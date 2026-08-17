ОНЕЖСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ

ОНЕЖСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ - ско­п­ле­ния пет­рог­ли­фов на восточном бе­ре­гу Онеж­ско­го озера, в Ка­ре­лии (Пу­дож­ский район, Рос­сия ).

Онежские петроглифы - од­на из круп­ней­ших зон кон­цен­тра­ции пет­рог­ли­фов в Северной Ев­ро­пе ; на уча­ст­ке дли­ной 21 км вдоль бе­ре­га - бо­лее 20 ско­п­ле­ний, вклю­чаю­щих бо­лее 1300 изо­бра­же­ний. От­кры­ты в 1848 году гео­ло­гом К.И. Гре­вин­гком.

Боль­шин­ст­во Онежских петроглифов рас­по­ла­га­ет­ся по краю ко­рен­но­го бе­ре­га на при­бреж­ных на­клон­ных скаль­ных вы­хо­дах, омы­вае­мых при­бо­ем, ре­же на ост­ро­вах. Боль­шин­ст­во Онежских петроглифов со­сре­до­то­че­но на трёх мы­сах - Бе­со­вом Но­се (цен­траль­ный, вы­сту­паю­щий на 750 м в озе­ро), Пе­ри Но­се, Кла­дов­це. Но­вые ско­п­ле­ния от­кры­ты в устье реки Во­дла. Бо­лее по­ло­ви­ны Онежских петроглифов изо­бража­ют птиц, пре­имущественно во­до­пла­ваю­щих. Встре­ча­ют­ся фи­гу­ры ло­сей, оле­ней, ре­же - мед­ве­дей, вол­ков, боб­ров, выдр, нерп, рыб, змей и других. Пред­став­ле­ны и ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры, лод­ки с греб­цами, зна­ки (кру­ги и по­лу­кру­жия, с от­хо­дя­щи­ми ли­ния­ми, и другие), ин­тер­пре­тируе­мые как лу­нар­ные и со­ляр­ные сим­во­лы (вы­ска­зы­ва­лась и точ­ка зре­ния, что это - кап­ка­ны), «жез­лы». В ря­де слу­ча­ев изо­бра­же­ния объ­е­ди­ня­ют­ся в ком­по­зи­ции.

Хро­но­ло­гия Онежских петроглифов ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сий; в основном да­ти­ру­ют около 3-го-1-й половины 2-го тысячелетия до н.э.; для древ­ней­ших не ис­клю­ча­ет­ся 4-е тысячелетие до н.э.

Фраг­мен­ты ка­мен­ных плит с Онежских петроглифов экс­по­ни­ру­ют­ся в Эр­ми­та­же («Кры­ша») и Ка­рель­ском государственном крае­ведческом му­зее (Пет­ро­за­водск).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)