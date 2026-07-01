ОНЕГА
ОНЕГА - город в России, в северо-западной части Архангельской области, центр Онежского района.
Население 20,6 тысяч человек (2013). Железно-дорожная станция. Аэропорт.
Вероятно, именно Онега упомянута как становище «на мори» в уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича (1137 год; смотри в статье Княжеские уставы X-XII веков). В 1556 году в сотной книге Турчасовского стана Каргопольского уезда названа погостом на «усть Онеги». В 1613 году погост разорён польско-литовскими отрядами в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. После Смутного времени погост и окрестные деревни слились в селение Усть-Янское, ставшее волостным центром. В 1657-1764 годах оно было приписано к Крестному Кийостровскому монастырю (на острове Кий). В 1750-1760-х годах британец Д. Гом, купивший в 1755 году у графа П.И. Шувалова привилегию на устройство лесопильных заводов и торговлю лесом, построил в Усть-Янском 3 лесопилки, 2 корабельные верфи, прядильный двор, канатную фабрику; на острове Кий - базу для погрузки судов. В 1765 году Усть-Янская волость приписана к Новгородской губернии, в 1776 году передана в Архангелогородскую губернию. Указом императрицы Екатерины II от 25.1(5.2).1780 года поморское селение Усть-Янское преобразовано в город Онега. Уездный город Вологодского наместничества (1780-1784 годы), Архангельской губернии (1784-1929 годы; до 1796 годаАрхангельское наместничество). В 1781 году официально открыт Онежский морской порт (до начала XX века один из крупнейших на Русском Севере). В 1864 году учреждена компания «Онежский лесной торг» (учредители - главным образом подданные Великобритании; существовала до 1920 года). На верфях Онеги во 2-й половине XIX вtrf ежегодно строилось по одному судну. В конце XIX - начале XX веков в Онеге и ближайших окрестностях введены в строй одни из крупнейших на Русском Севере лесозаводов: завод «Онежского лесного торга» (1877, перестроен в 1886 году), завод И.Ф. Шенлейна (1883, с 1903 года Т. Бакке и К. Вагера, позднее лесозавод № 34), завод братьев Фришенбрудер (1908), завод Вельке и Мандугеля (1909; с 1912 года Ф. Прютца), завод Т. Бакке и Й. Вига (1911; позднее завод № 32). Большая часть онежских лесоматериалов экспортировалась в страны Европы. С конца XIX века развивалось пароходное пассажирское сообщение Онеги с Архангельском по Белому морю.
В мае 1918 года в Онеге установлена советская власть. В конце июля 1918 года, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в городе находился иностранный десант (основу составляли британские и американские войска) в ходе Иностранной военной интервенции в России в 1918-1920 годов. Город перешёл под контроль Верховного управления Северной области (с осени 1918 года - Временного правительства Северной области). 22.7.1919 года в Онегу вошли перешедшие на сторону большевиков восставшие части белой Северо- Западной армии. В августе 1919 года они отразили попытку союзного десанта вновь захватить город. В сентябре 1919 года Онегу снова занял союзный десант. 25.2.1920 года в город вступили части РККА. В 1923-1929 годах в Онеге располагался один из филиалов созданной российско-норвежской лесной концессии «Русснорвеголес». Районный центр Архангельского округа Северного края (1929-1930 годы), Северного края (1930-1936 годы), Северной (1936-1937 годы) и Архангельской (1937-1963 годы, с 1965 года) областей. В 1941 году открыто движение по железнодорожной линии Пост 243 - Онега. В 1957 году создан Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (включил в том числе лесозаводы № 32 и 34; в 1990 последний вышел из его состава).
В городе сохраняется поквартальная застройка с широкими прямыми улицами и проспектами, организованными по генплану 1784 года. Среди сохранившихся построек конца XVIII - начала XX веков: 2-этажный Свято-Троицкий собор в стиле классицизма (нижний храм Архангела Михаила, 1796-1800 годы; верхний храм освящён в 1814 году, восстановлен после пожара 1848 года к 1860 году; в трапезной нижнего храма - придел Святого Николая, освящён в 1837 году), завершения которого восстановлены в 2007 году; здание казначейства, кладбищенская церковь Са=вятого праведного Лазаря (1884-1889 годы), купеческие 2-этажные кирпичные и деревянные дома конца XIX - начала XX веков. Памятники: В.И. Ленину (1925, скульптор М.Я. Харламов), «В память красных борцов за освобождение Севера» (1920-е годы), дважды Герою Советского Союза контр-адмиралу А.О. Шабалину (1951), онежанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1980). Историко-мемориальный музей полярного исследователя А.С. Кучина (основан в 1968 году как Онежский народный музей, с 1988 года современное название) в деревянном доме Кучиных (начало XX века; перенесён в 1987 году).
Основа городской экономики - лесная и деревообрабатывающая промышленность. Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (пиломатериалы, большая часть продукции экспортируется). Лесозаготовки в окрестностях Онеги ведутся предприятиями производственно-лесозаготовит. объединения «Онегалес».
Близ Онегм (на левом берегу реки Онега), в деревне Медведевская (урочище Жеребцова Гора), - деревянная крещатая церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери с 5-главием на «кубоватом» покрытии и бочкообразными покрытиями над апсидой и прирубами с севера, юга и запада (заложена в 1741 или 1745 году, освящена в 1757 году, роспись «неба» - конец XVIII - начало XIX века, артель И.И. Богданова-Карбатовского); на берегу Онежской губы, в деревне Ворзогоры, - традиционный онежский «тройник» [деревянные с перестроенным верхом церкви Святого Николая (1636) и Введения во храм Пресвятой Богородицы (1793); колокольня] и деревянная кладбищенская церковь Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1850).