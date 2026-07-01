ОЛЬГЕРД

Князь литовский, витебский, правитель Великого княжества Литовского.

Из ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей . Сын кн. Ге­ди­ми­на, отец Ан­д­рея Оль­гер­до­ви­ча и Дмит­рия Оль­гер­до­ви­ча (от 1-го бра­ка), Ягай­ло, Дмит­рия-Ко­ри­бу­та Оль­гер­до­ви­ча и Свид­ри­гай­ло (от 2-го бра­ка).

В кон. 1-й четв. 14 в. О. же­нил­ся на княж­не Ма­рии Яро­слав­не (? – 2-я пол. 1340-х гг.), ко­то­рая, по вер­сии позд­ней­ше­го «Ро­до­сло­вия кня­зей ви­теб­ских» (не ра­нее 16 в.), бы­ла един­ст­вен­ной до­че­рью и на­след­ни­цей от­ца, ви­теб­ско­го кн. Яро­сла­ва Ва­силь­е­ви­ча (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли со­мне­ва­ют­ся в точ­но­сти пе­ре­да­чи дан­ных со­бы­тий ис­точ­ни­ком, т. к. в этом слу­чае О. дол­жен был, со­глас­но тра­диц. прак­ти­ке, пе­рей­ти в пра­во­сла­вие, че­го не про­изош­ло). Впер­вые в ис­точ­ни­ках О. упо­мя­нут 1.11.1338, ко­гда он вме­сте с от­цом, стар­шим бра­том по­лоц­ким кн. На­ри­ман­том (в кре­ще­нии Гле­бом) и по­лоц­ким еп. Гри­го­ри­ем за­клю­чил пе­ре­ми­рие с Ли­вон­ским ор­де­ном. В 1341 по­лу­чил в при­да­чу к Ви­теб­ско­му кн-ву Кре­во.

В 1345 вме­сте с бра­том, трок­ским кн. Кей­сту­том, сверг ли­тов. кн. Яв­ну­та. Гл. на­прав­ле­ни­ем внеш­не­по­ли­тич. дея­тель­но­сти О. ста­ло вос­точ­ное – взаи­мо­от­но­ше­ния с рус. кня­же­ст­ва­ми и зем­ля­ми, а так­же с Ор­дой. Тем не ме­нее, под­дер­жи­вая Кей­сту­та, О. ак­тив­но уча­ст­во­вал и в вой­нах ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном, в част­но­сти в сра­же­ни­ях на р. Стре­ва, близ Трок (1348), и у зам­ка Ру­да­ва в Прус­сии Вос­точ­ной (1370), ко­то­рые окон­чи­лись по­ра­же­ния­ми ли­тов­цев. Хо­тя вой­скам Тев­тон­ско­го ор­де­на всё ча­ще уда­ва­лось дой­ти до ис­то­рич. цен­тра ВКЛ (тер­ри­то­рии совр. Вост. Литвы и Зап. Бело­рус­сии; с 1365 и до Виль­ны), тер­ри­то­ри­аль­ных по­терь оно не по­нес­ло. Про­дол­жая ди­пло­ма­тич. по­ли­ти­ку Ге­ди­ми­на, О. и Кей­стут неск. раз ве­ли пе­ре­го­во­ры с мо­нар­ха­ми Зап. и Центр. Ев­ро­пы о ка­то­лич. кре­ще­нии Лит­вы (1349, 1351, 1358, 1373).

