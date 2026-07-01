ОЛЬДЕНБУРГ
Город на северо-западе Германии, земля Нижняя Саксония.
Нас. 163,8 тыс. чел. (2013). Расположен на Северогерманской низменности, недалеко от побережья Северного м., на р. Хунте (в 15 км к западу от её впадения в эстуарий Везера), у начала судоходного канала Хунте-Эмс (Кюстен-канал). Важный транспортный узел. Главные лучи ж.-д. магистралей отходят на запад (в Эмден), север (в Вильгельмсхафен), восток (в Бремен) и юг (в Оснабрюк); с 2010 О. имеет единую с Бременом сеть пригородных электропоездов. Через О. проложены федеральные скоростные автомагистрали в направлениях на Эмден, Вильгельмсхафен, Оснабрюк и через Дельменхорст на Бремен. Порт на р. Хунте и канале Хунте-Эмс (его значение велико во внутр. перевозках зерна, минер. удобрений, крупногабаритных строит. материалов). Аэропорт Ольденбург-Хаттен (в 10 км от города; имеет местное значение); междунар. авиаперевозки обслуживает аэропорт Бремена.
Согласно археологич. данным, на месте совр. города с 7–8 вв. существовало сельское поселение. В письм. источниках О. (под назв. Альденбург, Aldenburg) впервые упоминается в 1108. В 12 в. построен замок, ставший резиденцией графа и центром одноим. графства. В 1345 даровано гор. право, после чего О. был дополнительно укреплён и начал быстро развиваться как торговый и ремесленный центр. В 1448 граф О. взошёл на дат. престол под именем Кристиана I, положив начало королевской династии Ольденбургов. С 1667 в составе Дат. королевства. В 1676 почти полностью уничтожен пожаром и временно пришёл в упадок. Восстановлен в нач. 18 в., приобрёл значение важного укреплённого пункта. С 1773 под властью Готторпов, стал столицей Герцогства Ольденбург, в кон. 18 – нач. 19 вв. перестроен в стиле классицизма. В период наполеоновского господства в 1811–13 адм. центр деп-та Устье Везера. С 1815 столица Вел. герцогства Ольденбург, входившего в Германский союз 1815–66, затем Северо-Германский союз 1867–70, с 1871 в Герм. империю. В 1867 связан железной дорогой с Бременом и Вильгельмсхафеном. Во 2-й пол. 19 в. в городе получили развитие стекольное произ-во, пищевая, лёгкая (в т. ч. текстильная и кожевенная) пром-сть, металлообработка, книгопечатание. С завершением строительства в 1893 канала Хунте-Эмс приобрёл значение речного порта, в городе заработала судоверфь, на которой строились суда малого водоизмещения. После Ноябрьской революции 1918 и отречения вел. герцога адм. центр земли Ольденбург. В межвоенный период в состав города включены общины Остернбург (1922), Эверстен (1924), Омстеде (1933), часть общин Хундсмюлен (1935), Метьендорф (1936). В годы 2-й мировой войны О., в котором не было крупных пром. предприятий, выпускавших воен. продукцию, лишь незначительно пострадал от налётов англо- амер. авиации (разрушено 1,4% зданий). После капитуляции Германии с мая 1945 в брит. зоне оккупации. С ликвидацией в 1946 земли Ольденбург адм. центр окр. Ольденбург (с 1978 окр. Везер-Эмс) в составе земли Нижняя Саксония. На референдуме в янв. 1975 жители города и округа проголосовали за выход из состава Нижней Саксонии и восстановление земли Ольденбург, однако результаты референдума были отклонены бундестагом ФРГ.
Среди наиболее старых гор. построек: готические ц. Св. Ламберта (кон. 12 в., расширена в 15 в., интерьер перестроен в 1795 – нач. 19 в.; в 1873 пристроена зап. башня; в 1885–87 церковь обстроена кирпичом с добавлением 4 малых башен), часовня Св. Гертруды (сер. 13 в.), колокольня быв. больницы Св. Духа (1467–68); фахверковый дом художника Г. Дегоде (1502, перестроен в 1617). Один из последних сохранившихся элементов гор. укреплений – Пороховая башня (1529).
В центре города расположен Ольденбургский замок, построенный в стиле барокко в 1607–15 на месте замка 12 в. (расширен в 1737–53, сев.-вост. крыло – 1774, крыло библиотеки – 1817–21, бальный зал – 1894–97). В нач. 19 в. построены здания в стиле классицизма: больница Петра Фридриха Людвига (1838–1841; ныне Культурный центр и Гор. б-ка), кордегардия (1839). В кон. 19 – нач. 20 вв. возведены: неоготич. католическая ц. Ап. Петра (1876, арх. Ф. Люц), необарочное здание Ольденбургского гос. театра (1881, арх. Г. Шнитгер; восстановлено после пожара в 1892–93), Старая ратуша (1883–88), дворец Элизабет-Анна-пале (1894–96; назван в честь жены герцога Фридриха Августа), здания ландтага и Госдепартамента с элементами неоклассицизма (1914–17, арх. П. Бонац), ж.-д. вокзал в духе модерна (1911–15). Мост герцогини Цецилии с пилонами в духе конструктивизма (1927).
