ОПЕКА
ОПЕКА - 1) правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов недееспособных граждан; 2) правоотношение по установлению Опеки, на основании которого осуществляется деятельность по охране прав и интересов граждан.
Первоначально правовое регулирование Опеки возникает в интересах родственников сирот, оставшихся без отца. Так, в Древнем Риме основной целью Опеки была охрана имущества подопечного в интересах его наследников. Поэтому порядок призвания к Опеке (если опекун не был назначен в завещании) совпадал с порядком призвания к наследованию, т. е. опекуном являлся ближайший агнат подопечного. С ослаблением родственных связей Опека становится общественной повинностью (munus publicum) и, наряду с опекой в силу агнатического родства и Опекой по завещанию, возникает Опека по назначению государством. Опекун становился юридическим представителем опекаемого и управителем его имущества в его, а не в своих интересах. Римская опека касалась сначала только периода малолетства. В 186 году до н. э. закон постановил, чтобы не имеющий отца несовершеннолетний моложе 25 лет испрашивал себе у претора особого куратора (попечителя) для совершения определённых сделок, и Опека разделилась на два вида: Опеку в собственном смысле (tutela) и попечительство (cura).
В современном праве Опека устанавливается над несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Как правило, Опека осуществляется безвозмездно. Вместе с тем возможно установление договорной (возмездной) Опеки. Также возможно установление предварительной, а в отношении несовершеннолетних - временной, завещательной Опеки по заявлению его родителей (родителя). Попечительство может быть установлено по заявлению несовершеннолетнего, достигшего 14 лет.
Преимущественное право быть опекунами или попечителями перед всеми другими лицами имеют близкие родственники и члены семьи подопечного. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским законодательством, а относительно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных - семейным законодательством. Опекуны (попечители) выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. Опекуны представляют подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки, а попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые подопечные не вправе совершать самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа Опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. Закон запрещает опекуну, попечителю, их супругам и близким родственникам совершать возмездные сделки с подопечным.
Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа Опеки и попечительства. По достижении малолетним подопечным 14 лет Опека над ним прекращается, а опекун становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении им 18 лет, а также в случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением Опеки и попечительства, регулируются ГК РФ, Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» (2008) и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ. Особенности установления, осуществления и прекращения Опеки и попечительства над несовершеннолетними гражданами определяются Семейным кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы семейного права. Так, Опека устанавливается над детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов. Органами Опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ. Органы местного самоуправления муниципальных образований, на территориях которых отсутствуют органы по Опеке и попечительству, могут наделяться полномочиями по Опеке и попечительству законом субъекта РФ.
Разновидность Опеки над несовершеннолетними детьми - приёмная семья. Деятельность по Опеке (попечительству) основана на принципах: свободного принятия гражданином обязанностей по Опеке (попечительству) и свободного отказа от исполнения опекуном или попечителем своих обязанностей; контроля за деятельностью по Опеке и попечительству; обеспечения защиты прав и законных интересов подопечных. Государство осуществляет материальную поддержку Опеки и попечительства в форме выплат пособий и иных выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения других нужд подопечного, а также пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд опекуна или попечителя.
В отличие от Опеки как формы защиты прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей (1980) использует понятие «право на опеку» применительно к родителям, что идентично понятию «родительские права».
В ряде зарубежных стран (Франция, Великобритания, США) существует Опека в силу закона, когда с рождения ребёнка его опекунами являются родители. В странах континентальной Европы Опека, как правило, осуществляется совместно обоими родителями, которые являются законными представителями детей и законными управляющими их имуществом, представляют несовершеннолетнего во всех гражданских сделках, кроме случаев, когда закон допускает совершение сделок несовершеннолетним самостоятельно. Если интересы несовершеннолетнего вступают в конфликт с интересами родителя, законом предусмотрена дополнительная защита прав несовершеннолетнего. В праве Великобритании и США родители в рамках законной Опеки над своими детьми осуществляют функции по охране, надзору и защите. Законная Опека подразделяется на правовую охрану, которая даёт родителю право и обязывает его принимать решения, касающиеся обучения, медицинского обслуживания и лечения ребёнка, и телесную охрану, на основании которой родитель вправе удерживать ребёнка в своём доме для совместного проживания. Родители, состоящие в браке, осуществляют Опеку над ребёнком, включая свои обязанности по охране ребёнка, совместно. При расторжении брака вопрос об Опеке над ребёнком решается в судебном порядке. Суд может предоставить право единоличной охраны одному из родителей или сохранить право совместной охраны за обоими родителями. В последнем случае на родителей возлагается обязанность совместного решения по важным вопросам жизни ребёнка.
Опека по назначению устанавливается над несовершеннолетними детьми, лишившимися родителей; родители которых по той или иной причине не могут представлять интересы детей; родители которых ненадлежащим образом заботятся о детях; в случаях, когда здоровье, безопасность или нравственность несовершеннолетнего находятся в опасности (Франция, Германия, Швейцария). Родитель обладает правом выбора опекуна, осуществить которое может в том числе в завещании. Опекуном может быть назначено только дееспособное лицо, обладающее качествами для осуществления опекунских функций. В Германии государственные чиновники и священнослужители обязаны получить разрешение на осуществление опекунских функций.
Не могут быть опекунами лица, сами находящиеся под Опекой или имеющие попечителей; лишённые по суду почётных прав и преимуществ; ведущие аморальный образ жизни; лица, чьи интересы противоречат интересам подопечного; лица, объявленные банкротами; лица, которых родители ребёнка требовали не допускать к опеке.
Опекуны назначаются во Франции семейным советом, в ФРГ и Швейцарии - опекунским судом; в Великобритании и США - судом.