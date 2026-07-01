ОЛЕНЕГОРСК
ОЛЕНЕГОРСК - город в России, в центральной части Мурманской области.
Население 21,7 тысяч человек (2013; вместе с подчинёнными городской администрации сельскими населёнными пунктами 29,5 тысяч человек). Расположен на Кольском полуострове, к северу от Северного полярного круга. Узловая железнодорожная станция. По восточной окраине Оленегорска проходит федеральная автотрасса «Кола» (Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Борисоглебский/граница с Норвегией).
Основан в 1949 году на месте саамского Масельгского погоста (известен с 1517 года) как рабочее поселения Оленья в связи с освоением открытого в 1932 году месторождения железистых кварцитов Заимандровского железорудного района и строительством горно-обогатительного комбината (ныне «Олкон»). Посёлок назван по расположенной в 2 км от него железнодорожной станции (открыта в 1916 году на Мурманской железной дороге, с 1936 года узловая после введения в строй железнодорожной линии Оленья - Мончегорск, в 1940-1941 годах центр Заимандролага). С 1957 года город Оленегорск. До 1981 года подчинялся администрации города Мончегорск. В 1983 году в состав города вошла железнодорожная станция Оленья (переименована в Оленегорск) с прилегающим посёлком. Сохранились кирпичные здания 1950-х годов с элементами неоклассицизма (железнодорожный вокзал, Дом культуры и др.). Деревянная церковь Преподобного Димитрия Прилуцкого (в 1994-2001 годах перестроена из жилого дома). Городской краеведческий музей (2001). Одна из достопримечательностей - два круглогодично действующих фонтана - Большой и Малый со скульптурой «Лопарка» (1981; автор П.И. Данилов, скульптор Г.С. Воронецкий; неофициальный символ города). В Ледовом дворце спорта (1976; первый построенный в области с искусств. льдом) ежегодно (в марте) проводятся соревнования по конькобежному спорту в рамках областного Праздника Севера и конькобежный марафон на Кубок России.
Градообразующее предприятие - горно-обогатительный комбинат «Олкон» (в составе горнодобывающего дивизиона «Северсталь Ресурс»), крупный российский производитель высококачественного (65,7% железа) железорудного концентрата (4,8 млн. т в 2012 году; основной потребитель продукции - Череповецкий металлургический комбинат компании «Северсталь»). Механический завод (нестандартное оборудование и запчасти для горнодобывающих и металлургических предприятий Северо-Запада России). Производство стройматериалов (заводы: силикатного кирпича, щебёночный, «Стройдеталь») и др.
В окрестностях Оленегорска - государственный природный биологический заказник регионального значения Симбозерский (2003).