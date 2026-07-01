ОЛЬГИН
ОЛЬГИН - город в восточной части Кубы, административный центр провинции Ольгин.
Население 306,2 тысячи человек (2013). Автодорогами связан с Гаваной, Сантьяго-де-Куба, другими центрами провинций, а также с курортами на побережье Атлантического океана. Международный аэропорт имени Франка Паиса (рейсы в Канаду, страны ЕС и Латинской Америки).
Основан в 1545 году испанским капитаном Франсиско Гарсией де Ольгином. С 1752 года город. Один из центров патриотических сил в период Десятилетней войны на Кубе 1868-1878 годов и Национально-освободительной войны на Кубе 1895-1898 годов. С 1976 года административный центр провинции Ольгин. Сохранились: церковь Святого Иосифа (1809-1815), собор Святого Исидора (1800-1818, башни - 1910, собор - с 1979 года).
Ольгин - ведущий, наряду с Сантьяго-де-Куба, центр образования и науки восточной части страны. Университет имени Оскара Луцеро Моя (1976, современное название и статус с 1995 года), филиал Университета Орьенте. Музеи: провинции (в бывшем дворце губернатора, 1860-1868), естественной истории «Карлос де ла Торре-и-Уэрта» (открыт в 1969 году), индокубинской культуры (1965; коллекция предметов быта и иск-ва индейских племён Карибского бассейна). Дом-музей уроженца города К. Гарсии Иньигеса, одного из руководителей кубинской армии Национально-освободительной войны 1895-1898 годов (основан в 1974 году).
Ольгин - главный экономический центр провинции. Большая часть работающих занята в сфере услуг (торговля, транспорт, туристический бизнес). Атлантическое побережье провинции Ольгин - второй по значимости (после Варадеро) курортный район страны; развиты пляжный и спортивно-развлекательный (в том числе дайвинг, виндсёрфинг) туризм (центры - посёлки Гуардалавака, Плая-Пескеро, Плая-Эсмеральда), экотуризм (включая наблюдение за орнитофауной в мангровых лесах и лагунах). Ведущие отрасли промышленности - машиностроение и металлообработка, пищевкусовая, производство стройматериалов. Действуют два крупных предприятия по производству сельскохозяйственной техники: «60 aniversario de la Revolución de Octubre» (выпуск, в том числе на экспорт в страны Латинской Америки, и модернизация сахароуборочных комбайнов; также различные детали и узлы для автомобилей) и «Heroes de 26 de Julio» (плуги, культиваторы и другая техника для обработки почв). Крупнейший в стране пивоваренный завод государственной компании «Cervecerí a Bucanero» (мощность 1,5 млн. гектолитров пива в год). Переработка сельскохозяйственной продукции (фабрика «Turquino» - производство овощных консервов и др.).
Близ города - несколько реабилитационных центров по лечению наркозависимости (принимают пациентов из других стран Латинской Америки).