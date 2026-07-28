ОНЕЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Один из монастырей, основанный патриархом Никоном вместе с Воскресенским Новоиерусалимским и Валдайским Иверским монастырями. Дата основания – 1656 год.

В середине – второй половине XVI веке в русской духовной мысли патриархом Никоном формируется и реализуется при поддержке царя идея о символическом переносе основных христианских святынь на русскую землю, о создании образа Царства Небесного.

Так, в 1653 году основывается Иверский монастырь на Валдае во образ Иверской обители на Афоне, в 1656 году в Онежской губе на острове Кий основывается Крестный монастырь, в этот же год под Москвой начинает строиться Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, объединивший в себе комплекс святых мест Палестины, в центре которого находится храм Гроба Господня.

Впервые на остров Кий будущий патриарх, а на тот момент ещё иеромонах Никон попал в 1639 году.

Предыстория этого события была следующей. В 1636 году московский священник Никита Минов принял монашеский постриг от преподобного Елеазара Анзерского в Троицком скиту на острове Анзер Соловецкого монастыря. В Троицком скиту, основанном аввой Елеазаром, был введен устав по примеру «Устава скитской жизни» преподобного Нила Сорского. Монахи жили в отдельных кельях на достаточно расстоянии друг от друга и собирались в церкви исключительно на воскресную литургию или по большим праздникам.

Попавший в Троицкий скит Никон выделялся своей начитанностью и знанием Священного Писания. Преподобный Елеазар возложил на Никона послушание совершать литургии и заведовать хозяйственной частью скита. В те же годы вышел царский указ о необходимости возведения каменной церкви. По этому указу помогать в строительстве должен был игумен Соловецкого монастыря Варсонофий, вместе с тем Никон и Елеазар отправились в Москву и собрали колоссальную сумму для строительства – 500 рублей. По возвращении подвижников на Анзер работы не начались. По-видимому, именно это послужило причиной последовавшего конфликта. Никон стал упрекать анзерских монахов в сребролюбии и обвинил в нём и самого Елеазара, после чего покинул скит и отправился в Кожеезерский монастырь.

По пути на Кожеозеро Никон попал в шторм, чудом небольшой карбас вынесло на остров в Онежской губе. Согласно преданию, будущий патриарх воскликнул: «Кий остров?!» в значении: «Что за остров?!». Так безымянный остров обрел имя. Согласно другой версии на острове уже располагались солеварни, он был известен, а название его находит истоки в древнесаамском языке и означает «след зверя или дикого оленя». Краевед-топонимист П. И. Носков утверждает, что слово «Кий» на языке финоязычных племен означает «камень», отсюда каменный остров Кий-остров.

В память о своём спасении Никон по поморскому обычаю устанавливает на острове поклонный крест и даёт обет воздвигнуть на этом острове монастырь.

В 1652 году, будучи митрополитом, Никон повторно посетил остров во время своей поездки в Соловецкий монастырь. Тогда же он ставит часовню с крестом.

После патриаршей интронизации Никон приступает к возведению монастыря во имя Воздвижения Креста Господня на острове Кий. Официально монастырь был основан по грамоте царя Алексея Михайловича, данной 13 июня 1656 года. Для сбора средств на строительство монастыря Никон обратился к народу. Была собрана огромная для того времени сумма — около 6000 рублей. Строительством первых сооружений на острове с 1656-го по 1659 год руководили старцы Нифонт Теребинский и Исаия, а также стольник Василий Парамонович Поскочин — доверенные лица Никона. Первым деревянным храмом обители стала, вероятно, церковь Воздвижения (по описи марта 1657 года), её переосвятили в 1661 году в церковь Собора Святого Архистратига Михаила. Иверская деревянная церковь была построена в 1659 году. В 1660 году Никон сам приезжает на Кий-остров и живёт здесь, руководя строительством, почти весь год. В частности, здесь он устраивает систему сбора пресной воды по образцу палестинских монастырей. 2 сентября 1660 года он лично освящает центральный Крестовоздвиженский собор монастыря. 8 сентября 1660 года им же была освящена третья деревянная церковь Всех Святых, она сохранилась до настоящего времени.

Новому монастырю передавалась часть вотчин Соловецкого монастыря, а после Соловецкого восстания количество земель Крестного монастыря еще увеличилось. Специально для монастыря патриархом Никоном из Палестины был заказан кипарисовый крест-мощевик, равный по размерам Кресту Распятия. Он был установлен в иконостас Крестовоздвиженского собора. Ныне Кийский крест находится в Москве, в храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивенском переулке.

После секуляризации церковных земель, проведенной в 1764 году Екатериной II, монастырь пришел в упадок.

9 июля 1854 года остров сначала обстреляли, а потом высадились на него и разорили английские войска.

Окончательно упразден монастырь был в 1922 году.

В настоящее время на Кий-острове сохранились в разном состоянии:

Крестовоздвиженский собор (1660)

Надкладезная церковь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста (1660) с пристроенным хозяйственно-келейным корпусом (около 1715)

Церковь Рождества Богородицы (1689) с колокольней и трапезной

Правый придел в честь Рождества Христова (1874)

Левый придел в честь святителя Филиппа митрополита Московского (1869)

Деревянная церковь Всех Святых, перестроенная в жилое помещение дома отдыха

Деревянный настоятельский корпус (1871)

Деревянный братский корпус

Фрагмент деревянной монастырской ограды