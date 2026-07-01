ОЛОНЕЦ
ОЛОНЕЦ - город в России, в юго-западной части Карелии, центр Олонецкого национального района.
Население 8,6 тысяч человек (2013; свыше половины жителей - карелы-ливвики). Расположен при слиянии рек Олонка и Мегрега. Железнодорожная станция. Через Олонец проходят федеральная автотрасса «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Борисоглебский/граница с Норвегией), автодорога Олонец - Питкяранта - Сортавала.
Название «Олонец», вероятно, происходит от вепсского слова «alanukse» (низкое место). Впервые упоминается в Новгородской первой летописи под 1228 годом как Олоньсь и в приложениях середины XIII века к уставной грамоте новгородского князя Святослава Ольговича церкви Святой Софии (смотри в статье Княжеские уставы X-XII веков). До середины XVII века существовал как Олонецкий погост. В конце XVI - начале XVII веков неоднократно разорялся в ходе русско- шведских войн и событий Смутного времени. По Столбовскому миру 1617 года русско-шведская граница прошла в 40 км к северо-западу от Олонецкого погоста. В 1649 году под руководством князя Ф.Ф. Волконского Мерина возведена дерев. Олонецкая крепость [имела 19 башен, общая длина стен около 1,67 км, внутри разделялась стеной (длина 150 м) на «большой» и «меньшой» города]. С 1649 года город, до 1715 года военный и административный центр Олонецкого уезда. В 1668 году крепость сгорела, к 1672 году восстановлена; число башен сократилось до 13. В 1708-1727 годах Олонец входил в состав Санкт-Петербургской (до 1710 года - Ингерманландской) губернии. В 1715 году центр Олонецкого уезда был перенесён в Петровскую слободу (ныне Петрозаводск), в 1727 году возвращён в Олонец. В 1719-1724 годах здесь проездом неоднократно бывал царь (с 1721 года император) Пётр I. После окончания Северной войны 1700-1721 годов Олонец утратил военное значение, гарнизон был выведен, крепость постепенно пришла в негодность, в 1741 году пострадала от пожара и к концу XVIII века была окончательно разобрана. Уездный (1727-1781), провинциальный (1773-1776), областной (1776-1781) центр Новгородской губернии (с 1776 года Новгородское наместничество). Уездный (1781-1784) и областной (1781-1782) город Санкт-Петербургской губернии. Уездный город Олонецкой губернии (1784-1796, 1801-1920; до 1796 года Олонецкое наместничество), Новгородской губернии (1796-1801). В XVIII - начале XX веков Олонец развивался за счёт снабжения Санкт-Петербурга пиломатериалами, дровами, продовольствием, сеном и пр. В связи с развитием столицы многие жители города Олонец (купцы, посадские люди и др.) переселялись туда, а Олонец постепенно приходил в упадок. В 1819 году город посетил император Александр I, в 1887 году - великий князь Владимир Александрович. В XIX - начале XX веков место политической ссылки (среди отбывавших её - Б. Б. Веселовский, С.Г. Струмилин). 18(31) января 1918 года в городе Олонец установлена советская власть. 24 апреля 1918 года, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов и иностранной военной интервенции, Олонец захвачен финляндскими войсками. Однако уже 15 мая Олонец заняли части РККА. Уездный город Карельской трудовой коммуны (1920-1923), Карельской АССР (1923-1927). В 1927-1944 годах село. Районный центр Карельской АССР (1927-1940, 1956-1992), Карело-Финской ССР (1940-1956), Республики Карелия (с 1992 года). В Великую Отечественную войну 5 сентября 1941 года село Олонец оккупировано финляндскими войсками. В 1941-1944 годах называлось Аунус. 25 июня 1944 года освобождено частями Красной Армии в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции. С 1944 года вновь город Олонец. Развивался как центр сельскохозяйственного производства и лесной промышленности. В 1974 году открыто сквозное движение по прошедшей через город железнодорожной линии Лодейное Поле - Янисъярви (участок Лодейное Поле - Олонец открыт в 1971 году). В 2004 году Олонецкий район преобразован в Олонецкий национальный район.
