ОНЕСИКРИТ (греч. Ὀνησίκριτος), сын Филиска

Сподвижник Александра Великог о, а затем его историк.

О жизни Онесикрита известно мало. Так, сообщается, что у него были два сына (Филиск Младший и Андросфен), которых он направил обучаться к Диогену Синопскому , знаменитому философу-кинику, причем несколько позднее Онесикрит и сам стал его учеником.

Онесикрит участвовал в восточных походах Александра, вероятно, с самого их начала (334 г. до н.э.), но чем он занимался до индийской кампании, сказать сложно. Когда на реке Гидасп по приказу Александра был построен флот (326 г. до н.э.), Онесикрит был назначен кормчим царского корабля и, возможно, стал, таким образом, главным кормчим, что показывает наличие у него соответствующих знаний и опыта. В подобном качестве он под началом Неарха был отправлен Александром в морскую экспедицию, целью которой была разведка пути от устья Инда в Индийском океане до устьев Тигра и Евфрата в Персидском заливе. Несмотря на возникшие во время экспедиции разногласия между Неархом и Онесикритом, она была успешно завершена, и в 324 г. до н.э. они оба получили от Александра за свою службу золотые венки.

После смерти Александра (323 г. до н.э.) Онесикрит ушел на покой и занялся литературной деятельностью. Если верно свидетельство, что он читал свое сочинение Лисимаху, когда тот уже был царем, тогда не исключено, что он в это время жил при дворе фракийского монарха. Онесикрит написал труд под названием «Воспитание Александра» (образцом для которого выступало сочинение Ксенофонта «Воспитание Кира»). Этот труд был достаточно популярен в античности; из него часто цитировали пассажи, посвященные географии описанных здесь стран. В то же самое время древние отмечали у Онесикрита как писателя склонность к лести, преувеличению и даже откровенной выдумке. От его произведения сохранились лишь отдельные фрагменты.

Исторические источники:

Страбон. География; Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. Индия;

Лукиан. Как надо писать историю;

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, Кн. VI.