ОНИЧА
ОНИЧА - город в южной части Нигерии, штат Анамбра.
Население около 1 миллиона человек (2013, с пригородами около 1,5 миллиона человек, по другим данным, около 2 миллионов человек), один из наиболее быстро растущих, главным образом за счёт притока сельских жителей, городов Западной Африки. Расположен на левом берегу реки Нигер, близ впадения в неё реки Анамбра; с городом Асаба соединён мостом (1965, длина 1404 м). Важный узел автодорог: через Оничу проходит автомагистраль, связывающая восточные районы страны с крупнейшими городами юго-запада Нигерии (Бенин-Сити, Лагос). Крупный речной порт.
Основан предположительно в начале XVII века выходцами из Бенина. Впоследствии важный торговый центр (расположен на пересечении широтных путей - с востока на запад, и меридиональных - от побережья Гвинейского залива на север), столица небольшого одноименного государственного образования. В 1857 году в городе основана британская фактория торговцев пальмовым маслом. С конца XIX века в составе британских колониальных владений. С 1960 года в независимой Нигерии. Жилая застройка XIX - начала XXI веков. Католический кафедральный собор Пресвятой Троицы (основан в 1857 году; 1935) в стилистике архитектуры экспрессионизма с элементами традиций местного зодчества, англиканский собор Всех святых (1952). Педагогический колледж Сент-Чарлз (1929), римско-католический колледж (1933), государственный технический колледж. Ежегодно проводится фольклорный фестиваль Офала.
Онича - крупный торгово-транспортный центр страны. Среди важных статей внутренней и внешней торговли - продукция растениеводства (в основном пальмовое масло, ямс, маниок, кукуруза, рис, таро, цитрусовые) и животноводства, рыба. Пищевая (мясохладобойня, производство сливочного и растительного масел, розлив фруктовых соков и другое) и лёгкая (выпуск текстильных изделий) промышленность. Небольшие полиграфические предприятия, авторемонтные мастерские, цеха по восстановлению автомобильных шин.