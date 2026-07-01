ОМОЛОН

ОМОЛОН - река в России , в Магаданской области и Якутии; правый приток реки Колыма.

Дли­на 1114 км, площадь бас­сей­на 113 тысяч км2. Бе­рёт на­ча­ло на скло­нах Ко­лым­ско­го на­го­рья. До впа­де­ния пра­во­го при­то­ка реки Ке­га­ли те­чёт в уз­кой гор­ной до­ли­не, ни­же до­ли­на рас­ши­ря­ет­ся, ре­ка раз­би­ва­ет­ся на ру­ка­ва. Пи­та­ние преимущественно сне­го­вое и до­ж­де­вое. Сред­не­мно­го­лет­ний рас­ход во­ды в верх­нем те­че­нии 33,7 м3/с. За­мер­за­ет в ок­тяб­ре, вскры­ва­ет­ся в кон­це мая - на­ча­ле ию­ня. В вер­ховь­ях пе­ре­мер­за­ет, об­ра­зуя ги­гант­ские на­ле­ди; ни­же по ре­ке на де­сят­ки и да­же сот­ни км тя­нут­ся по­лы­ньи. Основные при­то­ки - Мо­лон­гда, Олой, Олой­чан (пра­вые), Ке­дон (ле­вый). В ниж­нем те­че­нии сплав­ная. Су­до­ход­на от при­ста­ни Щер­ба­ко­во (ок. 600 км).

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