ОЛИВЬЕ ЛОРЕНС КЕРР

ОЛИВЬЕ ЛОРЕНС КЕРР - английский ак­тёр, ре­жис­сёр, про­дю­сер, те­ат­раль­ный дея­тель.

Муж В. Ли (в 1940-1960). В 1924-1925 годах учил­ся в Центральной шко­ле дик­ции и дра­ма­тического искусства в Лон­до­не. В 1926-1928 годах в Бир­мин­гем­ском ре­пер­ту­ар­ном те­ат­ре, с 1928 года в различных те­ат­рах лон­дон­ско­го района Вест-Энд. В 1935 году в оче­редь с Дж. Гил­гу­дом иг­рал Ро­мео и Мер­ку­цио («Ро­мео и Джуль­ет­та» У. Шек­с­пи­ра , «Нью ти­этр», Лон­дон; спек­такль во­шёл в ис­то­рию английского те­ат­ра как од­на из луч­ших шек­спи­ров­ских по­ста­но­вок 1930-х годов). В 1937 году впер­вые вы­сту­пил в «Олд Вик»; сыг­рал Гам­ле­та («Гам­лет»), Ген­ри­ха V («Ген­рих V»), Яго («Отел­ло»), став ве­ду­щим шек­спи­ров­ским ак­тё­ром сво­его по­ко­ле­ния. В ки­но с 1930 года (в том числе в Гол­ли­ву­де). Ми­ро­вую из­вест­ность Оливье при­нес­ли филь­мы «Пла­мя над Анг­ли­ей», «Гро­зо­вой пе­ре­вал», «Ре­бек­ка»; осо­бый ус­пех име­ла роль ад­ми­ра­ла Нель­со­на в фильме «Ле­ди Га­миль­тон». Как ре­жис­сёр эк­ра­ни­зи­ро­вал пье­сы Шек­спи­ра - «Ген­рих V» (1944, Оливье - со­ав­тор сце­на­рия; главная премия Мкф в Ве­не­ции, премия «Ос­кар»), «Гам­лет» (1948, главная премия Мкф в Ве­не­ции, премия «Ос­кар»), «Ри­чард III» (1955, Оливье - ав­тор сце­на­рия; премия Мкф в Западном Бер­ли­не), сыг­рав в них главные ро­ли (Оливье так­же про­дю­сер этих кар­тин). В 1970 году по­ста­вил фильм «Три се­ст­ры» (Оливье в ро­ли Че­бу­ты­ки­на). В 1963-1973 годах ди­рек­тор Национального те­ат­ра (Лон­дон); здесь же про­дол­жал ра­бо­тать и как ак­тёр (Отел­ло в од­но­именной тра­ге­дии Шек­спи­ра и др.). Один из круп­ней­ших английских ак­тё­ров XX века, Оливье об­ла­дал пре­крас­ны­ми внеш­ни­ми дан­ны­ми, ред­ким сце­ническим обая­ни­ем. Вы­со­кая сце­ническая куль­ту­ра, раз­но­сто­рон­нее да­ро­ва­ние спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­нию объ­ём­ных (ино­гда не­сколь­ко ги­пер­бо­ли­зи­ро­ван­ных) об­ра­зов в различных жан­рах - от фар­са до тра­ге­дии. Сни­мал­ся в филь­мах: «Се­ст­ра Кер­ри», «Опе­ра ни­щих», «Уче­ник дья­во­ла», «Ле­ди Ка­ро­ли­на Лэм», « Спар­так », «Ко­ме­ди­ант» (премия Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри), «Су­деб­ный срок», «Ма­ра­фо­нец», «Бит­ва ти­та­нов», «Ба­ун­ти», те­ле­филь­мах «Лю­бовь сре­ди ру­ин», «Кош­ка на рас­ка­лён­ной кры­ше», «Воз­вра­ще­ние в Брайд­схед», «Ко­роль Лир» и др. В 1947 году воз­ве­дён в ры­цар­ское зва­ние, пэр (с 1970 года, по­жиз­нен­но). В 1976 году в Ве­ли­ко­бри­та­нии уч­ре­ж­де­на еже­год­ная премия Ло­рен­са Оли­вье в об­лас­ти те­ат­раль­но­го искусства.

Сочинения:

On acting. L., 1986.