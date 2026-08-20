ОЛСУФЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЛСУФЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - граф, российский ис­то­рик ис­кус­ст­ва, рес­тав­ра­тор, му­зей­ный дея­тель.

Из ро­да Ол­суфь­е­вых, брат (по от­цу) П.И. Не­ра­дов­ско­го. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1902). В 1896-1914 годах изу­чал па­мят­ни­ки искусства в Ита­лии, Гре­ции и других стра­нах Ев­ро­пы, так­же в Рос­сии (Рос­тов, Яро­славль; Фе­ра­пон­тов монастырь, Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь). В 1902-1917 годах жил в ро­до­вой усадь­бе Крас­ные Буй­цы (Епи­фан­ский уезд Туль­ской губернии; со­хра­ни­лись сте­ны церкви Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, 1795, фли­гель и хо­зяйственные со­ору­же­ния), где на­хо­ди­лось со­б­ра­ние икон, порт­ре­тов (ра­бо­ты А. Мо­ли­на­ри, В.И. Гау, Д.С. Стел­лец­ко­го, В.А. Се­ро­ва, П.И. Не­ра­дов­ско­го и др.), скульп­тур и др. Ор­га­ни­зо­вал в име­нии дет­ский при­ют, шко­лу и ху­дожественную мас­тер­скую. В 1908-1917 годах председатель Стро­ительного комитета по воз­ве­де­нию хра­ма-па­мят­ни­ка Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го на Ку­ли­ко­вом по­ле (архитектор А.В. Щу­сев; к 1917 году уст­рое­ны жен­ская мо­на­ше­ская об­щи­на и мас­тер­ская ши­тья); за­ни­мал­ся ар­хео­ло­гическими рас­коп­ка­ми на Ку­ли­ко­вом по­ле. Председатель Туль­ско­го от­де­ла Общества за­щи­ты и со­хра­не­ния па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны, действительный член Туль­ской и Псков­ской ар­хив­ных ко­мис­сий; член Московского ар­хео­ло­гического института; почетный ми­ро­вой су­дья по Епи­фан­ско­му уез­ду. За­ни­мал­ся ге­неа­ло­ги­ей (в 1920-е годы под­го­то­вил ком­мен­та­рий к Вклад­ной кни­ге Трои­це-Сергие­ва монастыря 1672 года), ав­тор ра­бот о ро­де Ол­суфь­е­вых; действительный член Ис­то­ри­ко-ро­до­слов­но­го общества в Мо­ск­ве (с 1914 года). В 1915-1917 годах воз­глав­лял За­кав­каз­ский фрон­то­вой комитет Все­российского зем­ско­го сою­за.

В мар­те 1917 года пе­ре­ехал в Сер­ги­ев По­сад (с 1919 года город Сер­ги­ев). Ак­тив­но ра­бо­тал в Ко­мис­сии по ох­ра­не па­мят­ни­ков искусства и ста­ри­ны Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры (1918-1925; заместитель председателя с 1918 года, председатель в 1919-1920 годах, вне­штат­ный экс­перт по древнерусской жи­во­пи­си и ми­ниа­тю­ре с 1920 года). Внёс вклад в на­учную рес­тав­ра­цию Тро­иц­ко­го со­бо­ра, икон и фре­сок (вёл на­блю­де­ния за рас­чи­ст­кой ря­да вы­даю­щих­ся икон, в том числе «Трои­цы» Ан­д­рея Руб­лё­ва, ны­не - в ГТГ). Один из ав­то­ров сборника «Трои­це-Сер­гие­ва лав­ра», 1919 (унич­то­жен­но­го в 1920-е годы; 2-е издание, 2007); из­дал опи­си фон­дов икон, ли­це­вых и ор­на­мен­ти­ро­ван­ных ру­ко­пи­сей, кре­стов, пред­ме­тов из се­реб­ра и со­ста­вил опись ок­ла­дов книг. В мар­те 1920 года вме­сте с П.А. Фло­рен­ским спас от по­ру­га­ния гла­ву преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (позд­нее она на­хо­ди­лась главным образом в доме Олсуфьева). В мар­те 1922 года во­шёл в Ко­мис­сию по изъ­я­тию цен­но­стей в Го­хран и спас многие цен­но­сти лав­ры. В январе 1925 года аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ан­ти­со­вет­ской дея­тель­но­сти, до мар­та на­хо­дил­ся в Бу­тыр­ской тюрь­ме. С вес­ны 1925 года в Сер­ги­ев­ском му­зее хра­ни­тель от­де­ла «Эма­ли, скань, чернь, фи­нифть, резь­ба по де­ре­ву, ме­тал­лу, кос­ти», с 1926 года стар­ший по­мощ­ник хра­ни­те­ля му­зея. Ор­га­ни­за­тор вы­ста­вок («Древ­не­рус­ская кни­га», 1921; «Ис­кус­ст­во XIV-XV веков», 1924). Об­сле­до­вал близ­ле­жа­щие Геф­си­ман­ский скит, Хоть­ков­ский монастырь и др.

