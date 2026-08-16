ОЛТАРЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ

ОЛТАРЖЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский ар­хи­тек­тор.

Учил­ся в МУЖВЗ (1901-1908); ещё бу­ду­чи сту­ден­том, ра­бо­тал в ка­че­ст­ве по­мощ­ни­ка у архитектора И.А. Ива­но­ва-Ши­ца над про­ек­та­ми со­ору­же­ний Московской ок­руж­ной железной дороги (1903-1908) и Ку­пе­че­ско­го клу­ба (ны­не те­атр «Лен­ком», 1907-1908). С 1908 года в со­ав­тор­ст­ве с И.И. Рер­бер­гом про­ек­ти­ровал в рус­ле «ра­цио­наль­но­го» мо­дер­на и не­оклас­си­циз­ма: Го­лоф­те­ев­ский пас­саж (1909-1911, не сохранился), дом Се­вер­но­го стра­хо­во­го общества (1909-1911), Ки­ев­ский во­кзал (1912-1917; все - в Мо­ск­ве) и др. Сре­ди са­мо­сто­ятельных про­ек­тов - до­ход­ный дом в Дае­вом переулке в Мо­ск­ве (1909), бывшие городские тор­го­вые ря­ды (1909) и железнодорожный во­кзал (1915) в Бла­го­ве­щен­ске. В 1920-е годы воз­глав­лял стро­ительный от­дел Нар­ком­зе­ма, под руководством А.В. Щу­се­ва уча­ст­во­вал в соз­да­нии Все­российской сельскохозяйственной и кус­тар­но-промышленной вы­став­ки (1923), но­во­го кор­пу­са Мос­со­ве­та (1928), зда­ния МПС (1930; оба совместно с И.А. Фо­ми­ным) и др.

За вы­со­кое ка­че­ст­во про­ек­та и реа­ли­за­ции ком­плек­са вы­став­ки (1923) Олтаржевский по­лу­чил пра­во на ста­жи­ров­ку в США (1924-1935). Там он в том числе за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем не­бо­скрё­бов; при­ни­мал уча­стие в ме­ж­ду­народных кон­кур­сах, пре­по­да­вал в Ко­лум­бий­ском университете в Нью-Йор­ке, на­пи­сал ряд ста­тей для советского журнала «Аме­ри­кан­ская тех­ни­ка и про­мыш­лен­ность»; позд­нее из­дал се­рию ри­сун­ков с ви­да­ми Нью-Йор­ка («Но­вый Ва­ви­лон», 1939). По воз­вра­ще­нии в СССР стал главным ар­хи­тек­то­ром ВСХВ (про­ект 1935-1936), от­кры­тие ко­то­рой не со­стоя­лось в на­ме­чен­ный срок. В 1939 году Олтаржевский был ре­прес­си­ро­ван; на­хо­дясь на по­се­ле­нии, про­ек­ти­ровал сооружения для города Вор­ку­та. Вы­шел на сво­бо­ду в 1943 году. В 1947-1948 годах за­ни­мал­ся про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и тео­ре­тическим обос­но­ва­ни­ем строи­тель­ст­ва вы­сот­ных зда­ний в Мо­ск­ве. Один из ав­то­ров про­ек­та гос­ти­ни­цы «Ук­раи­на» (1949-1952, совместно с А.Г. Морд­ви­но­вым, при уча­стии архитектора В.Г. Ка­ли­ша, инженера П.А. Кра­силь­ни­ко­ва). Государственная премия СССР (1949).

Сочинения:

Строи­тель­ст­во вы­сот­ных зда­ний в Мо­ск­ве. М., 1953.