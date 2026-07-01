ОЛЬДЕНБУРГ

Го­род на се­ве­ро-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Ниж­няя Сак­со­ния.

Нас. 163,8 тыс. чел. (2013). Рас­по­ло­жен на Се­ве­ро­гер­ман­ской низ­мен­но­сти, не­да­ле­ко от по­бе­ре­жья Се­вер­но­го м., на р. Хун­те (в 15 км к за­па­ду от её впа­де­ния в эс­туа­рий Ве­зе­ра), у на­ча­ла су­до­ход­но­го ка­на­ла Хун­те-Эмс (Кюс­тен-ка­нал). Важ­ный транс­порт­ный узел. Глав­ные лу­чи ж.-д. ма­ги­ст­ра­лей от­хо­дят на за­пад (в Эм­ден), се­вер (в Виль­гельмс­ха­фен), вос­ток (в Бре­мен) и юг (в Оснаб­рюк); с 2010 О. име­ет еди­ную с Бре­ме­ном сеть при­го­род­ных элек­тро­поез­дов. Че­рез О. про­ло­же­ны фе­де­раль­ные ско­ро­ст­ные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли в на­прав­ле­ни­ях на Эм­ден, Виль­гельмс­ха­фен, Ос­наб­рюк и че­рез Дель­мен­хорст на Бре­мен. Порт на р. Хун­те и ка­на­ле Хун­те-Эмс (его зна­че­ние ве­ли­ко во внутр. пе­ре­воз­ках зер­на, минер. удоб­ре­ний, круп­но­га­ба­рит­ных стро­ит. ма­те­риа­лов). Аэ­ро­порт Оль­ден­бург-Хат­тен (в 10 км от го­ро­да; име­ет ме­ст­ное зна­че­ние); меж­ду­нар. авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт Бре­ме­на.

Со­глас­но ар­хео­ло­гич. дан­ным, на мес­те совр. го­ро­да с 7–8 вв. су­ще­ст­во­ва­ло сель­ское по­се­ле­ние. В письм. ис­точ­ни­ках О. (под назв. Аль­ден­бург, Aldenburg) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1108. В 12 в. по­стро­ен за­мок, став­ший ре­зи­ден­ци­ей гра­фа и цен­тром од­но­им. граф­ст­ва. В 1345 да­ро­ва­но гор. пра­во, по­сле че­го О. был до­пол­ни­тель­но ук­ре­п­лён и на­чал бы­ст­ро раз­ви­вать­ся как тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр. В 1448 граф О. взо­шёл на дат. пре­стол под име­нем Кри­стиа­на I, по­ло­жив на­ча­ло ко­ро­лев­ской ди­на­стии Оль­ден­бур­гов . С 1667 в со­ста­ве Дат. ко­ро­лев­ст­ва. В 1676 поч­ти пол­ностью унич­то­жен по­жа­ром и вре­мен­но при­шёл в упа­док. Вос­ста­нов­лен в нач. 18 в., при­об­рёл зна­че­ние важ­но­го ук­ре­п­лён­но­го пунк­та. С 1773 под вла­стью Гот­тор­пов, стал сто­ли­цей Гер­цог­ст­ва Оль­ден­бург, в кон. 18 – нач. 19 вв. пе­ре­стро­ен в сти­ле клас­си­циз­ма . В пе­ри­од на­по­ле­о­нов­ско­го гос­под­ства в 1811–13 адм. центр деп-та Устье Ве­зе­ра. С 1815 сто­ли­ца Вел. гер­цог­ст­ва Оль­ден­бург, вхо­див­ше­го в Гер­ман­ский со­юз 1815–66, за­тем Се­ве­ро-Гер­ман­ский со­юз 1867–70, с 1871 в Герм. им­пе­рию. В 1867 свя­зан же­лез­ной до­ро­гой с Бре­ме­ном и Виль­гельмс­ха­фе­ном. Во 2-й пол. 19 в. в горо­де по­лу­чи­ли раз­ви­тие сте­коль­ное про­из-во, пи­ще­вая, лёг­кая (в т. ч. тек­стиль­ная и ко­же­вен­ная) пром-сть, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, кни­го­пе­ча­та­ние. С за­вер­ше­ни­ем строи­тель­ст­ва в 1893 ка­на­ла Хун­те-Эмс при­об­рёл зна­че­ние реч­но­го пор­та, в го­ро­де за­ра­бо­та­ла су­до­верфь, на ко­то­рой строи­лись су­да ма­ло­го во­до­из­ме­ще­ния. По­сле Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 и от­ре­че­ния вел. гер­цо­га адм. центр зем­ли Оль­ден­бург. В меж­во­ен­ный пе­ри­од в со­став го­ро­да вклю­че­ны об­щи­ны Ос­терн­бург (1922), Эвер­стен (1924), Ом­сте­де (1933), часть об­щин Хун­дс­мю­лен (1935), Меть­ен­дорф (1936). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны О., в ко­то­ром не бы­ло круп­ных пром. пред­при­ятий, вы­пус­кав­ших во­ен. про­дук­цию, лишь не­зна­чи­тель­но по­стра­дал от на­лё­тов анг­ло- амер. авиа­ции (раз­ру­ше­но 1,4% зда­ний). По­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии с мая 1945 в брит. зо­не ок­ку­па­ции. С ли­к­ви­да­ци­ей в 1946 зем­ли Оль­ден­бург адм. центр окр. Оль­ден­бург (с 1978 окр. Ве­зер-Эмс) в со­ста­ве зем­ли Ниж­няя Сак­со­ния. На ре­фе­рен­ду­ме в янв. 1975 жи­те­ли го­ро­да и ок­ру­га про­го­ло­со­ва­ли за вы­ход из со­ста­ва Ниж­ней Сак­со­нии и вос­ста­нов­ле­ние зем­ли Оль­ден­бург, од­на­ко ре­зуль­та­ты ре­фе­рен­ду­ма бы­ли от­кло­не­ны бун­дес­та­гом ФРГ.

