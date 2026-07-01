ОЛОНЕЦ

ОЛОНЕЦ - город в России, в юго-западной части Карелии, центр Олонецкого национального района.

Население 8,6 тысяч человек (2013; свы­ше по­ло­ви­ны жи­те­лей - ка­ре­лы-лив­ви­ки). Рас­по­ло­жен при слия­нии рек Олон­ка и Мег­ре­га. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Олонец про­хо­дят фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ко­ла» (Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск - Мур­манск - Бо­ри­со­глеб­ский/гра­ни­ца с Нор­ве­ги­ей), ав­то­до­ро­га Оло­нец - Пит­кя­ран­та - Сор­та­ва­ла.

На­зва­ние «Олонец», ве­ро­ят­но, про­ис­хо­дит от вепс­ско­го сло­ва «alanukse» (низ­кое ме­сто). Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си под 1228 годом как Олоньсь и в при­ло­же­ни­ях середины XIII века к ус­тав­ной гра­мо­те нов­го­род­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча церк­ви Святой Со­фии (смотри в статье Кня­же­ские ус­та­вы X-XII веков). До середины XVII века су­ще­ст­во­вал как Оло­нец­кий по­гост. В конце XVI - начале XVII веков не­одно­крат­но ра­зо­рялся в хо­де рус­ско- швед­ских войн и со­бы­тий Смут­но­го вре­ме­ни. По Стол­бов­ско­му ми­ру 1617 года русско-шведская гра­ни­ца про­шла в 40 км к севе­ро-за­па­ду от Оло­нец­ко­го по­гос­та. В 1649 году под руководством князя Ф.Ф. Вол­кон­ско­го Ме­ри­на воз­ве­дена де­рев. Оло­нец­кая кре­пость [име­ла 19 ба­шен, об­щая дли­на стен около 1,67 км, внут­ри раз­де­ля­лась сте­ной (дли­на 150 м) на «боль­шой» и «мень­шой» го­ро­да]. С 1649 года го­род, до 1715 года во­енный и административный центр Оло­нец­ко­го уез­да. В 1668 году кре­пость сго­ре­ла, к 1672 году вос­ста­нов­ле­на; чис­ло ба­шен со­кра­ти­лось до 13. В 1708-1727 годах Олонец вхо­дил в со­став Санкт-Пе­тербургской (до 1710 года - Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии. В 1715 году центр Оло­нец­ко­го уезда был пе­ре­не­сён в Пет­ровскую сло­бо­ду (ны­не Пет­ро­за­водск), в 1727 году воз­вра­щён в Олонец. В 1719-1724 годах здесь про­ез­дом не­од­но­крат­но бы­вал царь (с 1721 года им­пе­ра­тор) Пётр I. По­сле окон­чания Северной вой­ны 1700-1721 годов Олонец ут­ра­тил во­енное зна­че­ние, гар­ни­зон был вы­ве­ден, кре­пость по­сте­пен­но при­шла в не­год­ность, в 1741 году по­стра­да­ла от по­жа­ра и к концу XVIII века бы­ла окон­ча­тель­но ра­зо­бра­на. Уезд­ный (1727-1781), про­вин­ци­аль­ный (1773-1776), об­ла­ст­ной (1776-1781) центр Нов­го­род­ской губернии (с 1776 года Нов­го­род­ское на­ме­стни­че­ст­во). Уезд­ный (1781-1784) и об­ла­ст­ной (1781-1782) го­род Санкт-Пе­тербургской губернии. Уезд­ный го­род Оло­нец­кой гу­бер­нии (1784-1796, 1801-1920; до 1796 года Оло­нец­кое на­ме­ст­ни­че­ст­во), Нов­го­род­ской губернии (1796-1801). В XVIII - начале XX веков Олонец раз­ви­вал­ся за счёт снаб­же­ния Санкт-Пе­тер­бур­га пи­ло­ма­те­риа­ла­ми, дро­ва­ми, про­до­воль­ст­ви­ем, се­ном и пр. В свя­зи с раз­ви­ти­ем сто­ли­цы многие жи­те­ли города Олонец (куп­цы, по­сад­ские лю­ди и др.) пе­ре­се­ля­лись ту­да, а Олонец посте­пен­но при­хо­дил в упа­док. В 1819 году го­род по­се­тил император Алек­сандр I, в 1887 году - великий князь Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич. В XIX - начале XX веков ме­сто по­ли­тической ссыл­ки (сре­ди от­бы­вав­ших её - Б. Б. Ве­се­лов­ский, С.Г. Стру­ми­лин). 18(31) января 1918 года в городе Олонец ус­та­нов­ле­на советская власть. 24 апреля 1918 года, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и иностранной во­енной ин­тер­вен­ции, Олонец за­хва­чен финляндскими вой­ска­ми. Од­на­ко уже 15 мая Олонец за­ня­ли час­ти РККА. Уезд­ный го­род Ка­рельской тру­до­вой ком­му­ны (1920-1923), Ка­рельской АССР (1923-1927). В 1927-1944 годах се­ло. Рай­он­ный центр Ка­рельской АССР (1927-1940, 1956-1992), Ка­ре­ло-Финской ССР (1940-1956), Рес­пуб­ли­ки Ка­ре­лия (с 1992 года). В Великую Отечественную вой­ну 5 сентября 1941 года село Оло­нец ок­ку­пи­ро­ва­но финляндскими вой­ска­ми. В 1941-1944 годах на­зы­ва­лось Ау­нус. 25 июня 1944 года ос­во­бо­ж­де­но час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Свир­ско-Пет­ро­за­вод­ской на­сту­пательной опе­ра­ции. С 1944 года вновь го­род Олонец. Раз­ви­вал­ся как центр сельскохозяйственного про­изводства и лес­ной промышленности. В 1974 году от­кры­то сквоз­ное дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род железнодорожной ли­нии Ло­дей­ное По­ле - Янисъ­яр­ви (уча­сток Ло­дей­ное По­ле - Оло­нец от­крыт в 1971 году). В 2004 году Оло­нец­кий район пре­об­ра­зо­ван в Оло­нец­кий национальный рай­он.

