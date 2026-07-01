ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1822-1838 годах административно-территориальная единица в Российской империи на юге Сибири и в Северном Казахстане.
Образована 26.1(7.2). 1822 года в соответствии с указом императора Александра I «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления» в ходе реформ по управлению Сибири, разработанных М.М. Сперанским. Создавалась в условиях пограничного положения региона для установления российской военной администрации при сохранении традиционных институтов самоуправления и суда, определяемых Уставом о сибирских киргизах 1822 года и Уставом о сибирских городовых казаках 1822 года.
Включила часть уездов Тобольской и Томской губерний, а также земли казахского Среднего жуза (население которого теперь именовалось сибирскими киргизами). Центр – город Омск. По приблизительным подсчётам, площадь свыше 1,1 миллиона км2; население около 700 тысяч человек (на 1836 год во внутренних округах русских 89,8%, казахов 9,7%; во внешних – соответственно 0,6 и 99,4%). По «Учреждению для управления Сибирских губерний» от 22.6(4.7).1822 года Омская область разделена на внутренние и внешние округа. Внутренние округа Омской области: Омский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (все открыты в ноябре – декабре 1823 года), Петропавловский (открыт в январе 1824 года). Внешние округа Омской области создавались постепенно: Каркаралинский, Кокчетавский (оба открыты в 1824 году); Аягузский (1831); Акмолинский (1832); Баян-Аульский и Учбулакский (оба - 1833); Аман-Карагайский (Кушмурунский; 1834). Входила в состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Точные адмтративные границы Омской области не были установлены, не был проведён и полный учёт кочевого населения. На западе Омская область граничила с Оренбургским генерал-губернаторством, на севере - с Тобольской и Томской губерниями, на юге и востоке - с землями Старшего жуза, владениями Кокандского ханства, а также с территориями, зависимыми от Китая. 6(18).4.1838 года Омская область была упразднена: Омский и Петропавловский округа причислены к Тобольской губернии, Семипалатинский и Усть-Каменогорский - к Томской губернии; одновременно в Омске создано Пограничное управление сибирскими киргизами.