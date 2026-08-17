ОЛЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ОЛЕНИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский государственный дея­тель, биб­лио­граф, тайный советник (1810), почетный член Пе­тербургской АН (1809).

Дво­ря­нин. Прадед Олениных . Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1783), учил­ся в Дрез­ден­ской артиллерийской шко­ле и Страс­бур­ском университете (1780-1785). Вла­дел немецким, французским, итальянским, испан­ским, древнегреческим, латинским и другими язы­ка­ми. В 1785-1795 годах с пе­ре­ры­вом на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. Действительный член Российской ака­де­мии (1786; из­бран по пред­ло­же­нию княгини Е.Р. Даш­ко­вой за труд «Тол­ко­ва­ние мно­гих во­ен­ных рус­ских стар­ин­ных ре­че­ний»). Управ­ляю­щий Санкт-Пе­тербургским мо­нет­ным дво­ром (1797-1799). Обер-про­ку­рор 3-го департамента Се­на­та (1799-1801). Статс-сек­ре­тарь Е. И.В. (с 1801 года). То­ва­рищ министерства уде­лов (1803-1808), при­сут­ст­вую­щий в Департаменте уде­лов (1808-1817). Ди­рек­тор Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ны­не РНБ; 1811-1843, с 1808 года по­мощ­ник главного ди­рек­то­ра). При нём ко­ли­че­ст­во книг библиотеки вы­рос­ло с 262 тысяч до свыше 410 тысяч, в том числе на русском и цер­ков­но­славянском язы­ках с 4 книг до 30 тысяч, ру­ко­пи­сей - с 12 тысяч до бо­лее чем 17 тысяч Оленин со­дей­ст­во­вал под­го­тов­ке «По­ло­же­ния об управ­ле­нии…» биб­лио­те­кой (ут­вер­жде­но императором Алек­сан­дром I в 1810 году), со­глас­но ко­то­ро­му она с 1811 года бес­плат­но по­лу­ча­ла обя­за­тель­ный эк­зем­п­ляр - 2 ком­плек­та пе­чат­ной про­дук­ции Рос­сии. Раз­ра­бо­тал пер­вый ус­тав и штат­ное рас­пи­са­ние биб­лио­те­ки (ут­вер­жде­ны в 1812 году). Со­ста­вил «Пра­ви­ла…» для чи­та­те­лей биб­лио­те­ки на русском, латинском, немецком и французском язы­ках (1814). Ини­ции­ро­вал со­став­ле­ние сис­те­ма­тических ка­та­ло­гов биб­лио­теч­ных фон­дов - от­дель­но для книг на раз­ных язы­ках (в 1818-1843 годах под­го­тов­ле­но 33 ка­та­ло­га). На­пи­сал «Пра­ви­ла для со­став­ле­ния ка­та­ло­гов… по аз­буч­но­му по­ряд­ку» (1819). В 1835 году Оленин соз­дал в биб­лио­те­ке Сек­рет­ное от­де­ле­ние, ку­да бы­ли пе­ре­да­ны из­да­ния, за­пре­щён­ные цен­зу­рой.

Пре­зи­дент АХ (1817-1843; с 1804 года почетный член); для её уче­ни­ков под­го­то­вил «Про­грам­му пол­но­го кур­са тео­рии зод­че­ст­ва и строи­тель­но­го ис­кус­ст­ва» (1831), учеб­ное по­со­бие по ис­то­рии - «Опыт об оде­ж­де, ору­жии, нра­вах, обы­ча­ях и сте­пе­ни про­све­ще­ния сла­вян от вре­мен Трая­на и рус­ских до на­ше­ст­вия та­тар» (1832). Государственный сек­ре­тарь (1826-1827; и. д. в 1812 году и вновь с 1814 года). Член Государственного со­ве­та (с 1827 года).

Вы­дви­нул идею из­да­ния пол­но­го со­б­ра­ния русских ле­то­пи­сей («Крат­кое рас­су­ж­де­ние…», опубликовано в журнале «Сын Оте­че­ст­ва», 1814, ч. 12, № 7). Действительный член Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (с 1823 года). С 1830 года на­прав­лял дея­тель­ность Ф.Г. Солн­це­ва. Ху­дож­ник и гра­вёр-лю­би­тель; ав­тор сочинения «Опыт о пра­ви­лах ме­даль­ер­но­го ис­кус­ст­ва» (1817), ил­лю­ст­ра­тор сти­хо­тво­ре­ний Г.Р. Дер­жа­ви­на, В.А. Жу­ков­ско­го, ба­сен И.А. Кры­ло­ва. По­кро­ви­тель­ст­во­вал ху­дож­ни­кам и скульп­то­рам А.П. и К.П. Брюл­ло­вым, А.Г. Ве­не­циа­но­ву, О.А. Ки­прен­ско­му, И.П. Мар­то­су, графу Ф.П. Тол­сто­му и др. Устрои­тель усадь­бы Прию­ти­но близ Санкт-Пе­тер­бур­га.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1824; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1834 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1841) и др.

Сочинения:

Пись­мо к гра­фу А. И. Му­си­ну-Пуш­ки­ну о кам­не Тму­та­ра­кан­ском, най­ден­ном на о. Та­ма­ни в 1792 г. СПб., 1806;

Опыт но­во­го биб­лио­гра­фи­че­ско­го по­ряд­ка для Санкт-Пе­тер­бург­ской им­пе­ра­тор­ской биб­лио­те­ки. СПб., 1809;

Крат­кое ис­то­ри­че­ское све­де­ние о со­стоя­нии им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии ху­до­жеств с 1764 по 1829 год. СПб., 1829;

Ря­зан­ские рус­ские древ­но­сти… СПб., 1831;

Рас­ска­зы из ис­то­рии 1812 г. // Рус­ский ар­хив. 1868. № 12;

За­пис­ки о за­се­да­нии Го­су­дар­ст­вен­но­го Со­ве­та, по по­лу­че­нии из­вес­тия о кон­чи­не им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра I. СПб., 1877;

Ар­хео­ло­ги­че­ские тру­ды. СПб., 1877–1882. Т. 1–2.