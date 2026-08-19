ОЛЕНИНА АННА АЛЕКСЕЕВНА

Фрейлина, муза и возлюбленная А.С. Пушкина в 1828-1829 годах, музыкант, автор ценных дневников и воспоминаний.

Ранние годы

Отец – историк, президент Императорской Академии художеств , директор столичной Императорской Публичной библиотеки Алексей Николаевич Оленин . Мать – Елизавета Марковна, в девичестве Полторацкая. Анна была младшей из детей Олениных, имела троих братьев и сестру: Николая, Петра, Алексея и Варвару. Ее кузиной была получившая благодаря Пушкину известность Анна Петровна Керн.

Девушка получила прекрасное домашнее образование, которым руководил ее отец, настоящий интеллектуал и полиглот. Она много читала, владела иностранными языками. К тому же оленинское имение Приютино стало местом сбора лучших людей своего времени и настоящим центром столичной культурной жизни. Здесь подолгу гостили, проводя время в увлекательных беседах и прогулках, многие деятели искусства. Среди них Василий Жуковский , Адам Мицкевич , Петр Вяземский , Иван Крылов , Николай Гнедич (он посвящал Анне свои стихи), Николай Карамзин , Константин Батюшков , Александр Пушкин и др. Также юная Оленина замечательно пела, она даже написала музыку к одному из произведений Кондратия Рылеева.

Пушкинская муза

В 17-летнем возрасте Анна Алексеевна стала фрейлиной двора. Задолго до этого, в 1810-е годы она познакомилась с молодым Пушкиным, который недавно окончил Царскосельский лицей и стал частым гостем у Олениных. Однако настоящее общение между ними началось во второй половине 1820-х годов, когда поэт вернулся в столицу из ссылки. Александр Сергеевич встретил Аннет, как ее называли родные и друзья, на приеме у своей подруги Елизаветы Михайловны Хитрово , после чего стал часто наведываться в Приютино к своей музе, которая, в свою очередь, восхищалась пушкинским поэтическим гением. В то время черновики Пушкина были полны заметками на полях с именем Олениной и производными от него анаграммами, портретными рисунками девушки. Ей он посвятил стихи «Я Вас любил…», «Не пой, красавица, при мне», «Предчувствие», «Ее глаза», «Увы, язык любви болтливый…», «Что в имени тебе моем» и др.

В то время 20-летняя фрейлина стала задумываться о замужестве. При этом, беседуя однажды с Крыловым, в качестве возможных кандидатов она называла барона Александра Мейендорфа и дипломата Николая Киселева . Осенью 1828 года Пушкин впервые в жизни пошел на серьезный шаг – сделал Анне предложение. Однако его ожидал отказ. В свете говорили о недопонимании и ссоре между Олениной и поэтом. Возможно, одной из причин отказа стала связь Александра Сергеевича с легкомысленной родственницей Олениной Анной Керн. Свою немаловажную роль мог сыграть и установленный за Пушкиным тайный полицейский надзор, о котором Алексей Оленин знал, так как являлся членом Государственного совета. В итоге последовал разрыв, который поэт переживал тяжело. В беседе с Вяземским он называл себя бесприютным (интересно игра слов с Приютиным). Обида на Анну Алексеевну отразилась в строках «Евгения Онегина», где выводился образ маленькой неприятной жеманницы Лизы Лосиной.

Дальнейшие годы

В конце 1830 годов, когда в живых великого поэта уже не было, скончалась мать Олениной, было продано Приютино. Только в 1840 году 32-летняя Анна Алексеевна вышла замуж, сочетавшись браком с гвардейским полковником Федором Александровичем Арно, который всегда ревностно относился к ее яркому прошлому. С середины 1840-х она обитала в Варшаве, президентом которой стал ее супруг. Здесь женщина прожила до смерти Андро в 1885 году. В 1850-е годы Анна Алексеевна безуспешно боролась за предоставление ее мужу графского титула, которым обладал его отец. В 1880-е уже вдова, она поселилась в Деражно - волынском имении одной из своих дочерей Антонины Уваровой. В 1888 году в возрасте 81 года Оленина скончалась. Погребена на кладбище ровенского Корецкого монастыря.

Анна Алексеевна являлась автором ценных дневниковых записей и воспоминаний, также она хранила свои девичьи альбомы, которые содержали и пушкинские посвящения. В 1930-е годы в Париже дневники Олениной издала ее внучка Ольга Оом.