Сре­ди наи­бо­лее ста­рых гор. по­стро­ек: го­ти­че­ские ц. Св. Лам­бер­та (кон. 12 в., рас­ши­ре­на в 15 в., ин­терь­ер пе­ре­стро­ен в 1795 – нач. 19 в.; в 1873 при­строе­на зап. баш­ня; в 1885–87 цер­ковь об­строе­на кир­пи­чом с до­бав­ле­ни­ем 4 ма­лых ба­шен), ча­сов­ня Св. Гер­тру­ды (сер. 13 в.), ко­ло­коль­ня быв. боль­ни­цы Св. Ду­ха (1467–68); фах­вер­ко­вый дом ху­дож­ни­ка Г. Де­го­де (1502, пе­ре­стро­ен в 1617). Один из по­след­них со­хра­нив­ших­ся эле­мен­тов гор. ук­ре­п­ле­ний – По­ро­хо­вая баш­ня (1529).

В цен­тре го­ро­да рас­по­ло­жен Оль­ден­бург­ский за­мок, по­стро­ен­ный в сти­ле ба­рок­ко в 1607–15 на мес­те зам­ка 12 в. (рас­ши­рен в 1737–53, сев.-вост. кры­ло – 1774, кры­ло библио­те­ки – 1817–21, баль­ный зал – 1894–97). В нач. 19 в. по­строе­ны зда­ния в сти­ле клас­си­циз­ма: боль­ни­ца Пет­ра Фрид­ри­ха Люд­ви­га (1838–1841; ны­не Куль­тур­ный центр и Гор. б-ка), кор­де­гар­дия (1839). В кон. 19 – нач. 20 вв. воз­ве­де­ны: нео­го­тич. ка­то­ли­че­ская ц. Ап. Пет­ра (1876, арх. Ф. Люц), не­оба­роч­ное зда­ние Оль­ден­бург­ско­го гос. те­ат­ра (1881, арх. Г. Шнит­гер; вос­ста­нов­ле­но по­сле по­жа­ра в 1892–93), Ста­рая ра­ту­ша (1883–88), дво­рец Эли­за­бет-Ан­на-па­ле (1894–96; на­зван в честь же­ны гер­цо­га Фрид­ри­ха Ав­гу­ста), зда­ния ланд­та­га и Гос­де­пар­та­мен­та с эле­мен­та­ми не­о­клас­си­циз­ма (1914–17, арх. П. Бо­нац), ж.-д. во­кзал в ду­хе мо­дер­на (1911–15). Мост гер­цо­ги­ни Це­ци­лии с пи­ло­на­ми в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (1927).

