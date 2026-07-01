ОЛЬГЕРД
Князь литовский, витебский, правитель Великого княжества Литовского.
Из династии Гедиминовичей. Сын кн. Гедимина, отец Андрея Ольгердовича и Дмитрия Ольгердовича (от 1-го брака), Ягайло, Дмитрия-Корибута Ольгердовича и Свидригайло (от 2-го брака).
В кон. 1-й четв. 14 в. О. женился на княжне Марии Ярославне (? – 2-я пол. 1340-х гг.), которая, по версии позднейшего «Родословия князей витебских» (не ранее 16 в.), была единственной дочерью и наследницей отца, витебского кн. Ярослава Васильевича (некоторые исследователи сомневаются в точности передачи данных событий источником, т. к. в этом случае О. должен был, согласно традиц. практике, перейти в православие, чего не произошло). Впервые в источниках О. упомянут 1.11.1338, когда он вместе с отцом, старшим братом полоцким кн. Наримантом (в крещении Глебом) и полоцким еп. Григорием заключил перемирие с Ливонским орденом. В 1341 получил в придачу к Витебскому кн-ву Крево.
В 1345 вместе с братом, трокским кн. Кейстутом, сверг литов. кн. Явнута. Гл. направлением внешнеполитич. деятельности О. стало восточное – взаимоотношения с рус. княжествами и землями, а также с Ордой. Тем не менее, поддерживая Кейстута, О. активно участвовал и в войнах ВКЛ с Тевтонским орденом, в частности в сражениях на р. Стрева, близ Трок (1348), и у замка Рудава в Пруссии Восточной (1370), которые окончились поражениями литовцев. Хотя войскам Тевтонского ордена всё чаще удавалось дойти до историч. центра ВКЛ (территории совр. Вост. Литвы и Зап. Белоруссии; с 1365 и до Вильны), территориальных потерь оно не понесло. Продолжая дипломатич. политику Гедимина, О. и Кейстут неск. раз вели переговоры с монархами Зап. и Центр. Европы о католич. крещении Литвы (1349, 1351, 1358, 1373).
В правление О. продолжилась экспансия ВКЛ на территорию рус. земель и княжеств в нескольких направлениях. На юго-западе развивался конфликт ВКЛ с Польшей и Венгрией за галицко-волынское наследство. С Польшей со временем был достигнут компромисс, закреплённый договором 1366: к ВКЛ отходило Подляшье и Берестейская земля, к Польше – Галиция и значит. часть Волыни; Луцкое княжество сохранялось за братом О. – Любартом (в крещении Дмитрием). В сер. 1360-х гг., во время борьбы за юж.-рус. земли, князья Корьятовичи (племянники О., владевшие Подольем и частью Волыни), являвшиеся подданными О., признали вассальную зависимость от Казимира III, а впоследствии от венгерского (1342–82) и польск. (1370–82) короля Лайоша I Великого. В 1360-е гг. Гедиминовичи окончательно утвердились в Киевском княжестве, при этом на юж.-рус. землях при О. сложился своеобразный кондоминиум с Ордой: правление там литов. князей не мешало ордынцам собирать дань. Битва с ордынцами у Синих Вод (1362) не привела к существенным изменениям во взаимоотношениях ВКЛ с Ордой (её значение было преувеличено в историч. сочинениях начиная с 15 в.). В результате новых боевых действий после смерти в 1370 польск. короля Казимира III Великого литов. князьям было подчинено Владимиро-Волынское кн-во.
На вост. направлении ВКЛ соперничало с Московским кн-вом. В 1350 О. 2-м браком женился на тверской княжне Ульяне Александровне (?–1392), дочери тверского и вел. кн. владимирского Александра Михайловича. К ВКЛ была присоединена Северская земля, в кон. 1350-х гг. власть О. распространилась на Черниговское кн-во и Брянск, переменным успехом сопровождались попытки О. утвердить своё влияние в Смоленском княжестве, Верховских княжествах, присоединить к ВКЛ Ржеву Володимерову, посадить литов. князей в Новгороде и Пскове. В разгоревшемся конфликте за влияние на Тверское княжество обозначился перевес моск. князей. Попытки О. защитить брата жены, тверского вел. кн. Михаила Александровича, во время Ольгерда походов окончились неудачей. Сложной оказалась и борьба вокруг кандидатуры киевского митрополита. В 1355–61 литовским митрополитом был родственник жены О., тверской монах Роман. Несмотря на то, что сторонник моск. кн. Дмитрия Ивановича митр. Алексий носил титул киевского, в 1359 по пути в Киев он был арестован по приказу О. и вернулся в Москву лишь в 1360. После смерти митр. Романа все рус. земли оказались под духовной властью Алексия, однако между ним и О. сохранялись напряжённые отношения; в кон. 1375 литов. князь добился от Константинопольского патриарха Филофея Коккина поставления в Киев и Малую Русь митр. Киприана, который после смерти Алексия должен был объединить под своей властью всю Киевскую митрополию. Амбиции О. отражает заявление, сделанное на переговорах с императором Священной Рим. империи Карлом IV в 1358, о том, что «вся Русь должна принадлежать литовцам», а О. титул «василевс», который он употребил в греч. послании патриарху Константинопольскому Филофею Коккину (1371).
Укрепляя свои позиции в рус. землях и связи с правителями рус. княжеств, О. выдал нескольких дочерей замуж за рус. князей, в т. ч. Аграфену (Агриппину) (? – не ранее 1392) в 1352 за кн. Бориса Константиновича; Елену (в монашестве Евпраксию) (?–5.9.1437) зимой 1371/72 за серпуховского кн. Владимира Андреевича Храброго. Также в 1359 О. обручил ещё одну дочь – Кенну (Иоанну) (?–27.4.1368) с представителем династии Грифитов добжинским (с 1374 слупским) кн. Казимиром IV (ок. 1351 – 2.1.1377), внуком по матери польск. короля Казимира III Великого и его предполагаемым наследником.
О внутр. жизни государства при О. известно мало. В начале правления пресёк распространение православия на собственно литов. землях: в 1347 по приказу О. за исповедование христианства были казнены трое его придворных, впоследствии канонизированные православной Церковью (святые Антоний, Иоанн и Евстафий – т. н. литовские мученики). При этом О. активно проводил династич. политику Гедиминовичей, раздавая присоединяемые к ВКЛ рус. территории и княжества с православным населением сыновьям, принявшим православие (в осн. от первого брака). Первые княжества ещё в 1340-е гг. получили старший сын О. – Фёдор Ольгердович (Ратно и Любомль) и Андрей Ольгердович (Полоцк).
Вопреки утверждениям поздних источников, О. умер язычником и, согласно данным Хроники Вартберге (см. в ст. Ливонские хроники), был похоронен по языческому обряду.
Дополнительная литература:
Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. Warsz., 1933. T. 1: Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku;
Budreckis A.M. Algirdas. N. Y., 1981;
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. К., 1987; он же. Литовско-ордынский и польско-ордынский кондоминиум в украинских землях в XIV в. // Сословия, институты и государственная власть в России: Средние века и раннее Новое время. М., 2010;
Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wrocław, 1999; idem. Kilka słów o małżeństwach wielkiego ksiᶒcia litewskiego Olgierda Giedyminowica // Actes testantibus. Ювiлейний збiрник на пошану Л. Войтовича. Львiв, 2011;
Baronas D. Trys Vilniaus kankiniai: gyvenimas ir istorija. Vilnius, 2000.
Автор статьи: Р. Петраускас.