ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА
ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА - строфа из 14 стихов 4-стопного ямба с рифмовкой AbAb CCdd EffE gg (прописные буквы - женские рифмы, строчные - мужские), созданная А.С. Пушкиным для романа в стихах «Евгений Онегин» (1823-1831 годы).
Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.
Обычно первое 4-стишие в «Онегинской строфе» даёт тему строфы, второе - развитие, третье - кульминацию, двустишие - концовку. Это сложное строение делает «Онегинскую строфу» как бы «стихотворением в стихотворении», поэтому «Онегинская строфа» применяется почти исключительно в поэтических жанрах с многоплановым развитием сюжета и лирических отступлений. Все позднейшие случаи «Онегинской строфы» в русской поэзии («Тамбовская казначейша» М.Ю. Лермонтова, 1838; «Младенчество» В.И. Иванова, 1918, и другие) опираются на ассоциации, связанные с пушкинским стихом.