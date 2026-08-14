ОЛИВЬЕ ЛОРЕНС КЕРР
ОЛИВЬЕ ЛОРЕНС КЕРР - английский актёр, режиссёр, продюсер, театральный деятель.
Муж В. Ли (в 1940-1960). В 1924-1925 годах учился в Центральной школе дикции и драматического искусства в Лондоне. В 1926-1928 годах в Бирмингемском репертуарном театре, с 1928 года в различных театрах лондонского района Вест-Энд. В 1935 году в очередь с Дж. Гилгудом играл Ромео и Меркуцио («Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Нью тиэтр», Лондон; спектакль вошёл в историю английского театра как одна из лучших шекспировских постановок 1930-х годов). В 1937 году впервые выступил в «Олд Вик»; сыграл Гамлета («Гамлет»), Генриха V («Генрих V»), Яго («Отелло»), став ведущим шекспировским актёром своего поколения. В кино с 1930 года (в том числе в Голливуде). Мировую известность Оливье принесли фильмы «Пламя над Англией», «Грозовой перевал», «Ребекка»; особый успех имела роль адмирала Нельсона в фильме «Леди Гамильтон». Как режиссёр экранизировал пьесы Шекспира - «Генрих V» (1944, Оливье - соавтор сценария; главная премия Мкф в Венеции, премия «Оскар»), «Гамлет» (1948, главная премия Мкф в Венеции, премия «Оскар»), «Ричард III» (1955, Оливье - автор сценария; премия Мкф в Западном Берлине), сыграв в них главные роли (Оливье также продюсер этих картин). В 1970 году поставил фильм «Три сестры» (Оливье в роли Чебутыкина). В 1963-1973 годах директор Национального театра (Лондон); здесь же продолжал работать и как актёр (Отелло в одноименной трагедии Шекспира и др.). Один из крупнейших английских актёров XX века, Оливье обладал прекрасными внешними данными, редким сценическим обаянием. Высокая сценическая культура, разностороннее дарование способствовали созданию объёмных (иногда несколько гиперболизированных) образов в различных жанрах - от фарса до трагедии. Снимался в фильмах: «Сестра Керри», «Опера нищих», «Ученик дьявола», «Леди Каролина Лэм», «Спартак», «Комедиант» (премия Мкф в Карлови-Вари), «Судебный срок», «Марафонец», «Битва титанов», «Баунти», телефильмах «Любовь среди руин», «Кошка на раскалённой крыше», «Возвращение в Брайдсхед», «Король Лир» и др. В 1947 году возведён в рыцарское звание, пэр (с 1970 года, пожизненно). В 1976 году в Великобритании учреждена ежегодная премия Лоренса Оливье в области театрального искусства.
Сочинения:
On acting. L., 1986.