Город сохранил регулярную планировку конца XVIII века. В центре города Олонец, на острове Мариам, расположен 5-главый собор в честь Смоленской иконы Божией Матери в стиле классицизма (1824-1828, освящён в 1830 году; колокольня не сохранилась). На месте бывшей крепости (сохранились остатки крепостного рва, XVII век) - городской парк (XIX век) и Этнографический музей под открытым небом (постройки и предметы быта карелов-ливвиков). Также сохранились: 5-главая деревянная Успенская церковь на кладбище бывшей деревни Кунелицы (1788, перестроена в 1862 году; иконостас с иконами XVIII века), здание уездного казначейства с денежной кладовой (ныне районный суд; конец XVIII - 1-я треть XIX веков), постоялый двор (почта; 1-я половина XIX века); ансамбль земской больницы (1895), Екатерининское 2-классное уч-ще (1905), здание пожарного обоза (1906), купеческие дома 2-й половины XIX - начала XX веков. В 1950-е годы построены пешеходные подвесные и ряжевые бревенчатые мосты через Олонку и Мегрегу, Дом пионеров (ныне Дом детского творчества; 1952), Дом культуры, здание администрации. Среди построек конца XX - начала XXI веков - гостинично-ресторанный комплекс «Олония» (1991, архитектор Е. Ицексон), кирха Святого Креста (2002). Памятники: советским воинам-освободителям (противотанковая пушка, установленная в 1974 году), В.И. Ленину (1977, скульптор Л. Ланкинен); мемориал на братской могиле советских воинов. Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков имени Н.Г. Прилукина (1959; статус национального с 1994 года; с 2009 года - в доме купцов Куттуевых, 1871-1872). Картинная галерея. Народный самодеятельный коллектив хор «Karjalan koivu» (1935), муниципальный мужской хор «Terveh, briha» (2003). В городе Олонец и Олонецком районе в августе 2011 года прошёл Международный музыкальный фестиваль.
Важная отрасль городской экономики - туризм (около 10 тысяч человек ежегодно; главным образом культурно-познавательный, экологический). Через город проходит международный туристический маршрут «Голубая дорога» (Норвегия - Швеция - Финляндия - Россия). Ежегодно в городе Олонец проводятся «Олонецкие игры Дедов Морозов» (с 1999 года, в декабре), экологический фестиваль «Олония - гусиная столица» (в мае; в окрестностях города Олонец - одна из крупнейших в Европе миграционных стоянок гусей: здесь останавливаются на пролёте многочисленные стаи гусеобразных). Лесозаготовки, производство пиломатериалов («Олонецлес» и др.); предприятия пищевой промышленности.
Близ городе Олонец расположены: в деревне Мегрега - деревянная церковь Святых Флора и Лавра, перекрытая 8-скатной крышей с небольшим шатром (1618); в деревне Татчелица - поклонный крест (1-я половина XIX века); деревянные часовни в деревнях Новинка, Гавриловка, Коткозеро (все XVIII век), Пертисельга (ныне в составе деревни Новинка; 2-я половина XVIII-XIX века), Верхняя Видлица, Утозеро, Обжа (все XIX век) и др. В 45 км к северо- востоку от города Олонец, в поселке Интерпосёлок, - Важеозерский Спасо-Преображенский мужской монастырь (основан в 1520-е годы как Задненикифоровская пустынь; упразднена в 1786 году, в 1800 году приписана к Александро-Свирскому монастырю; с 1846 года самостоятельная; в 1909 году переименована в Важеозерско-Никифоро-Геннадиевскую пустынь; закрыта в 1920 году, возрождена в 1992 году как женский монастырь, с 2000 года мужской монастырь) с церковью Всех Святых (1852-1858, купола восстановлены в 2002 году), деревянной Спасо-Преображенской церковью (освящена в 1892 году), надвратной церковью Святого Иоанна Рыльского (1896), настоятельским и братским корпусами, часовнями; в 4 км от монастыря - Свято-Митрофаниевская пустынь (основана в 1904 году, закрыта в 1920 году, возрождена в 2000 году). В поселке Ильинский - фольклорный ансамбль «Kummažet» (2000).