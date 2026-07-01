ОМЕЙЯДЫ

ОМЕЙЯДЫ - династия правителей арабского Халифата в 661-750 годах, Кордовского эмирата в 756-929 годах и Кордовского халифата в 929-1031 годах.

Происходила из мекканского курейшитского рода Омейя (Умайя). Пришла к власти в результате победы Муавии ибн Аби Суфьяна (Муавия I), наместника Халифата в Сирии, над халифом Али ибн Аби Талибом. Сирийские земли со столицей в Дамаске были главной опорой Омейядов (отсюда Дамасский халифат - встречающееся в историографии название их державы).

После воцарения омейядские халифы продолжили завоевательную политику своих предшественников. Они покорили Северную Африку, большую часть Пиренейского полуостроова, запад Центральной Азии, Синд, Табаристан и Горган (смотри Арабские завоевания), вели длительную, но безуспешную войну против Византии, неоднократно осаждали Константинополь (668-669, 674-677 годы и другие). Для управления своей державой, имевшей пёстрый этнический состав и объединявшей области с разным уровнем экономического развития, Омейяды учредили наместничества (первоначально 9, затем 5), военнные, административные и судебные прерогативы в которых принадлежали эмирам; в некоторых случаях сбором налогов ведали особые чиновники (сахиб аль-харадж), а судопроизводством - кади. Верховным собственником всех земель в омейядском Халифате считалось государство, в его непосредственном управлении находились бывшие владения сасанидских шаханшахов и византийских императоров, иранской и греческой знати, погибшей или бежавшей от завоевателей, а также выморочные и конфискованные владения. Государственный земельный фонд служил источником пожалований арабской племенной и отчасти служилой верхушке - основной социальной опоре династии. Землевладельцы облагались поземельным налогом: мусульмане - ушром, немусульмане - более обременительным хараджем. С целью усиления позиций центральной власти и более строгого контроля над областями уже при Муавии I был учреждён диван аль-хатам (канцелярия), восстановлен диван аль-барид (почтовая служба), прекративший функционировать во время первых завоеваний, а также создано главное казнохранилище. В 669 году Муавия I объявил своего сына Язида I (680-683 годы) преемником, утвердив тем самым наследственный принцип передачи халифских полномочий при сохранении формальной выборности этого сана. Со смертью Муавии I претензии на власть в Халифате заявили Алиды (наследники Али ибн Аби Талиба); вспыхнуло восстание в Медине (подавлено 26.8.680 года) и Мекке . В результате скоропостижной кончины Язида I старшая ветвь Омейядов (Суфьяниды) пресеклась, власть перешла к представителю младшей ветви династии Марвану (Мервану) ибн аль-Хакаму (684-685 годы), что послужило прологом к затяжному кризису мусульманской державы. Против сына Марвана ибн аль-Хакама, Абд аль- Малика, выступили шииты, удерживавшие Куфу и Басру (685-687 годы), хариджиты, развернувшие в 693-696 годах партизанскую войну в Фарсе и Нижнем Двуречье, а также «антихалиф» Абдаллах ибн аз- Зубайр, длительное время властвовавший над Меккой. В ожесточённом противоборстве, последним эпизодом которого стал военный мятеж Ибн аль-Ашаса в 700-702 годах, Абд аль-Малик не только одержал верх, но и обеспечил наследование халифского сана представителями своего рода. При нём и при его преемнике аль-Валиде (705-715 годы) арабский язык утвердился в качестве государственного языка Халифата, вытеснив греческий и среднеперсидский языки, была создана единая денежная система, базировавшаяся на золотом динаре и серебряном дирхаме, прежние монеты выведены из обращения.

В этот период вместо фиксированных податей и дани, предусмотренных условиями договоров с покорёнными народами и городами, Омейяды ввели систему налогообложения по платёжеспособности и ряд новых сборов. Усиление налогового гнёта (замена ушра хараджем) привело к ликвидации прежнего слоя землевладельцев и концентрации земельной собственности в руках мусульманской, преимущественно арабской, элиты. В то же время следствием сокращения числа налогоплательщиков стало резкое оскудение казны. В целях её пополнения наместник восточных областей Халифата аль- Хаджадж (694-714 годы) с 700 года прекратил освобождать новообращённых от джизии и закрепил постоянный статус хараджных земель. Халиф Омар ибн Абд аль- Азиз отменил эту систему налогообложения, однако она была восстановлена его преемниками Язидом II (720-724 годы), Хишамом (724-743 годы) и аль-Валидом II (743-744 годы).

Политика Омейядов провоцировала постоянные вспышки недовольства населения Халифата, зачастую под лозунгами оппозиционных течений ислама (хариджитское восстание берберов 740-742 годов, шиитские бунты и другие). В 747-750 годах в результате восстания под руководством Абу Муслима Омейяды были свергнуты, на престол в Халифате взошли Аббасиды. Один из немногих уцелевших представителей дома Омейядов, Абд ар-Рахман ибн Муавия (см. Абд ар-Рахман I), бежал в арабские владения на Пиренейском полуострове (смотри Андалус), где основал местную ветвь Омейядов.

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