В прав­ле­ние О. про­дол­жи­лась экс­пан­сия ВКЛ на тер­ри­то­рию рус. земель и кня­жеств в не­сколь­ких на­прав­ле­ни­ях. На юго-за­па­де раз­ви­вал­ся кон­фликт ВКЛ с Поль­шей и Венг­ри­ей за га­лиц­ко-во­лын­ское на­след­ст­во. С Поль­шей со вре­ме­нем был дос­тиг­нут ком­промисс, за­кре­п­лён­ный до­го­во­ром 1366: к ВКЛ от­хо­ди­ло Под­ля­шье и Бе­ре­стей­ская зем­ля, к Поль­ше – Га­ли­ция и зна­чит. часть Во­лы­ни; Луц­кое кня­же­ст­во со­хра­ня­лось за бра­том О. – Лю­бар­том (в кре­ще­нии Дмит­ри­ем). В сер. 1360-х гг., во вре­мя борь­бы за юж.-рус. зем­ли, кня­зья Корь­я­то­ви­чи (пле­мян­ни­ки О., вла­дев­шие По­доль­ем и ча­стью Во­лы­ни), яв­ляв­шие­ся под­дан­ны­ми О., при­зна­ли вас­саль­ную за­ви­си­мость от Ка­зи­ми­ра III, а впо­след­ст­вии от вен­гер­ско­го (1342–82) и польск. (1370–82) ко­ро­ля Лай­о­ша I Ве­ли­ко­го. В 1360-е гг. Ге­ди­ми­но­ви­чи окон­ча­тель­но ут­вер­ди­лись в Ки­ев­ском кня­же­ст­ве, при этом на юж.-рус. зем­лях при О. сло­жил­ся свое­об­раз­ный кон­до­ми­ни­ум с Ор­дой: прав­ле­ние там ли­тов. кня­зей не ме­ша­ло ор­дын­цам со­би­рать дань. Бит­ва с ор­дын­ца­ми у Си­них Вод (1362) не при­ве­ла к су­ще­ст­вен­ным из­ме­не­ни­ям во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях ВКЛ с Ор­дой (её зна­че­ние бы­ло пре­уве­ли­че­но в ис­то­рич. со­чи­не­ни­ях на­чи­ная с 15 в.). В ре­зуль­та­те но­вых бое­вых дей­ст­вий по­сле смер­ти в 1370 польск. ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра III Ве­ли­ко­го ли­тов. князь­ям бы­ло под­чи­не­но Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кн-во.

На вост. на­прав­ле­нии ВКЛ со­пер­ни­ча­ло с Мо­с­ков­ским кн-вом. В 1350 О. 2-м бра­ком же­нил­ся на твер­ской княж­не Уль­я­не Алек­сан­д­ров­не (?–1392), до­че­ри твер­ско­го и вел. кн. вла­ди­мир­ско­го Алек­сан­д­ра Ми­хай­ло­ви­ча. К ВКЛ бы­ла при­сое­ди­не­на Се­вер­ская зем­ля, в кон. 1350-х гг. власть О. рас­про­ст­ра­ни­лась на Чер­ни­гов­ское кн-во и Брянск, пе­ре­мен­ным ус­пе­хом со­про­во­ж­да­лись по­пыт­ки О. ут­вер­дить своё влия­ние в Смо­лен­ском кня­же­ст­ве, Вер­хов­ских кня­же­ст­вах, при­сое­ди­нить к ВКЛ Рже­ву Во­ло­ди­ме­ро­ву, по­са­дить ли­тов. кня­зей в Нов­го­ро­де и Пско­ве. В раз­го­рев­шем­ся кон­флик­те за влия­ние на Твер­ское кня­же­ст­во обо­зна­чил­ся пе­ре­вес моск. кня­зей. По­пыт­ки О. за­щи­тить бра­та же­ны, твер­ско­го вел. кн. Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча, во вре­мя Оль­гер­да по­хо­дов окон­чи­лись не­уда­чей. Сложной оказалась и борь­ба во­круг кан­ди­да­ту­ры ки­ев­ско­го ми­тро­по­ли­та. В 1355–61 ли­тов­ским ми­тро­по­ли­том был род­ст­вен­ник же­ны О., твер­ской мо­нах Ро­ман. Не­смот­ря на то, что сто­рон­ник моск. кн. Дмит­рия Ива­но­ви­ча митр. Алек­сий но­сил ти­тул ки­ев­ско­го, в 1359 по пу­ти в Ки­ев он был аре­сто­ван по при­ка­зу О. и вер­нул­ся в Мо­ск­ву лишь в 1360. Пос­ле смер­ти митр. Ро­ма­на все рус. зем­ли ока­за­лись под ду­хов­ной вла­стью Алек­сия, од­на­ко меж­ду ним и О. со­хра­ня­лись на­пря­жён­ные от­но­ше­ния; в кон. 1375 ли­тов. князь до­бил­ся от Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха Фи­ло­фея Кок­ки­на по­став­ле­ния в Ки­ев и Ма­лую Русь митр. Кип­риа­на, ко­то­рый пос­ле смер­ти Алек­сия дол­жен был объ­еди­нить под сво­ей вла­стью всю Ки­ев­скую мит­ро­по­лию. Ам­би­ции О. от­ра­жа­ет за­яв­ле­ние, сде­лан­ное на пе­ре­го­во­рах с им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии Кар­лом IV в 1358, о том, что «вся Русь долж­на при­над­ле­жать ли­тов­цам», а О. ти­тул «ва­си­левс», ко­то­рый он упо­тре­бил в греч. по­сла­нии пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Фи­ло­фею Кок­ки­ну (1371).

