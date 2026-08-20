ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

ОМСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР - Государственный хор .

Ос­но­ван в 1950 году. Соз­да­тель­ни­ца хо­ра - зна­ток пе­сен­ных тра­ди­ций Си­би­ри во­каль­ный пе­да­гог Е.В. Ка­лу­ги­на (художественный руководитель в 1950-1962 годах). С мо­мен­та ос­но­ва­ния кол­лек­ти­ва при нём функ­цио­ни­ру­ет тан­це­валь­ная груп­па. Лау­ре­ат Все­мир­но­го фес­ти­ва­ля мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов в Бу­ха­ре­сте (1953). В раз­ные го­ды во гла­ве кол­лек­ти­ва стоя­ли: ху­дожественные ру­ко­во­ди­те­ли Г.Н. Пан­тю­ков, А.А. По­пов, А.К. Зо­бов, В.А. Кри­гер; главный хор­мей­стер И.Т. Ива­но­ва; главные ба­лет­мей­сте­ры Я.А. Ко­ло­мей­ский, Л.А. Ти­тов, и другие. Сре­ди со­лис­тов хо­ра - на­род­ная пе­ви­ца из Тар­ско­го района Ом­ской области А.М. Оле­ни­че­ва (1912-1960 годы).

В ре­пер­туа­ре - об­ра­бот­ки си­бир­ско­го пе­сен­но­го фольк­ло­ра , тан­це­валь­ные но­ме­ра по мо­ти­вам народных об­ря­дов и игр, про­из­ве­де­ния современных ком­по­зи­то­ров в народной сти­ли­сти­ке. Кол­лек­тив га­ст­ро­ли­ру­ет во мно­гих стра­нах.

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