Го­род со­хра­нил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку конца XVIII века. В цен­тре города Олонец, на острове Ма­ри­ам, рас­по­ло­жен 5-гла­вый со­бор в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в сти­ле клас­си­циз­ма (1824-1828, ос­вя­щён в 1830 году; ко­ло­коль­ня не сохранилась). На мес­те бывшей кре­по­сти (сохранились ос­тат­ки кре­по­ст­но­го рва, XVII век) - городской парк (XIX век) и Эт­но­гра­фический му­зей под от­кры­тым не­бом (по­строй­ки и пред­ме­ты бы­та ка­ре­лов-лив­ви­ков). Так­же со­хра­ни­лись: 5-гла­вая де­ревянная Ус­пен­ская церковь на клад­би­ще бывшей деревни Ку­не­ли­цы (1788, пе­ре­строе­на в 1862 году; ико­но­стас с ико­на­ми XVIII века), зда­ние уезд­но­го ка­зна­чей­ст­ва с де­неж­ной кла­до­вой (ны­не рай­он­ный суд; конец XVIII - 1-я треть XIX веков), по­стоя­лый двор (поч­та; 1-я половина XIX века); ан­самбль зем­ской боль­ни­цы (1895), Ека­те­ри­нин­ское 2-класс­ное уч-ще (1905), зда­ние по­жар­но­го обо­за (1906), ку­пе­ческие до­ма 2-й половины XIX - начала XX веков. В 1950-е годы по­строе­ны пе­ше­ход­ные под­вес­ные и ря­же­вые бре­вен­ча­тые мос­ты че­рез Олон­ку и Мег­ре­гу, Дом пио­не­ров (ны­не Дом дет­ско­го твор­че­ст­ва; 1952), Дом куль­ту­ры, зда­ние ад­ми­ни­ст­ра­ции. Сре­ди по­стро­ек конца XX - начала XXI веков - гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ный ком­плекс «Оло­ния» (1991, архитектор Е. Ицек­сон), кир­ха Святого Кре­ста (2002). Па­мят­ни­ки: советским вои­нам-ос­во­бо­ди­те­лям (про­ти­во­тан­ко­вая пуш­ка, ус­та­нов­лен­ная в 1974 году), В.И. Ле­ни­ну (1977, скульп­тор Л. Лан­ки­нен); ме­мо­ри­ал на брат­ской мо­ги­ле советских вои­нов. Оло­нец­кий национальный му­зей ка­ре­лов-лив­ви­ков имени Н.Г. При­лу­ки­на (1959; ста­тус на­цио­наль­но­го с 1994 года; с 2009 года - в до­ме куп­цов Кут­туе­вых, 1871-1872). Кар­тин­ная га­ле­рея. Народный са­мо­де­ятельный кол­лек­тив хор «Karjalan koivu» (1935), му­ни­ци­паль­ный муж­ской хор «Terveh, briha» (2003). В городе Олонец и Оло­нец­ком районе в августе 2011 года про­шёл Ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь.

