кие род­ст­вен­ни­ки и чле­ны се­мьи по­до­печ­но­го. Пра­ва и обя­зан­но­сти опе­ку­нов и по­пе­чи­те­лей оп­реде­ля­ют­ся гражданским за­ко­но­да­тель­ст­вом, а от­но­си­тель­но обу­че­ния и вос­пи­та­ния не­со­вер­шен­но­лет­них по­до­печ­ных - се­мей­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом. Опе­ку­ны (по­пе­чи­те­ли) вы­сту­па­ют в за­щи­ту прав и ин­те­ресов сво­их по­до­печ­ных в от­но­ше­ни­ях с лю­бы­ми ли­ца­ми, в том числе в су­дах, без специального пол­но­мо­чия. Опе­ку­ны пред­став­ля­ют по­до­печ­ных в си­лу за­ко­на и со­вер­ша­ют от их име­ни и в их ин­те­ре­сах все не­об­хо­ди­мые сдел­ки, а по­пе­чи­те­ли да­ют со­гла­сие на со­вер­ше­ние тех сде­лок, ко­то­рые по­до­печ­ные не впра­ве со­вер­шать са­мо­стоя­тель­но. По­пе­чи­те­ли не­со­вер­шен­но­лет­них гра­ж­дан ока­зы­ва­ют по­до­печ­ным со­дей­ст­вие в осу­ще­ст­в­ле­нии ими сво­их прав и ис­пол­не­нии обя­зан­но­стей, а так­же ох­ра­ня­ют их от зло­упот­реб­ле­ний со сто­ро­ны треть­их лиц.

Опе­кун не впра­ве без пред­ва­рительного раз­ре­ше­ния ор­га­на Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва со­вер­шать, а по­пе­чи­тель - да­вать со­гла­сие на со­вер­ше­ние сде­лок, вле­ку­щих умень­ше­ние иму­ще­ст­ва по­до­печ­но­го. За­кон за­пре­ща­ет опе­ку­ну, по­пе­чи­те­лю, их суп­ру­гам и близ­ким род­ст­вен­ни­кам со­вер­шать воз­мезд­ные сдел­ки с по­до­печ­ным.

Опека и по­пе­чи­тель­ст­во над со­вер­шен­но­лет­ни­ми гра­ж­да­на­ми пре­кра­ща­ют­ся в слу­ча­ях вы­не­се­ния су­дом ре­ше­ния о при­зна­нии по­до­печ­но­го дее­спо­соб­ным или от­ме­ны ог­ра­ни­че­ний его дее­спо­соб­но­сти по за­яв­ле­нию опекуна, по­пе­чи­те­ля или ор­га­на Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва. По дос­ти­же­нии ма­ло­лет­ним по­до­печ­ным 14 лет Опека над ним пре­кра­ща­ет­ся, а опе­кун ста­но­вит­ся по­пе­чи­те­лем не­со­вер­шен­но­лет­не­го без до­пол­нительного ре­ше­ния об этом. По­пе­чи­тель­ст­во над не­со­вер­шен­но­лет­ним пре­кра­ща­ет­ся без осо­бо­го ре­ше­ния по до­сти­же­нии им 18 лет, а так­же в слу­ча­ях при­об­ре­те­ния им пол­ной дее­спо­соб­но­сти до дос­ти­же­ния со­вер­шен­но­ле­тия.

