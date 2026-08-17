ОЛЬГА

ОЛЬГА - ки­ев­ская кня­ги­ня, пра­ви­тель­ни­ца Древнерусского государства (не ра­нее 944 года - не ра­нее 959 года); русская свя­тая.

Же­на ки­ев­ско­го князя Иго­ря, мать ки­ев­ско­го князя Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча. Со­глас­но пре­да­нию, за­фик­си­ро­ван­но­му в на­чаль­ном ле­то­пи­са­нии, Ольга про­ис­хо­ди­ла из Пско­ва. Ле­то­пис­ную да­ту бра­ка Ольги (903) нель­зя при­знать сколь­ко-ни­будь ве­ро­ят­ной, ни да­же прав­до­по­доб­ной и сле­ду­ет сдви­нуть бли­же к 930-м – 940-м годам. По­сле убий­ст­ва древ­ля­на­ми князя Иго­ря Ольга воз­гла­ви­ла управ­ле­ние Древнерусским государством, про­явив се­бя дея­тель­ным и даль­но­вид­ным по­ли­ти­ком. Основные со­бы­тия её прав­ле­ния с боль­шей или мень­шей оп­ре­де­лён­но­стью вос­ста­нав­ли­ва­ют­ся по пре­да­ни­ям, во­шед­шим в на­чаль­ное ки­ев­ское ле­то­пи­са­ние XI века (не­смот­ря на яв­ную эпическую и агио­гра­фическую сти­ли­за­цию), и современным прав­ле­нию Ольги за­ру­беж­ным (ви­зантийским, ла­тин­ским) ис­точ­ни­кам.

По­сле убий­ст­ва князя Иго­ря к Ольге сва­тал­ся князь древ­лян Мал, од­на­ко она от­ка­за­ла ему, ор­га­ни­зо­ва­ла ка­ра­тель­ный по­ход на древ­лян, унич­то­жив их сто­ли­цу Ис­ко­ро­стень. Про­стран­ное ле­то­пис­ное по­ве­ст­во­ва­ние о вой­не с древ­ля­на­ми (о так называемых че­ты­рёх мес­тях Ольги древ­ля­нам) но­сит все при­зна­ки уст­ной ге­ро­ической тра­ди­ции, из ко­то­рой тем не ме­нее вид­но, что Ольга уп­разд­ни­ла ди­на­стию ме­ст­ных кня­зей, вве­дя, оче­вид­но, управ­ле­ние че­рез ки­ев­ских по­сад­ни­ков, и «ус­та­ви­ла» Древ­лян­скую зем­лю, то есть уч­ре­ди­ла по­ря­док сбо­ра но­вой, бо­лее тяж­кой, да­ни, са­ма став её дер­жа­тель­ни­цей (треть да­ни шла Ольге, две тре­ти - Кие­ву). За­тем по­сле­до­ва­ло «ус­тав­ле­ние» Нов­го­род­ской зем­ли, при­чём ле­то­пи­сец осо­бо вы­де­лил в этом от­но­ше­нии об­лас­ти по ре­кам Мста и Лу­га, до той по­ры, оче­вид­но, ме­нее все­го за­тро­ну­тые нов­го­род­ски­ми да­ня­ми. В ка­кой ме­ре эта дея­тель­ность Ольги кос­ну­лась других земель Древнерусского государства не­яс­но. В ис­то­рио­гра­фии за эти­ми ме­ра­ми проч­но за­кре­пи­лось название «ре­форм кня­ги­ни Оль­ги», од­на­ко их суть не впол­не вы­яс­не­на. Рас­про­стра­нён­ное пред­став­ле­ние, что Ольга, уп­разд­нив по­лю­дье, ор­га­ни­зо­ва­ла сеть по­гос­тов - пунк­тов, ку­да сво­зи­лись да­ни, весь­ма уяз­ви­мо, так как эти­мо­ло­гия тер­ми­на «по­гостъ» (ме­сто, свя­зан­ное с «го­ще­ни­ем») по­ка­зы­ва­ет, что он воз­ник имен­но из прак­ти­ки по­лю­дья (то есть соб­ст­вен­но «го­ще­ния»).