О. – круп­ный куль­тур­ный и об­ра­зова­тель­ный центр. Здесь раз­ме­ща­ет­ся Фе­де­раль­ный ин-т куль­ту­ры и ис­то­рии нем­цев Вост. Ев­ро­пы (ос­но­ван в 1989; с 2000 при Оль­ден­бург­ском ун-те). Гл. вуз – Оль­ден­бург­ский ун-т (1973, с 1991 но­сит имя К. фон Осец­ко­го; при ун-те – бо­та­нич. сад). В О. на­хо­дят­ся так­же одно из трёх (на­ря­ду с Виль­гельмс­ха­фе­ном и Эльс­фле­том) под­раз­де­ле­ний Ун-та при­клад­ных на­ук «Выс­шая шко­ла "Яде"» (2009; вхо­дит в чис­ло са­мых круп­ных в Ниж­ней Сак­со­нии), не­го­су­дарств. Выс­шая шко­ла эко­но­ми­ки и тех­ни­ки. Зе­мель­ная (1792) и Гор. биб­лио­те­ки О., Оль­ден­бург­ский гос. ар­хив (1903).

Гл. му­зей го­ро­да – Ниж­не­сак­сон­ский зе­мель­ный му­зей ис­то­рии иск-ва и куль­ту­ры (1919), вклю­ча­ет экс­по­зи­цию в Оль­ден­бург­ском зам­ке с цик­лом кар­тин В. Тиш­бей­на «Идил­лия» (1804), Кар­тин­ную га­ле­рею ста­рых мас­те­ров «Ау­гу­сте­ум» (зда­ние 1855–56, гл. обр. ис­кус­ст­во 16–18 вв.), га­ле­рею «Прин­цен­па­ле» (дво­рец 1821–26; экс­по­зи­ция иск-ва 19–20 вв.). Сре­ди др. му­зе­ев: Ниж­не­сак­сон­ский му­зей при­ро­ды и че­ло­ве­ка (ос­но­ван в 1836 как Оль­ден­бург­ский му­зей ес­теств. ис­то­рии), го­ро­да О. (1915), нем. худ. Х. Янс­се­на (2000), Оль­ден­бург­ский ком­пь­ю­тер­ный му­зей (2008). Оль­ден­бург­ский гос. те­атр име­ет 6 сце­нич. пло­ща­док и неск. са­мо­сто­ят. трупп (дра­ма и ко­ме­дия, опе­ра и ба­лет, опе­рет­та). Еже­год­но (с 1994, в сен­тяб­ре) про­во­дит­ся Оль­ден­бург­ский ме­ж­ду­нар. ки­но­фес­ти­валь (гл. обр. ра­бо­ты не­за­ви­си­мых ки­не­ма­то­гра­фи­стов пре­им. из США и ря­да ев­роп. стран). Еже­год­ные вы­став­ки цве­тов (со­би­ра­ют до 40 тыс. по­се­ти­те­лей).

Дво­рец спор­та «ЭВЭ Аре­на» (2005; ок. 4,1 тыс. мест), где при­ни­ма­ют со­пер­ни­ков муж­ской бас­кет­боль­ный клуб «ЭВЭ Бас­кетс» (вы­сту­па­ет в пер­вой нем. бун­дес­ли­ге) и жен­ский ганд­боль­ный клуб «Оль­ден­бург».