В Российской Фе­де­ра­ции от­но­ше­ния, воз­ни­каю­щие в свя­зи с ус­та­нов­ле­ни­ем, осу­ще­ст­в­ле­ни­ем и пре­кра­ще­ни­ем Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва, ре­гу­ли­ру­ют­ся ГК РФ, Фе­де­раль­ным за­ко­ном «Об опе­ке и по­пе­чи­тель­ст­ве» (2008) и при­ни­мае­мы­ми в со­от­вет­ст­вии с ни­ми ины­ми нор­ма­тивны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми РФ. Осо­бен­но­сти ус­та­нов­ле­ния, осу­ще­ст­в­ле­ния и пре­кра­ще­ния Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва над не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми гра­ж­да­на­ми оп­ре­де­ля­ют­ся Се­мей­ным ко­дек­сом РФ и ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми, со­дер­жа­щи­ми нор­мы се­мей­но­го пра­ва. Так, Опека ус­та­нав­ли­ва­ет­ся над деть­ми, ос­тав­ши­ми­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей, в це­лях их со­дер­жа­ния, вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния, а так­же для за­щи­ты их прав и ин­те­ре­сов. Ор­га­на­ми Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва яв­ля­ют­ся ор­га­ны ис­пол­нительной вла­сти субъ­ек­та РФ. Ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний, на тер­ри­то­ри­ях ко­то­рых от­сут­ст­ву­ют ор­га­ны по Опеке и по­пе­чи­тель­ст­ву, мо­гут на­де­лять­ся пол­но­мо­чия­ми по Опеке и по­пе­чи­тель­ст­ву за­ко­ном субъ­ек­та РФ.

Раз­но­вид­ность Опеки над не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми деть­ми - при­ём­ная се­мья. Дея­тель­ность по Опеке (по­пе­чи­тель­ст­ву) ос­но­ва­на на прин­ци­пах: сво­бод­но­го при­ня­тия гра­ж­да­ни­ном обя­зан­но­стей по Опеке (по­пе­чи­тель­ст­ву) и сво­бод­но­го от­ка­за от ис­пол­не­ния опе­ку­ном или по­пе­чи­те­лем сво­их обя­зан­но­стей; кон­тро­ля за дея­тель­но­стью по Опеке и по­пе­чи­тель­ст­ву; обес­пе­че­ния за­щи­ты прав и за­кон­ных ин­те­ресов по­до­печ­ных. Го­су­дар­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку Опеки и по­пе­чи­тель­ст­ва в фор­ме вы­плат по­со­бий и иных вы­плат, пред­на­зна­чен­ных для про­жи­ва­ния, пи­та­ния и обес­пе­че­ния других нужд по­до­печ­но­го, а так­же по­со­бий и иных вы­плат, пред­на­зна­чен­ных для обес­пе­че­ния нужд опе­ку­на или по­пе­чи­те­ля.

В от­ли­чие от Опеки как фор­мы за­щи­ты прав и ин­те­ре­сов не­со­вер­шен­но­лет­них, ос­тав­ших­ся без по­пе­че­ния ро­ди­те­лей, Га­аг­ская кон­вен­ция о гра­ж­дан­ско-пра­во­вых ас­пек­тах ме­ж­ду­народного по­хи­ще­ния де­тей (1980) ис­поль­зу­ет по­ня­тие «пра­во на опе­ку» при­ме­ни­тель­но к ро­ди­те­лям, что иден­тич­но по­ня­тию «ро­ди­тель­ские пра­ва».

