ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - на­име­но­ва­ние фор­ми­ро­ва­ний советских ВМФ, пред­на­зна­чав­ших­ся для дей­ст­вий на Онеж­ском и Ла­дож­ском озё­рах, в бас­сей­не реки Свирь.

1) Соз­да­на ле­том 1918 года во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов. Пер­во­на­чаль­но со­стоя­ла из 9 ка­те­ров, позд­нее по­пол­не­на су­да­ми, мо­би­ли­зо­ван­ны­ми из гражданских ве­домств. Главная ба­за - Пет­ро­за­водск . Из бое­вых дей­ст­вий Онежской военной флотилии. наи­бо­лее из­вест­на Вид­лиц­кая опе­ра­ция 1919 года, а так­же ов­ла­де­ние ост­ро­ва­ми Боль­шой Кли­мец­кий и Ме­га. В мар­те 1920 года рас­фор­ми­ро­ва­на.

2) Сфор­ми­ро­ва­на 7.8.1941 года на ос­но­ве Онеж­ской ба­зы Ла­дож­ской во­ен­ной фло­ти­лии. Главная ба­за - Пет­ро­за­водск, с 17 августа - Воз­не­се­нье, с 30 сентября - Вы­те­гра. Фло­ти­лия име­ла в со­ста­ве 5 ка­но­нер­ских ло­док и несколько воо­руженных ка­те­ров. Осу­ще­ст­в­ля­ла под­держ­ку войск на реке Свирь и южном бере­гу Онеж­ско­го озера. Рас­фор­ми­ро­ва­на 28 но­ября; ко­раб­ли бы­ли пе­ре­да­ны в со­став Волж­ской во­ен­ной фло­ти­лии.

3) 30.4.1942 года из со­ста­ва Волж­ской во­енной фло­ти­лии был сфор­ми­ро­ван Отдельный Онеж­ский от­ряд ко­раб­лей, в ко­то­рый во­шли: штаб­ной ко­рабль, 6 ка­но­нер­ских ло­док, 8 бро­не­ка­те­ров, 7 сто­ро­же­вых ка­те­ров и ка­те­ров-траль­щи­ков, 4 глис­се­ра, отдельный ба­таль­он морской пе­хо­ты, вспо­мо­гательные су­да, час­ти и уч­ре­ж­де­ния обес­пе­че­ния. Главная ба­за - Вы­те­гра. 31.12.1942 года от­ряд пе­ре­фор­ми­ро­ван в Онежскую военную флотилию. Ко­раб­ли и час­ти фло­ти­лии в 1942-1943 годах при­кры­ва­ли и под­дер­жи­ва­ли ог­нём ар­тил­ле­рии и вы­сад­кой так­тических де­сан­тов вой­ска 7-й От­дель­ной и 32-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий; вы­пол­ня­ли за­да­чи ПВО; ве­ли борь­бу с си­ла­ми про­тив­ни­ка на Онеж­ском озере; обес­пе­чи­ва­ли за­щи­ту ком­му­ни­ка­ций; на­ру­ша­ли вой­ско­вые пе­ре­воз­ки про­тив­ни­ка. В хо­де Свир­ско-Пет­ро­за­вод­ской опе­ра­ции 1944 года Онежская военная флотилия со­дей­ст­во­ва­ла вой­скам при фор­си­ро­ва­нии реки Свирь, вы­са­жи­ва­ла так­тические де­сан­ты на остров Боль­шой Кли­мец­кий, в бух­те Лах­тин­ская, Уй­ской гу­бе и в Пет­ро­за­вод­ске. Толь­ко 21-28.6.1944 года ко­рабли и су­да фло­ти­лии пе­ре­вез­ли свыше 48 тысяч человек, 212 тан­ков, 446 ору­дий и боль­шое ко­ли­че­ст­во другой тех­ни­ки и гру­зов. При со­дей­ст­вии сил фло­ти­лии и де­сан­тов 28 ию­ня советские вой­ска ос­во­бо­ди­ли Пет­ро­за­водск. За му­же­ст­во и ге­ро­изм лич­но­го со­ста­ва поч. на­име­но­ва­ние «Пет­ро­за­вод­ский» бы­ло при­свое­но ди­ви­зио­нам ка­но­нер­ских ло­док, мин­ных ка­те­ров, 1-му ди­ви­зио­ну бро­не­ка­те­ров, 31-му отдельному ба­таль­о­ну морской пе­хо­ты. Рас­фор­ми­ро­ва­на в ию­ле 1944 года.

Ко­ман­дую­щие: Д.И. Фе­до­тов (июнь-но­ябрь 1918 года); Э.С. Пан­цер­жан­ский (но­ябрь 1918-март 1920 года); ка­пи­тан 1 ран­га А.П. Дья­ко­нов (август-но­ябрь 1941 года, май 1942-июль 1943 года); контр-адмирал П.С. Абань­кин (август 1943-январь 1944 года); ка­пи­тан 1 ран­га Н.В. Ан­то­нов (июль-август 1943 года, вре­мен­но исполняющий обязанности - январь-июль 1944 года).

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