ОЛЕНЕГОРСК

ОЛЕНЕГОРСК - го­род в Рос­сии, в центральной час­ти Мур­ман­ской области.

Население 21,7 тысяч человек (2013; вме­сте с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­ст­ра­ции сель­ски­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми 29,5 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на Коль­ском полуострове, к се­веру от Северного по­ляр­но­го кру­га. Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция . По восточной ок­раи­не Оленегорска про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Ко­ла» (Санкт-Пе­тер­бург - Пет­ро­за­водск - Мур­манск - Бо­ри­со­глеб­ский/гра­ни­ца с Нор­ве­ги­ей).

Ос­но­ван в 1949 году на мес­те са­ам­ско­го Ма­сельг­ско­го по­гос­та (из­вес­тен с 1517 года) как ра­бо­чее поселения Оле­нья в свя­зи с ос­вое­ни­ем от­кры­то­го в 1932 году ме­сто­ро­ж­де­ния же­ле­зи­стых квар­ци­тов Заи­ман­д­ров­ско­го же­ле­зо­руд­но­го рай­она и строи­тель­ст­вом гор­но-обо­га­тительного ком­би­на­та (ны­не «Ол­кон»). По­сё­лок на­зван по рас­по­ло­жен­ной в 2 км от не­го железнодорожной стан­ции (от­кры­та в 1916 году на Мур­ман­ской железной дороге, с 1936 года уз­ло­вая по­сле вве­де­ния в строй железнодорожной ли­нии Оле­нья - Мон­че­горск, в 1940-1941 годах центр Заи­ман­д­ро­ла­га). С 1957 года го­род Оленегорск. До 1981 года под­чи­нял­ся ад­ми­ни­ст­ра­ции города Мон­че­горск. В 1983 году в со­став го­ро­да во­шла железнодорожная станция Оле­нья (пе­ре­име­но­ва­на в Оленегорск) с при­ле­гаю­щим по­сёл­ком. Со­хра­ни­лись кир­пич­ные зда­ния 1950-х годов с эле­мен­та­ми не­оклас­си­циз­ма (железнодорожный во­кзал, Дом куль­ту­ры и др.). Де­ре­вян­ная церковь Преподобного Ди­мит­рия При­луц­ко­го (в 1994-2001 годах пе­ре­строе­на из жи­ло­го до­ма). Городской крае­ведческий му­зей (2001). Од­на из дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - два круг­ло­го­дич­но дей­ст­вую­щих фон­та­на - Боль­шой и Ма­лый со скульп­ту­рой «Ло­пар­ка» (1981; ав­тор П.И. Да­ни­лов, скульп­тор Г.С. Во­ро­нец­кий; не­офи­ци­аль­ный сим­вол го­ро­да). В Ле­до­вом двор­це спор­та (1976; пер­вый по­стро­ен­ный в об­лас­ти с ис­кусств. льдом) еже­год­но (в мар­те) про­во­дят­ся со­рев­но­ва­ния по конь­ко­беж­но­му спор­ту в рам­ках об­ла­ст­но­го Празд­ни­ка Се­ве­ра и конь­ко­беж­ный ма­ра­фон на Ку­бок Рос­сии.

Гра­до­об­ра­зую­щее пред­при­ятие - гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат «Ол­кон» (в со­ста­ве гор­но­до­бы­ваю­ще­го ди­ви­зио­на «Се­вер­сталь Ре­сурс»), круп­ный российский про­из­во­ди­тель вы­со­ко­ка­че­ст­вен­но­го (65,7% же­ле­за) же­ле­зо­руд­но­го кон­цен­тра­та (4,8 млн. т в 2012 году; основной по­тре­би­тель про­дук­ции - Че­ре­по­вец­кий ме­тал­лур­гический ком­би­нат ком­па­нии «Се­вер­сталь»). Ме­ха­нический за­вод (не­стан­дарт­ное обо­ру­до­вание и зап­ча­сти для гор­но­до­бы­ваю­щих и ме­тал­лур­гических пред­при­ятий Се­ве­ро-За­па­да Рос­сии). Про­изводство строй­ма­те­риа­лов (за­во­ды: си­ли­кат­но­го кир­пи­ча, ще­бё­ноч­ный, «Строй­де­таль») и др.

В ок­ре­ст­но­стях Оленегорска - государственный при­род­ный био­ло­гический за­каз­ник ре­гио­наль­но­го зна­че­ния Сим­бо­зер­ский (2003).

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