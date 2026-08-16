ОЛТАРЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
ОЛТАРЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский архитектор.
Учился в МУЖВЗ (1901-1908); ещё будучи студентом, работал в качестве помощника у архитектора И.А. Иванова-Шица над проектами сооружений Московской окружной железной дороги (1903-1908) и Купеческого клуба (ныне театр «Ленком», 1907-1908). С 1908 года в соавторстве с И.И. Рербергом проектировал в русле «рационального» модерна и неоклассицизма: Голофтеевский пассаж (1909-1911, не сохранился), дом Северного страхового общества (1909-1911), Киевский вокзал (1912-1917; все - в Москве) и др. Среди самостоятельных проектов - доходный дом в Даевом переулке в Москве (1909), бывшие городские торговые ряды (1909) и железнодорожный вокзал (1915) в Благовещенске. В 1920-е годы возглавлял строительный отдел Наркомзема, под руководством А.В. Щусева участвовал в создании Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки (1923), нового корпуса Моссовета (1928), здания МПС (1930; оба совместно с И.А. Фоминым) и др.
За высокое качество проекта и реализации комплекса выставки (1923) Олтаржевский получил право на стажировку в США (1924-1935). Там он в том числе занимался проектированием небоскрёбов; принимал участие в международных конкурсах, преподавал в Колумбийском университете в Нью-Йорке, написал ряд статей для советского журнала «Американская техника и промышленность»; позднее издал серию рисунков с видами Нью-Йорка («Новый Вавилон», 1939). По возвращении в СССР стал главным архитектором ВСХВ (проект 1935-1936), открытие которой не состоялось в намеченный срок. В 1939 году Олтаржевский был репрессирован; находясь на поселении, проектировал сооружения для города Воркута. Вышел на свободу в 1943 году. В 1947-1948 годах занимался проектированием и теоретическим обоснованием строительства высотных зданий в Москве. Один из авторов проекта гостиницы «Украина» (1949-1952, совместно с А.Г. Мордвиновым, при участии архитектора В.Г. Калиша, инженера П.А. Красильникова). Государственная премия СССР (1949).
Сочинения:
Строительство высотных зданий в Москве. М., 1953.