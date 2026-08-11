ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Условное наименование формы, которую принял капитализм в России в 90-е гг.

Олигархический капитализм является вариантом периферийного капитализма. Господствующие позиции в капиталистической экономике оказались в руках узкой группы предпринимателей, тесно связанных с чиновниками (олигархии). В итоге Перестройки , а также в условиях приватизации и инфляции номенклатура располагала преимуществами при получении в собственность бывшего государственного хозяйства. В ходе «шоковой терапии» предприимчивые люди попытались развернуть свой бизнес, но столкнулись с большими трудностями из-за инфляции, высокого налогообложения, противоречивости быстро меняющегося законодательства. Ведение бизнеса строго в рамках закона было практически невозможно, что привело к росту «теневого капитала», который быстро срастался с коррумпированным чиновничеством, которое прикрывало нарушения закона и использовало служебное положение для создания собственных финансовых структур и приватизации собственности в свою пользу. Финансовая олигархия (узкие группы крупного капитала) устанавливали контроль над финансово обескровленными промышленными предприятиями. Первоначальные обещания авторов реформ наделить большинство населения капиталами не были выполнены. Это привело к сильнейшему социальному расслоению. Другая сила, которая приняла участие в становлении новой российской экономической системы – это транснациональный, прежде всего западный капитал. Постепенно в ходе острой конкурентной борьбы, сопровождавшейся борьбой за политическое влияние (см. младореформаторы), выделилось несколько олигархических финансово-промышленных групп, тесно связанных с влиятельными группами чиновничества и транснациональными структурами. Эти группы установили свой контроль над наиболее важными отраслями экономики России. Перераспределение влияния в среде российской олигархии произошло в связи с дефолтом 1998 г. и приходом к власти В. Путина , который развернул борьбу с частью олигархических группировок. Потеряли политическое влияние Б. Березовский, М. Гусинский и др., была арестован и осужден М. Ходорковский и др. Усилилась роль чиновничества в руководстве экономикой, ослабло влияние профессиональных бизнесменов на чиновничество.

Исторические источники:

Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000;

Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997;

Немцов Б.Е. Исповедь бунтаря. М., 2007;

Современная Россия (1985-2010): Хрестоматия по истории. М., 2014.

Автор статьи: Шубин А.В.