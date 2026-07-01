ОНЕГА

ОНЕГА - го­род в Рос­сии, в северо-западной час­ти Ар­хан­гель­ской области, центр Онеж­ско­го района.

Население 20,6 тысяч человек (2013). Железно-дорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ве­ро­ят­но, имен­но Онега упо­мя­ну­та как ста­но­ви­ще «на мо­ри» в ус­тав­ной гра­мо­те нов­го­род­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча (1137 год; смотри в статье Кня­же­ские ус­та­вы X-XII веков ). В 1556 году в сот­ной кни­ге Тур­ча­сов­ско­го ста­на Кар­го­поль­ско­го уезда на­зва­на по­гос­том на «усть Оне­ги». В 1613 году погост ра­зо­рён поль­ско-ли­товскими от­ря­да­ми в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. По­сле Смут­но­го вре­ме­ни по­гост и ок­ре­ст­ные де­рев­ни сли­лись в се­ле­ние Усть-Ян­ское, став­шее во­ло­ст­ным цен­тром. В 1657-1764 годах оно бы­ло при­писа­но к Кре­ст­но­му Кий­о­ст­ров­ско­му мо­на­сты­рю (на острове Кий). В 1750-1760-х годах бри­та­нец Д. Гом, ку­пив­ший в 1755 году у графа П.И. Шу­ва­ло­ва при­ви­ле­гию на уст­рой­ст­во ле­со­пиль­ных за­во­дов и тор­гов­лю ле­сом, по­стро­ил в Усть-Ян­ском 3 ле­со­пил­ки, 2 ко­ра­бель­ные вер­фи, пря­диль­ный двор, ка­нат­ную фаб­ри­ку; на острове Кий - ба­зу для по­груз­ки су­дов. В 1765 году Усть-Ян­ская волость при­пи­са­на к Нов­го­род­ской губернии, в 1776 году пе­ре­да­на в Ар­хан­ге­ло­го­род­скую губернию. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 25.1(5.2).1780 года по­мор­ское се­ле­ние Усть-Ян­ское пре­об­ра­зо­ва­но в го­род Онега. Уезд­ный го­род Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1784 годы), Ар­хан­гель­ской губернии (1784-1929 годы; до 1796 годаАр­хан­гель­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В 1781 году офи­ци­аль­но от­крыт Онеж­ский морской порт (до начала XX века один из круп­ней­ших на Русском Се­ве­ре). В 1864 году уч­ре­ж­де­на ком­па­ния «Онеж­ский лес­ной торг» (уч­ре­ди­те­ли - главным образом под­дан­ные Ве­ли­ко­бри­та­нии; су­ще­ст­во­ва­ла до 1920 года). На вер­фях Онеги во 2-й половине XIX вtrf еже­год­но строи­лось по од­но­му суд­ну. В конце XIX - начале XX веков в Онеге и бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стях вве­де­ны в строй од­ни из круп­ней­ших на Русском Се­ве­ре ле­со­за­во­дов: за­вод «Онеж­ско­го лес­но­го тор­га» (1877, пе­ре­стро­ен в 1886 году), за­вод И.Ф. Шен­лей­на (1883, с 1903 года Т. Бак­ке и К. Ва­ге­ра, позд­нее ле­со­за­вод № 34), за­вод брать­ев Фри­шен­бру­дер (1908), за­вод Вель­ке и Ман­ду­ге­ля (1909; с 1912 года Ф. Прют­ца), за­вод Т. Бак­ке и Й. Ви­га (1911; позд­нее за­вод № 32). Большая часть онеж­ских ле­со­ма­те­риа­лов экс­пор­ти­ро­ва­лась в стра­ны Ев­ро­пы. С конца XIX века раз­ви­ва­лось па­ро­ход­ное пас­са­жир­ское со­об­ще­ние Онеги с Ар­хан­гель­ском по Бе­ло­му мо­рю.

