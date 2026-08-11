ОЛИНФ

ОЛИНФ - древнегреческий город на полуострове Халкидика, в 50 км к юго-востоку от современного города Салоники.

Ос­но­ван около VII века до нашей эры как греческая ко­ло­ния из города Хал­ки­да с острова Эв­бея. По­сле по­ра­жения у Са­ла­ми­на в 480 году за­хва­чен от­ступав­ши­ми персидскими вой­ска­ми; зна­чительная часть на­се­ле­ния Олинфа бы­ла унич­то­же­на, за­тем основное на­се­ле­ние го­ро­да со­ста­ви­ли вы­ход­цы из Хал­ки­ди­ки и города То­ро­на, Олинф во­шёл в Де­лос­ский со­юз . В 432 году воз­гла­вил со­юз хал­кид­ских го­ро­дов, что, на­ря­ду с пе­ре­се­ле­ни­ем в Олинф жи­те­лей других го­ро­дов во вре­мя Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны, ста­ло од­ной из ос­нов про­цве­та­ния Олинфа. По­сле не­удач­ной вой­ны 382-379 годов был не­на­дол­го под­чи­нён Спар­те. По­пыт­ка со­про­тив­ле­ния рос­ту ма­кедонского мо­гу­ще­ст­ва при­ве­ла Олинф в сою­зе с Афи­на­ми к Олинф­ской вой­не (349-348), в ре­зуль­та­те ко­то­рой Олинф был раз­ру­шен ма­кедонским ца­рём Фи­лип­пом II. Го­род не во­зоб­нов­лял­ся; позд­ней­шие сла­бые сле­ды за­се­ле­ния от­но­сят­ся к концу IV века до нашей эры.

Основные рас­коп­ки в Олинфе про­ве­де­ны экс­пе­ди­ци­ей американского ар­хео­ло­га Д.М. Ро­бин­со­на ме­ж­ду 1928 и 1938 годами. Ус­та­нов­ле­но, что Олинф воз­ник на мес­те по­се­ле­ний позд­не­го не­о­ли­та и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка; пер­во­на­чаль­но город был не­боль­шим. К концу V века и в 1-й половине IV века до нашей эры имел ре­гу­ляр­ный план (Гип­по­да­мо­ва сис­те­ма), вклю­чая оди­на­ко­вые ули­цы, квар­та­лы, внут­ри­квар­таль­ную струк­ту­ру, об­щие сте­ны у при­мы­каю­щих до­мов, по­вто­ряю­щие­ся эле­мен­ты пла­ни­ров­ки. До­ма (рас­ко­па­но около 100, в том числе 50 в 5 квар­та­лах) име­ли ка­мен­ный фун­да­мент, сте­ны из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, по­кры­тые рас­кра­шен­ной шту­ка­тур­кой, пас­та­ду, бло­ки, вклю­чаю­щие ван­ную ком­на­ту, кух­ню, хо­зяйственные по­ме­ще­ния и так далее. Мно­гие до­ма бы­ли 2-этаж­ные, ряд по­ме­ще­ний ук­ра­шен рос­пи­сью и мо­заи­ка­ми из цвет­ных ка­муш­ков (наи­бо­лее из­вест­ны из до­ма «Доб­рой судь­бы»). Изу­ча­лись так­же аго­ра с при­мы­каю­щи­ми строе­ния­ми (с ко­лон­на­дой, фон­та­ном), об­щественные зда­ния, городская сте­на, нек­ро­по­ли. Сре­ди на­хо­док - мно­го­численные пред­ме­ты бы­та, над­пи­си, мо­не­ты (в том числе бо­га­тые кла­ды) и др.

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