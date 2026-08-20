ОНЧУКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ОНЧУКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский фольклорист, этнограф, журналист.
Родился в семье кустаря-скорняка. По окончании казанской школы лекарских помощников (1893) работал в сельском фельдшерском пункте Пензенской губернии, в пересыльной тюрьме Перми. Публиковался с 1897 года. В 1898 году переехал в Санкт-Петербург, вошёл в фольклорно-этнографический кружок, группировавшийся вокруг журнала «Живая старина» (Д.К. Зеленин, А.А. Шахматов, В.И. Ламанский и другие). Окончил Санкт-Петербургский археологический институт (1903); работал в Этнографическом отделе Русского музея в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском археологическом институте. С 1901 года член-сотрудник, с 1907 года доктор член Русского географического общества по Отделению этнографии.
Ончуков одним из первых проводил комплексное изучение Русского Севера. В 1900-1907 годах осуществил фольклорно-этнографические экспедиции в Чердынский уезд Пермской губернии, в Поморье, в Олонецкую и Архангельскую губернии, став первооткрывателем мощной эпической традиции (сборник «Печорские былины», 1904) и народной драмы (сборник «Северные народные драмы», 1911); выпустил сборник «Северные сказки» (1908). Собирал древние рукописи и старопечатные книги, предметы крестьянского быта; исследовал культуру старообрядцев; изучал местные памятники вогулов (манси) и коми-зырян. В 1909 году переехал в Сарапул, издавал газету «Прикамская жизнь»; один из основателей сарапульского земского музея, на базе которого в 1913 года создано Общество изучения Прикамского края. В период Гражданской войны 1917-1922 годов работал фельдшером в больницах Сибири. В 1921 - 1924 годах преподавал в Пермском университете; в 1922 году по заданию Восточно-Сибирского отдела РГО совершил фольклорно-этнографическую экспедицию в Забайкальский край. В 1924 году возвратился в Петроград. В 1926-1928 годах записывал сказки в Тобольской и Ленинградской губерниях. В 1928 году в составе экспедиции РГО совершил свою последнюю поездку в Олонецкую губернию, где в селе Шокшозеро записал 100 сказок (неопубликованные материалы Ончукова хранятся в Росийском государственном архиве литературы и искусства).
В 1931 году репрессирован, сослан в город Никольск (ныне Вологодская область). По ходатайству М. Горького освобождён и вернулся в Ленинград. До 1934 года работал в Институте речевой культуры. С 1935 года жил в Пензе. В 1939 году вновь репрессирован. Скончался в ГУЛАГе на торфоразработках под Пензой, где и был похоронен в безымянной могиле.
Как фольклорист и этнограф Ончуков оказал большое влияние на творчество М.М. Пришвина, А.М. Ремизова, Б.В. Шергина и других.