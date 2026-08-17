ОНЕЖСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ
ОНЕЖСКИЕ ПЕТРОГЛИФЫ - скопления петроглифов на восточном берегу Онежского озера, в Карелии (Пудожский район, Россия).
Онежские петроглифы - одна из крупнейших зон концентрации петроглифов в Северной Европе; на участке длиной 21 км вдоль берега - более 20 скоплений, включающих более 1300 изображений. Открыты в 1848 году геологом К.И. Гревингком.
Большинство Онежских петроглифов располагается по краю коренного берега на прибрежных наклонных скальных выходах, омываемых прибоем, реже на островах. Большинство Онежских петроглифов сосредоточено на трёх мысах - Бесовом Носе (центральный, выступающий на 750 м в озеро), Пери Носе, Кладовце. Новые скопления открыты в устье реки Водла. Более половины Онежских петроглифов изображают птиц, преимущественно водоплавающих. Встречаются фигуры лосей, оленей, реже - медведей, волков, бобров, выдр, нерп, рыб, змей и других. Представлены и антропоморфные фигуры, лодки с гребцами, знаки (круги и полукружия, с отходящими линиями, и другие), интерпретируемые как лунарные и солярные символы (высказывалась и точка зрения, что это - капканы), «жезлы». В ряде случаев изображения объединяются в композиции.
Хронология Онежских петроглифов остаётся предметом дискуссий; в основном датируют около 3-го-1-й половины 2-го тысячелетия до н.э.; для древнейших не исключается 4-е тысячелетие до н.э.
Фрагменты каменных плит с Онежских петроглифов экспонируются в Эрмитаже («Крыша») и Карельском государственном краеведческом музее (Петрозаводск).