В ря­де за­ру­беж­ных стран (Фран­ция, Ве­ли­ко­бри­та­ния, США) су­ще­ст­ву­ет Опека в си­лу за­ко­на, ко­гда с ро­ж­де­ния ре­бён­ка его опе­ку­на­ми яв­ля­ют­ся ро­ди­те­ли. В стра­нах кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы Опека, как пра­ви­ло, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся со­вме­ст­но обо­и­ми ро­ди­те­ля­ми, ко­то­рые яв­ля­ют­ся за­кон­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми де­тей и за­кон­ны­ми управ­ляю­щи­ми их иму­ще­ст­вом, пред­став­ля­ют не­со­вер­шен­но­лет­не­го во всех гражданских сдел­ках, кро­ме слу­ча­ев, ко­гда за­кон до­пус­ка­ет со­вер­ше­ние сде­лок не­со­вер­шен­но­лет­ним са­мо­стоя­тель­но. Ес­ли ин­те­ре­сы не­со­вер­шен­но­лет­не­го всту­па­ют в кон­фликт с ин­те­ре­са­ми ро­ди­те­ля, за­ко­ном пре­ду­смот­ре­на до­пол­ни­тель­ная за­щи­та прав не­со­вер­шен­но­лет­не­го. В пра­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии и США ро­ди­те­ли в рам­ках за­кон­ной Опеки над свои­ми деть­ми осу­ще­ст­в­ля­ют функ­ции по ох­ра­не, над­зо­ру и за­щи­те. За­кон­ная Опека под­раз­де­ля­ет­ся на пра­во­вую ох­ра­ну, ко­то­рая да­ёт ро­ди­те­лю пра­во и обя­зы­ва­ет его при­ни­мать ре­ше­ния, ка­саю­щие­ся обу­че­ния, медицинского об­слу­жи­ва­ния и ле­че­ния ре­бён­ка, и те­лес­ную ох­ра­ну, на ос­но­ва­нии ко­то­рой ро­ди­тель впра­ве удер­жи­вать ре­бён­ка в сво­ём до­ме для со­вме­ст­но­го про­жи­ва­ния. Ро­ди­те­ли, со­стоя­щие в бра­ке, осу­ще­ст­в­ля­ют Опеку над ре­бён­ком, вклю­чая свои обя­зан­но­сти по ох­ра­не ре­бён­ка, со­вме­ст­но. При рас­тор­же­нии бра­ка во­прос об Опеке над ре­бён­ком ре­ша­ет­ся в су­деб­ном по­ряд­ке. Суд мо­жет пре­дос­та­вить пра­во еди­но­лич­ной ох­ра­ны од­но­му из ро­ди­те­лей или со­хра­нить пра­во со­вме­ст­ной ох­ра­ны за обо­и­ми ро­ди­те­ля­ми. В по­след­нем слу­чае на ро­ди­те­лей воз­ла­га­ет­ся обя­зан­ность со­вме­ст­но­го ре­ше­ния по важ­ным во­про­сам жиз­ни ре­бён­ка.

Опека по на­зна­че­нию ус­та­нав­ли­ва­ет­ся над не­со­вер­шен­но­лет­ни­ми деть­ми, ли­шив­ши­ми­ся ро­ди­те­лей; ро­ди­те­ли ко­то­рых по той или иной при­чи­не не мо­гут пред­став­лять ин­те­ре­сы де­тей; ро­ди­те­ли ко­то­рых не­над­ле­жа­щим об­ра­зом за­бо­тят­ся о де­тях; в слу­ча­ях, ко­гда здо­ро­вье, безо­пас­ность или нрав­ст­вен­ность не­со­вер­шен­но­лет­не­го на­хо­дят­ся в опас­но­сти (Фран­ция, Гер­ма­ния, Швей­ца­рия). Ро­ди­тель об­ла­да­ет пра­вом вы­бо­ра опе­ку­на, осу­ще­ст­вить ко­то­рое мо­жет в том числе в за­ве­ща­нии. Опе­ку­ном мо­жет быть на­зна­че­но толь­ко дее­спо­соб­ное ли­цо, об­ла­даю­щее ка­че­ст­ва­ми для осу­ще­ст­в­ле­ния опе­кун­ских функ­ций. В Гер­ма­нии государственные чи­нов­ни­ки и свя­щен­но­слу­жи­те­ли обя­за­ны по­лу­чить раз­ре­ше­ние на осу­ще­ст­в­ле­ние опе­кун­ских функ­ций.

Не мо­гут быть опе­ку­на­ми ли­ца, са­ми на­хо­дя­щие­ся под Опекой или имею­щие по­пе­чи­те­лей; ли­шён­ные по су­ду по­чёт­ных прав и пре­иму­ществ; ве­ду­щие амо­раль­ный об­раз жиз­ни; ли­ца, чьи ин­те­ре­сы про­ти­во­ре­чат ин­те­ре­сам по­до­печ­но­го; ли­ца, объ­яв­лен­ные бан­кро­та­ми; ли­ца, ко­то­рых ро­ди­те­ли ре­бён­ка тре­бо­ва­ли не до­пус­кать к опеке.

Опе­ку­ны на­зна­ча­ют­ся во Фран­ции се­мей­ным со­ве­том, в ФРГ и Швей­ца­рии - опе­кун­ским су­дом; в Ве­ли­ко­бри­та­нии и США - су­дом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)