С кон. 1970-х гг. ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (управ­ле­ние, бан­ков­ский сек­тор, стра­хо­ва­ние, об­ра­зо­ва­ние и НИОКР, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля). В го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся штаб- квар­ти­ры ря­да круп­ных кор­по­ра­ций, в т. ч. EWE (од­на из ве­ду­щих герм. энер­ге­тич. ком­па­ний, за­ни­ма­ет 5-е ме­с­то на рын­ке энер­го­снаб­же­ния в ФРГ и ли­ди­рую­щие по­зи­ции в Ниж­ней Сак­со­нии), ме­ж­ду­нар. «Ashampoo» (раз­ра­бот­ка, про­из-во и ди­ст­ри­бу­ция про­грамм­но­го обес­пе­че­ния), «Business Tech­no­lo­gy Consulting» (BTC; од­на из важ­ных кон­сал­тин­го­вых ком­па­ний Гер­ма­нии). Банк Oldenburgische Landes­bank (OLB) – один из круп­ней­ших в сво­ей фе­де­раль­ной зем­ле. В Ниж­ней Сак­сонии О. за­ни­ма­ет ве­ду­щие по­зи­ции в раз­ра­бот­ках ин­фор­мац. тех­но­ло­гий, НИОКР в сфе­ре аль­тер­на­тив­ной энер­ге­ти­ки и ме­ди­ци­ны; в 1991 ос­но­ван Ин-т ин­фор­ма­ти­ки (т. н. OFFIS-Institut), в 2003 соз­дан Оль­ден­бург­ский тех­но­ло­гич. и ин­но­вац. центр. Мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс «Weser-Ems-Halle» ис­поль­зу­ет­ся для про­ве­де­ния пром., с.-х. и тех­но­ло­гич. вы­ста­вок-яр­ма­рок, аук­цио­нов, де­ло­вых, на­уч., об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич., куль­тур­ных и спор­тив­ных ме­ро­прия­тий. Круп­ный ме­дий­ный центр (здесь из­да­ёт­ся ре­гио­наль­ная еже­днев­ная газ. «Nordwest- Zeitung»). В О. на­чи­на­ют­ся неск. по­пуляр­ных ту­ри­сти­че­ских мар­шру­тов по сель­ским рай­онам, лес­ным мас­си­вам и озё­рам в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да.

Гл. от­рас­ли пром-сти: ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (пред­при­ятия по вы­пус­ку ав­то­ком­плек­тую­щих, с.-х. тех­ни­ки, элек­тро­тех­нич. и ра­дио­элек­трон­ной про­дук­ции, раз­но­об­раз­ных ин­ст­ру­мен­тов и ме­та­лло­из­де­лий, ли­тей­ное про­из-во), пи­ще­вку­со­вая (вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные мяс­ные и мо­лоч­ные про­дук­ты, са­хар, му­ка, пи­во, та­бач­ные из­де­лия). Важ­ную роль иг­ра­ют швей­ная (вы­де­ля­ет­ся фаб­ри­ка ком­па­нии «Gina Laura», вы­пус­каю­щая жен­скую верх­нюю оде­ж­ду) и по­ли­гра­фич. (ком­па­ния «CeWe Color AG & Co. OHG» – из­вест­ный про­из­во­ди­тель фо­то­тех­ни­че­ской про­дук­ции, фо­то­аль­бо­мов, ил­лю­ст­ри­ро­ван­ных из­да­ний и др.) пром-сть. В О. с 1946 раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия ком­па­нии «Flo­ragard Vertriebs» (назв. до 1991 «Torfstreuver­band») – круп­ней­ше­го в Гер­ма­нии по­став­щи­ка ес­теств. удоб­ре­ний, тор­фа (до­бы­ча ве­дёт­ся в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да) и раз­но­об­раз­ных грун­тов для са­до­вод­ст­ва и цве­то­вод­ст­ва. Тра­диц. вы­пуск из­де­лий из стек­ла (в т. ч. на кус­тар­ных пред­при­яти­ях). О. – один из са­мых из­вест­ных в Гер­ма­нии цен­тров ко­не­вод­ства (в 17 в. вы­ве­де­на оль­ден­бург­ская по­ро­да ло­ша­дей).

Автор статьи: В. Н. Стре­лец­кий (эко­но­ми­ка, куль­ту­ра и об­ра­зо­ва­ние).

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