Важ­ным эле­мен­том по­ли­ти­ки Ольги бы­ла по­пыт­ка хри­стиа­ни­за­ции кня­же­ско­го се­мей­ст­ва и со­ци­аль­ной вер­хуш­ки го­су­дар­ст­ва. Её ло­гич­ным на­ча­лом ста­ло лич­ное кре­ще­ние Ольги во вре­мя ви­зи­та в Кон­стан­ти­но­поль, да­ти­ров­ка ко­то­ро­го в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» (955), ско­рее все­го, не­точ­на (ес­ли не до­пус­кать не­од­но­крат­ных по­ез­док кня­ги­ни в ви­зантийскую сто­ли­цу), а ус­та­нав­ли­вае­мая по ви­зантийским ис­точ­ни­кам име­ет 2 ва­ри­ан­та (946 или 957). Хри­сти­ан­ское имя Ольги - Еле­на - по­лу­че­но в честь ви­зантийкой императрицы Еле­ны, суп­ру­ги императора Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го , что лиш­ний раз под­чёр­ки­ва­ет по­ли­тический ха­рак­тер кре­ще­ния Ольги. Со­став русской де­ле­га­ции в Кон­стан­ти­но­по­ле по­ка­зы­ва­ет, что Ольга име­ла в ви­ду не толь­ко цер­ков­ные во­про­сы, но и об­нов­ле­ние тор­го­во-по­ли­тического до­го­во­ра 944 года (смотри в статье Рус­ско-ви­зан­тий­ские до­го­во­ры) и, быть мо­жет, да­же уста­нов­ле­ние ди­на­стического со­юза, скре­п­лён­но­го бра­ком юно­го Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча. Оче­вид­но, в це­лом эти пе­ре­го­во­ры ока­за­лись не­удач­ны, так как в 959 году Ольга от­пра­ви­ла по­соль­ст­во к германскому ко­ро­лю От­то­ну I Ве­ли­ко­му с прось­бой при­слать на Русь епи­ско­па и свя­щен­ни­ков. Труд­но пред­по­ла­гать, что в Кон­стан­ти­но­по­ле от­ка­за­лись уча­ст­во­вать в уст­рое­нии в Древнерусском государстве цер­ков­ной ор­га­ни­за­ции. В свя­зи с этим по­соль­ст­во в Гер­ма­нию, ве­ро­ят­но, сле­ду­ет рас­це­ни­вать как сред­ст­во по­ли­тического дав­ле­ния на Ви­зан­тию. При­быв­ший в 961 году в Ки­ев немецкий епископ Адаль­берт столк­нул­ся там, по собственному при­зна­нию, с не­пре­одо­ли­мы­ми пре­пят­ст­вия­ми и уже через год вы­ну­ж­ден был вер­нуть­ся на ро­ди­ну. Ста­ло ли то след­ст­ви­ем ус­пе­ха за­мыс­ла Ольги и ка­ких-то ус­ту­пок со сто­ро­ны Ви­зан­тии при но­вом императоре Ро­ма­не II, или при­хо­да к власти имен­но в 960/961 годах воз­му­жав­ше­го Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча, не раз­де­ляв­ше­го хри­сти­ан­ских сим­па­тий ма­те­ри, ска­зать слож­но. О какой-либо по­ли­тической ро­ли Ольги в пе­ри­од прав­ле­ния сы­на дан­ных нет, но до­с­та­точ­но мно­го­численные сто­рон­ни­ки её ли­нии на внутреннее ук­ре­п­ление государства в про­ти­во­вес мас­штаб­ным во­енным по­хо­дам Свя­то­сла­ва Иго­ре­ви­ча, без­ус­лов­но, со­хра­ни­лись, сно­ва за­няв ве­ду­щее по­ло­же­ние в управ­ле­нии стра­ной при вну­ке Ольги - ки­ев­ском князе Яро­пол­ке Свя­то­сла­ви­че.

Ольга за­ве­ща­ла по­хо­ро­нить се­бя по хри­сти­ан­ско­му об­ря­ду. При­чис­ле­на к ли­ку свя­тых в чи­не свя­той рав­но­апо­столь­ной (па­мять 11 ию­ля ст. ст.), хо­тя оп­ре­де­лён­ная да­та ка­но­ни­за­ции неиз­вест­на. Сло­же­ние цер­ков­но­го по­чи­та­ния про­сле­жи­ва­ет­ся в те­че­ние XI-XIII веков.