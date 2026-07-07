ОНИЧА

ОНИЧА - город в южной части Нигерии , штат Анамбра.

Население около 1 миллиона человек (2013, с при­го­ро­да­ми около 1,5 миллиона человек, по другим дан­ным, около 2 миллионов человек), один из наи­бо­лее бы­ст­ро рас­ту­щих, главным образом за счёт при­то­ка сель­ских жи­те­лей, го­ро­дов Западной Аф­ри­ки. Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Ни­гер, близ впа­де­ния в неё реки Анам­бра; с городом Аса­ба со­еди­нён мос­том (1965, дли­на 1404 м). Важ­ный узел ав­то­до­рог: че­рез Оничу про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль, свя­зы­ваю­щая восточные рай­оны стра­ны с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми юго-за­па­да Ни­ге­рии (Бе­нин-Си­ти, Ла­гос). Круп­ный реч­ной порт.

Ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в начале XVII века вы­ход­ца­ми из Бе­ни­на. Впо­след­ст­вии важ­ный тор­го­вый центр (рас­по­ло­жен на пе­ре­се­че­нии ши­рот­ных пу­тей - с вос­то­ка на за­пад, и ме­ри­дио­наль­ных - от по­бе­ре­жья Гви­ней­ско­го залива на се­вер), сто­ли­ца не­боль­шо­го од­но­именного государственного об­ра­зо­ва­ния. В 1857 году в го­ро­де ос­но­ва­на британская фак­то­рия тор­гов­цев паль­мо­вым мас­лом. С конца XIX века в со­ста­ве британских ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний. С 1960 года в не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии. Жи­лая за­строй­ка XIX - начала XXI веков. Ка­то­лический ка­фед­раль­ный со­бор Пре­свя­той Трои­цы (ос­но­ван в 1857 году; 1935) в сти­ли­сти­ке ар­хитектуры экс­прессио­низ­ма с эле­мен­та­ми тра­диций ме­ст­но­го зод­че­ст­ва, анг­ли­кан­ский со­бор Всех свя­тых (1952). Пе­да­го­гический кол­ледж Сент-Чарлз (1929), рим­ско-ка­то­лический кол­ледж (1933), государственный тех­нический кол­ледж. Еже­год­но про­во­дит­ся фольк­лор­ный фес­ти­валь Офа­ла.

Онича - круп­ный тор­го­во-транс­порт­ный центр стра­ны. Сре­ди важ­ных ста­тей внутренней и внеш­ней тор­гов­ли - про­дук­ция рас­те­ние­вод­ст­ва (в основном паль­мо­вое мас­ло, ямс, ма­ни­ок, ку­ку­ру­за, рис, та­ро, цит­ру­со­вые) и жи­вот­но­вод­ст­ва, ры­ба. Пи­ще­вая (мя­со­хла­до­бой­ня, про­изводство сли­воч­но­го и рас­тительного ма­сел, роз­лив фрук­то­вых со­ков и другое) и лёг­кая (вы­пуск тек­стиль­ных из­де­лий) промышленность. Не­боль­шие по­ли­гра­фические пред­при­ятия, ав­то­ре­монт­ные мас­тер­ские, це­ха по вос­ста­нов­ле­нию ав­то­мо­биль­ных шин.

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