В мае 1928 года, в свя­зи с кам­па­ни­ей про­тив «быв­ших» лю­дей и му­зея, уе­хал из Сер­гие­ва; жил в деревне Ме­ша­лов­ка, близ Лю­бе­рец, с 1937 года в бывшем поселке имени Ми­хель­сона (в чер­те города Лю­бер­цы). В 1928-1931 годах со­труд­ник, в 1931-1934 годах (по­сле аре­ста А.И. Ани­си­мо­ва в 1930 году) заведующий сек­ци­ей рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков древнерусской жи­во­пи­си Центральных рес­тав­рационных мас­тер­ских в Мо­ск­ве; в 1934-1938 годах заведующий сек­ци­ей рес­тав­ра­ции древнерусской жи­во­пи­си ГТГ. Ог­ром­ны за­слу­ги Олсуфьева в де­ле изу­че­ния и спа­се­ния ху­дожественного на­сле­дия - ико­но­пи­си (об­на­ру­жил ряд икон, в том числе «Спас» Ан­д­рея Руб­лё­ва, ны­не - в ГТГ) и мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си в Нов­го­ро­де (от­крыл фре­ски начала XV века в Ско­во­род­ском монастыре, 1937), Пско­ве, Ста­рой Ла­до­ге, Дмит­ро­ве, Алек­сан­д­ро­ве, Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском, Вла­ди­ми­ре, Зве­ни­го­ро­де, Во­ло­где, Кар­го­по­ле, Ве­ли­ком Ус­тю­ге, Рос­то­ве, Яро­слав­ле, Ко­ст­ро­ме и др. Внёс нов­ше­ст­ва в кон­сер­ва­цию фре­сок. Один из уча­ст­ни­ков под­го­тов­ки пер­вой круп­ной вы­даю­щей­ся за­ру­беж­ной вы­став­ки древнерусского искусства в стра­нах Ев­ро­пы и в США (1929-1932). Пред­по­ло­жи­тель­но под его ру­ко­вод­ством в начале 1930-х годов за­кры­ты (и тем спа­се­ны) ико­ны, на­пи­сан­ные в ни­шах на двух баш­нях Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. Ав­тор тео­ре­тических ра­бот по ико­но­пи­си (в том числе не­опуб­ли­ко­ван­ных, сре­ди них - «Сим­во­лы Гор­не­го. Ана­лиз икон Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры как опыт ико­но­ло­гии», 1922, совместно с П.А. Фло­рен­ским); ана­ли­зи­ро­вал он­то­ло­ги­че­скую при­ро­ду средневековой эс­те­ти­ки, раз­ра­ба­ты­вал прин­ци­пы ико­но­ло­гии, вклю­чаю­щие специальный ана­лиз форм для ка­ж­дой эпо­хи (по­ис­ки ху­дожественных фор­мул син­те­за и «диа­так­си­са», за­ко­нов «ли­ней­ных де­фор­ма­ций», струк­ту­ры про­бе­лов, ха­рак­те­ра кра­сок и т. д.). 24 января 1938 года аре­сто­ван, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году.

Же­на Олсуфьева (с 1902 года) - Со­фья Вла­ди­ми­ров­на Ол­суфь­е­ва, уро­ж­дён­ная Гле­бо­ва [03(15).06.1884 - 15.03.1943], внуч­ка князя Н.П. Тру­бец­ко­го, вы­ши­ва­ла хо­руг­ви, пла­ща­ни­цы; по­мощ­ни­ца му­жа во всех де­лах, в том числе со­ав­тор не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­ний. На собственные сред­ст­ва вос­ста­но­ви­ла Ус­пен­скую церковь в Оль­гин­ском монастыре в Мцхе­те (1916; ико­но­стас по её ри­сун­ку). В 1930-е годы вме­сте с Олсуфьевым рес­тав­ри­ро­ва­ла древнеегипетские сар­ко­фа­ги в ГМИИ, так­же фар­фор в Му­зее-усадь­бе Кус­ко­во. Аре­сто­ва­на 1 ноября 1941 года, при­го­во­ре­на к 10 го­дам ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вых ла­ге­рей, скон­ча­лась в за­клю­че­нии в Сви­яж­ске.

Сочинения:

Схе­ма ви­зан­тий­ских ос­нов тео­рии твор­че­ст­ва. Сер­ги­ев, 1926;

Ам­вро­сий, тро­иц­кий рез­чик XV в. Сер­ги­ев, 1927 (совм. с П. А. Фло­рен­ским);

Ико­на в му­зей­ном фон­де. М., 2006;

Из не­дав­не­го про­шло­го од­ной усадь­бы. Бу­ец­кий дом… / Публ. Г. И. Вздор­но­ва. М., 2009 (библ.);

Три ико­ны «Бо­жи­ей Ма­те­ри» эпо­хи Па­лео­ло­гов в Треть­я­ков­ской га­ле­рее / Публ. И. Л. Кыз­ла­со­вой // Тру­ды Го­су­дар­ст­вен­но­го Эр­ми­та­жа. СПб., 2010. Т. 51;

Об­зор рус­ской ико­но­пи­си в ее фор­мах от XII до XIX в. / Публ. И. Л. Кыз­ла­со­вой // Ка­да­шев­ские чте­ния. М., 2011. Вып. 8.