Ук­ре­п­ляя свои по­зи­ции в рус. зем­лях и свя­зи с пра­ви­те­ля­ми рус. кня­жеств, О. вы­дал не­сколь­ких до­че­рей за­муж за рус. кня­зей, в т. ч. Аг­ра­фе­ну (Аг­рип­пи­ну) (? – не ра­нее 1392) в 1352 за кн. Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча; Еле­ну (в мо­на­ше­ст­ве Ев­прак­сию) (?–5.9.1437) зи­мой 1371/72 за сер­пу­хов­ско­го кн. Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча Храб­ро­го. Так­же в 1359 О. об­ру­чил ещё од­ну дочь – Кен­ну (Ио­ан­ну) (?–27.4.1368) с пред­ста­ви­те­лем ди­на­стии Гри­фи­тов доб­жин­ским (с 1374 слуп­ским) кн. Ка­зи­ми­ром IV (ок. 1351 – 2.1.1377), вну­ком по ма­те­ри польск. ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра III Ве­ли­ко­го и его пред­по­ла­гае­мым на­след­ни­ком.

О внутр. жиз­ни го­су­дар­ст­ва при О. из­вест­но ма­ло. В на­ча­ле прав­ле­ния пре­сёк рас­про­ст­ра­не­ние пра­во­сла­вия на соб­ст­вен­но ли­тов. зем­лях: в 1347 по при­ка­зу О. за ис­по­ве­до­ва­ние хри­сти­ан­ст­ва бы­ли каз­не­ны трое его при­двор­ных, впо­след­ст­вии ка­но­ни­зи­ро­ван­ные пра­во­слав­ной Цер­ко­вью (свя­тые Ан­то­ний, Ио­анн и Ев­ста­фий – т. н. ли­тов­ские му­че­ни­ки). При этом О. ак­тив­но про­во­дил ди­на­стич. по­ли­ти­ку Ге­ди­ми­но­ви­чей, раз­да­вая при­со­еди­няе­мые к ВКЛ рус. тер­ри­то­рии и кня­же­ст­ва с пра­во­слав­ным на­се­ле­ни­ем сы­новь­ям, при­няв­шим пра­во­сла­вие (в осн. от пер­во­го бра­ка). Пер­вые кня­же­ст­ва ещё в 1340-е гг. по­лу­чи­ли стар­ший сын О. – Фё­дор Оль­гер­до­вич (Рат­но и Лю­бомль) и Ан­д­рей Оль­гер­до­вич (По­лоцк).

Во­пре­ки ут­вер­жде­ни­ям позд­них ис­точ­ни­ков, О. умер языч­ни­ком и, со­глас­но дан­ным Хро­ни­ки Варт­бер­ге (см. в ст. Ли­вон­ские хро­ни­ки), был по­хо­ро­нен по язы­че­ско­му об­ря­ду.

Дополнительная литература:

Paszkiewicz H. Jagiellonowie a Moskwa. Warsz., 1933. T. 1: Litwa a Moskwa w XIII i XIV wieku;

Budreckis A.M. Algirdas. N. Y., 1981;

Ша­буль­до Ф.М. Зем­ли Юго-За­пад­ной Ру­си в со­ста­ве Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го. К., 1987; он же. Ли­тов­ско-ор­дын­ский и поль­ско-ор­дын­ский кон­до­ми­ни­ум в ук­ра­ин­ских зем­лях в XIV в. // Со­сло­вия, ин­сти­ту­ты и го­су­дар­ст­вен­ная власть в Рос­сии: Сред­ние ве­ка и ран­нее Но­вое вре­мя. М., 2010;

Tęgo­wski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań; Wrocław, 1999; idem. Kilka słów o małżeństwach wielkiego ksiᶒcia litewskiego Ol­gierda Giedyminowica // Actes testantibus. Ювiлейний збiрник на по­ша­ну Л. Вой­то­ви­ча. Львiв, 2011;

Baronas D. Trys Vilniaus kanki­niai: gyvenimas ir istorija. Vilnius, 2000.

Автор статьи: Р. Пет­рау­скас.