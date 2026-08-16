ОМАР ХАЙЯМ

ОМАР ХАЙЯМ - персидский поэт, математик, астроном, философ.

Родился предположительно в семье ремесленника («хайям» в переводе с персидского - палаточных дел мастер). Окончил медресе в Нишапуре, продолжил учёбу в Балхе и Самарканде. Изучал точные, естественные и гуманитарные науки; знал в арабских переводах труды древнегреческих мыслителей Архимеда , Евклида , Аристотеля , Птолемея и других. Математичский «Трактат о доказательствах проблем алгебры и ал-мукаббалы», написанный в Самарканде в 1060-е годы, принёс Омару Хайаму славу учёного. В 1074 году был приглашён в Исфахан в качестве придворного астролога султана Мелик-шаха Сельджукида. Возглавлял исфаханскую обсерваторию, разработал новый календарь, составил астрономические таблицы по результатам многолетних наблюдений за небесными светилами. В своих философских сочинениях выступил последователем Ибн Сины: «Трактат о бытии и долженствовании» (1080) и др. После гибели Мелик-шаха (1092) вынужден был вернуться в родной Нишапур.

В историю литературы вошёл как автор рубаи. В творчестве Омара Хайама форма народной поэзии, использовавшаяся ранее в любовных песнях и городских сатирических «припевках», превратилась в жанр философской лирики. Первоначально Омар Хайам предназначал рубаи узкому кругу учеников и друзей с целью привлечь их внимание к какой-либо философской проблеме. Четверостишия Омара Хайама, затрагивающие темы предопределения и свободы воли, греха и воздаяния, материального и духовного начал в человеке, справедливости божественного мироустройства, праведности и другого, получили широкое устное хождение и вызвали множество подражаний, поэтому выделение аутентичных текстов представляется затруднительным. Выступал также с острыми эпиграммами, высмеивавшими лицемерие духовенства и чиновников. В биографиях Омара Хайама, включённых в средневековые «книги о мудрецах», его стихи трактованы как противоречащие установлениям ислама из-за богоборческих мотивов и ярко выраженного гедонизма. Существует, однако, и традиция суфийского аллегорического толкования рубаи Омара Хайама. Всемирная слава пришла к Омару Хайаму после переложения его четверостиший на английский язык Э. Фицджералдом (1859).