О. – крупный культурный и образовательный центр. Здесь размещается Федеральный ин-т культуры и истории немцев Вост. Европы (основан в 1989; с 2000 при Ольденбургском ун-те). Гл. вуз – Ольденбургский ун-т (1973, с 1991 носит имя К. фон Осецкого; при ун-те – ботанич. сад). В О. находятся также одно из трёх (наряду с Вильгельмсхафеном и Эльсфлетом) подразделений Ун-та прикладных наук «Высшая школа "Яде"» (2009; входит в число самых крупных в Нижней Саксонии), негосударств. Высшая школа экономики и техники. Земельная (1792) и Гор. библиотеки О., Ольденбургский гос. архив (1903).
Гл. музей города – Нижнесаксонский земельный музей истории иск-ва и культуры (1919), включает экспозицию в Ольденбургском замке с циклом картин В. Тишбейна «Идиллия» (1804), Картинную галерею старых мастеров «Аугустеум» (здание 1855–56, гл. обр. искусство 16–18 вв.), галерею «Принценпале» (дворец 1821–26; экспозиция иск-ва 19–20 вв.). Среди др. музеев: Нижнесаксонский музей природы и человека (основан в 1836 как Ольденбургский музей естеств. истории), города О. (1915), нем. худ. Х. Янссена (2000), Ольденбургский компьютерный музей (2008). Ольденбургский гос. театр имеет 6 сценич. площадок и неск. самостоят. трупп (драма и комедия, опера и балет, оперетта). Ежегодно (с 1994, в сентябре) проводится Ольденбургский междунар. кинофестиваль (гл. обр. работы независимых кинематографистов преим. из США и ряда европ. стран). Ежегодные выставки цветов (собирают до 40 тыс. посетителей).
Дворец спорта «ЭВЭ Арена» (2005; ок. 4,1 тыс. мест), где принимают соперников мужской баскетбольный клуб «ЭВЭ Баскетс» (выступает в первой нем. бундеслиге) и женский гандбольный клуб «Ольденбург».
С кон. 1970-х гг. основа гор. экономики – сфера услуг (управление, банковский сектор, страхование, образование и НИОКР, оптовая и розничная торговля). В городе размещаются штаб- квартиры ряда крупных корпораций, в т. ч. EWE (одна из ведущих герм. энергетич. компаний, занимает 5-е место на рынке энергоснабжения в ФРГ и лидирующие позиции в Нижней Саксонии), междунар. «Ashampoo» (разработка, произ-во и дистрибуция программного обеспечения), «Business Technology Consulting» (BTC; одна из важных консалтинговых компаний Германии). Банк Oldenburgische Landesbank (OLB) – один из крупнейших в своей федеральной земле. В Нижней Саксонии О. занимает ведущие позиции в разработках информац. технологий, НИОКР в сфере альтернативной энергетики и медицины; в 1991 основан Ин-т информатики (т. н. OFFIS-Institut), в 2003 создан Ольденбургский технологич. и инновац. центр. Многофункциональный комплекс «Weser-Ems-Halle» используется для проведения пром., с.-х. и технологич. выставок-ярмарок, аукционов, деловых, науч., общественно-политич., культурных и спортивных мероприятий. Крупный медийный центр (здесь издаётся региональная ежедневная газ. «Nordwest- Zeitung»). В О. начинаются неск. популярных туристических маршрутов по сельским районам, лесным массивам и озёрам в окрестностях города.
Гл. отрасли пром-сти: машиностроение и металлообработка (предприятия по выпуску автокомплектующих, с.-х. техники, электротехнич. и радиоэлектронной продукции, разнообразных инструментов и металлоизделий, литейное произ-во), пищевкусовая (высококачественные мясные и молочные продукты, сахар, мука, пиво, табачные изделия). Важную роль играют швейная (выделяется фабрика компании «Gina Laura», выпускающая женскую верхнюю одежду) и полиграфич. (компания «CeWe Color AG & Co. OHG» – известный производитель фототехнической продукции, фотоальбомов, иллюстрированных изданий и др.) пром-сть. В О. с 1946 размещаются штаб-квартира и предприятия компании «Floragard Vertriebs» (назв. до 1991 «Torfstreuverband») – крупнейшего в Германии поставщика естеств. удобрений, торфа (добыча ведётся в окрестностях города) и разнообразных грунтов для садоводства и цветоводства. Традиц. выпуск изделий из стекла (в т. ч. на кустарных предприятиях). О. – один из самых известных в Германии центров коневодства (в 17 в. выведена ольденбургская порода лошадей).
Автор статьи: В. Н. Стрелецкий (экономика, культура и образование).