В мае 1918 года в Онеге ус­та­нов­ле­на советская власть. В кон­це ию­ля 1918 года, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, в го­ро­де на­хо­дил­ся иностранный де­сант (ос­но­ву со­став­ля­ли британские и американские вой­ска) в хо­де Ино­стран­ной во­ен­ной ин­тер­вен­ции в Рос­сии в 1918-1920 годов. Го­род пе­ре­шёл под ко­нт­роль Вер­хов­но­го уп­рав­ле­ния Се­вер­ной об­ла­сти (с осе­ни 1918 года - Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва Се­вер­ной об­лас­ти). 22.7.1919 года в Онегу во­шли пе­ре­шед­шие на сто­ро­ну боль­ше­ви­ков вос­став­шие час­ти бе­лой Северо- Западной ар­мии. В августе 1919 года они от­ра­зи­ли по­пыт­ку со­юз­но­го де­сан­та вновь за­хва­тить го­род. В сентябре 1919 года Онегу сно­ва за­нял со­юз­ный де­сант. 25.2.1920 года в го­род всту­пи­ли час­ти РККА. В 1923-1929 годах в Онеге рас­по­ла­гал­ся один из фи­лиа­лов соз­дан­ной российско-норвежской лес­ной кон­цес­сии «Русс­нор­ве­го­лес». Рай­он­ный центр Ар­хан­гель­ско­го округа Се­вер­но­го края (1929-1930 годы), Се­вер­но­го края (1930-1936 годы), Се­вер­ной (1936-1937 годы) и Ар­хан­гель­ской (1937-1963 годы, с 1965 года) об­ла­стей. В 1941 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Пост 243 - Оне­га. В 1957 году соз­дан Онеж­ский ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (вклю­чил в том числе ле­со­за­во­ды № 32 и 34; в 1990 по­след­ний вы­шел из его со­ста­ва).

В го­ро­де со­хра­ня­ет­ся по­квар­таль­ная за­строй­ка с ши­ро­ки­ми пря­мы­ми ули­ца­ми и про­спек­та­ми, ор­га­ни­зо­ван­ны­ми по ген­пла­ну 1784 года. Сре­ди со­хра­нив­ших­ся по­стро­ек конца XVIII - начала XX веков: 2-этаж­ный Свя­то-Тро­иц­кий со­бор в сти­ле клас­си­циз­ма (ниж­ний храм Ар­хан­ге­ла Ми­хаила, 1796-1800 годы; верх­ний храм ос­вя­щён в 1814 году, вос­ста­нов­лен по­сле по­жа­ра 1848 года к 1860 году; в тра­пез­ной ниж­не­го хра­ма - при­дел Святого Ни­ко­лая, ос­вя­щён в 1837 году), за­вер­ше­ния ко­то­ро­го вос­ста­нов­ле­ны в 2007 году; зда­ние ка­зна­чей­ст­ва, клад­би­щен­ская церковь Са=вятого пра­вед­но­го Ла­за­ря (1884-1889 годы), ку­пе­че­ские 2-этаж­ные кир­пич­ные и де­ревянные до­ма конца XIX - начала XX веков. Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1925, скульп­тор М.Я. Хар­ла­мов), «В па­мять крас­ных бор­цов за ос­во­бо­ж­де­ние Се­ве­ра» (1920-е годы), два­ж­ды Ге­рою Советского Со­ю­за контр-адмиралу А.О. Ша­ба­ли­ну (1951), оне­жа­нам, по­гиб­шим в го­ды Великой Отечественной вой­ны (1980). Ис­то­ри­ко-ме­мо­ри­аль­ный му­зей по­ляр­но­го ис­сле­до­ва­те­ля А.С. Ку­чи­на (ос­но­ван в 1968 году как Онеж­ский народный му­зей, с 1988 года современное название) в де­ревянном до­ме Ку­чи­ных (начало XX века; пе­ре­не­сён в 1987 году).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая промышленность. Онеж­ский ле­со­пиль­но-де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щий ком­би­нат (пи­ло­ма­те­риа­лы, большая часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся). Ле­со­за­го­тов­ки в ок­ре­ст­но­стях Онеги ве­дут­ся пред­при­ятия­ми про­из­вод­ст­вен­но-ле­со­за­го­то­вит. объ­е­ди­не­ния «Оне­га­лес».

Близ Онегм (на ле­вом бе­ре­гу реки Оне­га), в деревне Мед­ве­дев­ская (уро­чи­ще Же­реб­цо­ва Го­ра), - де­ревянная кре­ща­тая цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри с 5-гла­ви­ем на «ку­бо­ва­том» по­кры­тии и боч­ко­об­раз­ны­ми по­кры­тия­ми над ап­си­дой и при­ру­ба­ми с се­ве­ра, юга и за­па­да (за­ло­же­на в 1741 или 1745 году, ос­вя­ще­на в 1757 году, рос­пись «не­ба» - конец XVIII - начало XIX века, ар­тель И.И. Бо­гда­но­ва-Кар­ба­тов­ско­го); на бе­ре­гу Онеж­ской гу­бы, в деревне Вор­зо­го­ры, - тра­диционный онеж­ский «трой­ник» [де­ре­вян­ные с пе­ре­стро­ен­ным вер­хом церк­ви Святого Ни­ко­лая (1636) и Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1793); ко­ло­коль­ня] и де­ревянная клад­би­щен­ская церковь Пре­по­доб­ных Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких (1850).

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