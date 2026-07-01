ОЛЕКМИНСКИЙ МУЗЕЙ

Олекминский музей истории Земледелия имени И.Я. Строда.

В апреле 1920 года при Якутском отделе народного образования был организован подотдел исследования Якутской губернии, в ведении которого вошел Якутский музей , основанный в 1891 году. Солидный бюджет - 11810 рублей, установленный музею как государственному учреждению позволил ему подтянуть состояние своих дел, пополнить фонды интересными этнографическими и палеонтологическими материалами. Направление работы определялось стремлением внедрять краеведческий материал в учебно-воспитательный процесс.

С этим было связано создание в 1920 году первого школьного краеведческого музея в Вилюйском улусе, при Эльгяйской школе, в 1921 году - музея в Олекминске, организованного по инициативе общества внешкольного и дошкольного образования. В марте 1921 года подотдел исследования Якутской губернии был закрыт в связи с назначением уполномоченных подотдела исследования Сибири.

По Якутской губернии уполномоченным был утвержден Г.А. Попов со следующим штатом: уполномоченный, секретарь, писарь, машинистка, курьер и 10 штатных сотрудников, в том числе по уездам: по Якутскому - М.М. Носов, А.А. Попов, И.В. Попов, по Вилюйскому - В.Н.Кондаков, по Олекминскому - Г.Е. Грузных и Е.П. Ересько.

В октябре 1921 года сотрудник подотдела Г.И. Грузных приступил к организации нового музея в городе Олекминске. Работу он начал с обращения к населению о помощи в сборе материалов, привлек старожила Олекминска, прекрасного фотографа, овощевода, патриарха скопческой секты Ерофея Петровича Ересько, который впоследствии стал сотрудником подотдела.

Когда обращение к населению не дало результатов, уездный отдел народного образования на приобретение предметов старины и оборудования выделил 75 аршин (метров) мануфактуры . Музею было предоставлено помещение в бывшем начальном училище. Заведующим назначили по совместительству учителя биологии Михаила Ивановича Рыбникова.

Первоначально в музее наметили открыть три отдела: естественно - исторический с минералогическим подотделом, историко-археологический с подотделами истории партии, истории молодежного и профсоюзного движения, этнографо-экономический с подотделами скотоводства, рыболовства и звероводства.

Позднее, учитывая достижения уезда в земледелии, было решено создать и сельскохозяйственный отдел. При музее организовали библиотеку краеведческой литературы, общество изучения местного края. Таким образом, при поддержке местных властей организационные вопросы были решены довольно успешно.

Однако, по непонятным причинам столь хорошо начатое дело закончилось тем, что собранное было просто сложено в городской школе 1 ступени. И только в 1925 году Олекминский окружной отдел Политпросвещения вновь развернул работу по организации местного музея. Вопрос рассматривался на конференции учителей, предложившей устроить в каждой школе музейный день.

Открытие музея состоялось 1 февраля 1925 года. Сначала он занимал уголок в библиотечной комнате, затем музей и библиотеку перевели в другое помещение, где им было отведено полдома, т.е. две комнаты и музей уже занимал отдельную комнату. Заведующим был назначен учитель В.В.Киренский. К этому времени в музее насчитывалось 124 экспоната. К концу восстановительного периода из окружных музеев, наряду с Олекминским, функционировал только Вилюйский музей.

Только 30 с лишним лет спустя, в 1957 году, по инициативе районных руководителей открылся Олекминский историко-краеведческий музей, который находился в помещении райсовета, на месте нынешней музыкальной школы. Экспозиция начиналась с отдела природы, где были представлены палеонтологические находки, геологические образцы. В витринах выставляли историко-этнографический материал: о борьбе местных крестьян за Советскую власть, об участии олекминчан в Великой Отечественной войне.

Основателем музея стал старожил района, советско-партийный работник, один из первых комсомольцев района Василий Еремеевич Корнилов. В последующие годы директорами работали Попов Дмитрий Петрович, советско-партийный работник, Анисимов Мефодий Васильевич, учитель-историк, участник Великой Отечественной войны . В 1960-х годах музей уже находился в бывшем здании типографии по улице Бровина против магазина ЛенОРСа. Помещение было очень холодное, отапливалось 3 голландками и одной плитой.

Согласно Постановления Совета министров Якутской АССР от 26 января 1978 года все музеи республики вошли в состав Якутского Государственного музея имени Ярославского и стали его филиалами. В связи с созданием объединения было проведено перепрофилирование музеев, и музей стал называться «Музей истории земледелия Якутии».

Иллюстрации:

Олекминский музей истории Земледелия имени И.Я. Строда.