ОЛЬГИН

ОЛЬГИН - го­род в восточной час­ти Ку­бы, административный центр провинции Оль­гин.

Население 306,2 тысячи человек (2013). Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Га­ва­ной, Сан­ть­я­го-де-Ку­ба, другими цен­тра­ми про­вин­ций, а так­же с ку­рор­та­ми на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Фран­ка Паи­са (рей­сы в Ка­на­ду, стра­ны ЕС и Латинской Аме­ри­ки).

Ос­но­ван в 1545 году испанским ка­пи­та­ном Фран­си­ско Гар­си­ей де Оль­ги­ном. С 1752 года го­род. Один из цен­тров пат­рио­тических сил в пе­ри­од Де­ся­ти­лет­ней вой­ны на Ку­бе 1868-1878 годов и На­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны на Ку­бе 1895-1898 годов . С 1976 года административный центр провинции Оль­гин. Со­хра­ни­лись: церковь Святого Ио­си­фа (1809-1815), со­бор Святого Иси­до­ра (1800-1818, баш­ни - 1910, со­бор - с 1979 года).

Ольгин - ве­ду­щий, на­ря­ду с Сан­ть­я­го-де-Ку­ба, центр об­ра­зо­ва­ния и нау­ки восточной час­ти стра­ны. Университет имени Ос­ка­ра Лу­це­ро Моя (1976, современное название и ста­тус с 1995 года), фи­ли­ал Университета Орь­ен­те. Му­зеи: про­вин­ции (в бывшем двор­це гу­бер­на­то­ра, 1860-1868), ес­тественной ис­то­рии «Кар­лос де ла Тор­ре-и-Уэр­та» (от­крыт в 1969 году), ин­до­ку­бин­ской куль­ту­ры (1965; кол­лек­ция пред­ме­тов бы­та и иск-ва ин­дей­ских пле­мён Ка­риб­ско­го бас­сей­на). Дом-му­зей уро­жен­ца го­ро­да К. Гар­сии Инь­и­ге­са, од­но­го из ру­ко­во­ди­те­лей ку­бинской ар­мии Национально-ос­во­бо­дительной вой­ны 1895-1898 годов (ос­но­ван в 1974 году).

Ольгин - глав­ный эко­но­мический центр про­вин­ции. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (тор­гов­ля, транс­порт, ту­ри­стический биз­нес). Ат­лан­тическое по­бе­ре­жье провинции Оль­гин - вто­рой по зна­чи­мо­сти (по­сле Ва­ра­де­ро) ку­рорт­ный рай­он стра­ны; раз­ви­ты пляж­ный и спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный (в том числе дай­винг, винд­сёр­финг) ту­ризм (цен­тры - по­сёл­ки Гу­ар­да­ла­ва­ка, Плая-Пес­ке­ро, Плая-Эс­ме­раль­да), эко­ту­ризм (вклю­чая на­блю­де­ние за ор­ни­то­фау­ной в ман­гро­вых ле­сах и ла­гу­нах). Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности - ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, пи­ще­вку­со­вая, про­изводство строй­ма­те­риа­лов. Дей­ст­ву­ют два круп­ных пред­при­ятия по про­изводству сельскохозяйственной тех­ни­ки: «60 ani­versario de la Re­vo­lu­ción de Octubre» (вы­пуск, в том числе на экс­порт в стра­ны Латинской Аме­ри­ки, и мо­дер­ни­за­ция са­ха­ро­убо­роч­ных ком­бай­нов; так­же различные де­та­ли и уз­лы для ав­то­моби­лей) и «Heroes de 26 de Julio» (плу­ги, куль­ти­ва­то­ры и другая тех­ни­ка для об­ра­бот­ки почв). Круп­ней­ший в стра­не пи­во­ва­рен­ный за­вод государственной ком­па­нии «Cervecerí a Bucanero» (мощ­ность 1,5 млн. гек­то­лит­ров пи­ва в год). Пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции (фаб­ри­ка «Turquino» - про­изводство овощ­ных кон­сер­вов и др.).

Близ го­ро­да - несколько реа­би­ли­тационных цен­тров по ле­че­нию нар­ко­за­ви­си­мо­сти (при­ни­ма­ют па­ци­ен­тов из других стран Латинской Аме­ри­ки).

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