Важ­ная от­расль городской эко­но­ми­ки - ту­ризм (около 10 тысяч человек еже­год­но; главным образом куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский). Че­рез го­род про­хо­дит ме­ж­ду­народный туристический мар­шрут «Го­лу­бая до­ро­га» (Нор­ве­гия - Шве­ция - Фин­лян­дия - Рос­сия). Еже­год­но в городе Олонец про­во­дят­ся «Оло­нец­кие иг­ры Де­дов Мо­ро­зов» (с 1999 года, в де­каб­ре), эко­ло­гический фес­ти­валь «Оло­ния - гу­си­ная сто­ли­ца» (в мае; в ок­ре­ст­но­стях города Олонец - од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе ми­грационных стоя­нок гу­сей: здесь ос­та­нав­ли­ва­ют­ся на про­лё­те мно­го­численные стаи гу­се­об­раз­ных). Ле­со­за­го­тов­ки, про­изводство пи­ло­ма­те­риа­лов («Оло­нец­лес» и др.); пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности.

Близ городе Олонец рас­по­ло­же­ны: в деревне Мег­ре­га - де­ревянная церковь Свя­тых Фло­ра и Лав­ра, пе­ре­кры­тая 8-скат­ной кры­шей с не­боль­шим шат­ром (1618); в деревне Тат­че­ли­ца - по­клон­ный крест (1-я половина XIX века); де­ревянные ча­сов­ни в де­рев­нях Но­вин­ка, Гав­ри­лов­ка, Кот­ко­зе­ро (все XVIII век), Пер­ти­сель­га (ны­не в со­ста­ве деревни Но­вин­ка; 2-я половина XVIII-XIX века), Верх­няя Вид­ли­ца, Уто­зе­ро, Об­жа (все XIX век) и др. В 45 км к се­ве­ро- вос­то­ку от города Олонец, в поселке Ин­тер­по­сё­лок, - Ва­же­о­зер­ский Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1520-е годы как Зад­не­ни­ки­фо­ров­ская пус­тынь; уп­разд­не­на в 1786 году, в 1800 году при­пи­са­на к Алек­сан­д­ро-Свир­ско­му монастырю; с 1846 года са­мо­стоя­тель­ная; в 1909 году пе­ре­име­но­ва­на в Ва­же­о­зер­ско-Ни­ки­фо­ро-Ген­на­ди­ев­скую пус­тынь; за­кры­та в 1920 году, воз­ро­ж­де­на в 1992 году как жен­ский мо­на­стырь, с 2000 года муж­ской мо­на­стырь) с церковью Всех Свя­тых (1852-1858, ку­по­ла вос­ста­нов­ле­ны в 2002 году), де­ревянной Спа­со-Пре­об­ра­жен­ской церковью (ос­вя­ще­на в 1892 году), над­врат­ной церковью Святого Ио­ан­на Рыль­ско­го (1896), на­стоя­тель­ским и брат­ским кор­пу­са­ми, ча­сов­ня­ми; в 4 км от мо­на­сты­ря - Свя­то-Мит­ро­фа­ни­ев­ская пус­тынь (ос­но­ва­на в 1904 году, за­кры­та в 1920 году, воз­ро­ж­де­на в 2000 году). В поселке Иль­ин­ский - фольк­лор­ный ан­самбль «Kum­mažet» (2000).

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