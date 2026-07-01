ОМОЛОН
ОМОЛОН - река в России, в Магаданской области и Якутии; правый приток реки Колыма.
Длина 1114 км, площадь бассейна 113 тысяч км2. Берёт начало на склонах Колымского нагорья. До впадения правого притока реки Кегали течёт в узкой горной долине, ниже долина расширяется, река разбивается на рукава. Питание преимущественно снеговое и дождевое. Среднемноголетний расход воды в верхнем течении 33,7 м3/с. Замерзает в октябре, вскрывается в конце мая - начале июня. В верховьях перемерзает, образуя гигантские наледи; ниже по реке на десятки и даже сотни км тянутся полыньи. Основные притоки - Молонгда, Олой, Олойчан (правые), Кедон (левый). В нижнем течении сплавная. Судоходна от пристани Щербаково (ок. 600 км).