ОЛЬБОРГ

ОЛЬБОРГ - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Да­нии, административный центр ре­гио­на Северная Ют­лан­дия.

Население 106,0 тысяч человек (2013, в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции свыше 200 тысяч человек), 4-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ко­пен­га­ге­на, Ор­ху­са и Оден­се. Рас­по­ло­жен на се­ве­ре полуострова Ют­лан­дия, на юж­ном бе­ре­гу восточной час­ти Лим-фьор­да. Важ­ный транс­порт­ный узел; че­рез Ольборг про­хо­дят круп­ные трансъ­ев­ро­пей­ские ма­ги­ст­ра­ли, свя­зы­ваю­щие Скандинавские стра­ны (Нор­ве­гия, Шве­ция) с го­су­дар­ст­ва­ми Центральной и Южной Ев­ро­пы (Гер­ма­ния, Ав­ст­рия, Ита­лия). Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (на северном бе­ре­гу Лим-фь­ор­да, в 6,5 км к северо-западу от центра города).

Как по­сто­ян­ное по­се­ле­ние с городской за­строй­кой воз­ник в эпоху викингов, слу­жил ес­тественной га­ва­нью в Лим-фьор­де. К XI веку важ­ный центр пе­ре­вал­ки гру­зов. Со вре­ме­ни прав­ле­ния ко­ро­ля Хар­дек­ну­та II (1035-1042) ме­сто че­кан­ки мо­не­ты (на мо­не­те 1040 года город впер­вые упо­ми­на­ет­ся под названием Ала­бу). К началу XII века важ­ный центр ло­ва и тор­гов­ли сель­дью, пол­но­стью кон­тро­ли­ро­вал тор­гов­лю в Лим- фьор­де. В 1342 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии, в 1462-1490 годах - при­ви­ле­гии пор­то­во­го го­ро­да. В пе­ри­од «Граф­ской рас­при» в 1534 году ра­зо­рён вой­ска­ми гер­цо­га Шлез­виг-Голь­штей­на Кри­стиа­на (смотри Кри­сти­ан III), по­гиб­ло около 2 тысяч жителей. С 1554 года центр епи­скоп­ст­ва . В XVII - начале XIX веков так­же центр экс­пор­та сельскохозяйственной про­дук­ции. С 1830-х годов раз­ви­вал­ся как промышленный центр. С от­кры­ти­ем мос­та че­рез Лим-фьорд (1865) и же­лез­ной до­ро­ги, со­еди­нив­шей Ольборг с городом Ран­нерс (1869), при­об­рёл зна­че­ние важ­но­го транс­порт­но­го уз­ла. В 1970 году в со­став Ольборга вклю­чён при­го­род Нёр­ре­сунн­бю. С 1970-х годов ве­ду­щую роль в эко­но­ми­ке Ольборга иг­ра­ет сфе­ра ус­луг.

Ис­то­рический центр Ольборга рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Лим-фьор­да, во­круг главной пло­ща­ди (Гам­мель-торв) с го­тическим со­бо­ром Святого Бу­доль­фа (с 1554 года ка­фед­раль­ный со­бор лю­те­ран­ско­го епи­ско­па; по­стро­ен в конце XIV века - 1430 году на фун­да­мен­тах ро­ман­ско­го со­бо­ра 1-й тре­ти XII века, ба­роч­ное завершение западной баш­ни - 1778-1780 годы, ча­сы - 1817 год; в ин­терь­е­ре - фре­ски XVI века, ор­ган XVIII века) и Ра­ту­шей (1762). Сре­ди по­стро­ек XV-XVII веков: Оль­борг­хус (фах­вер­ко­вый дво­рец гу­бер­на­то­ров Северной Ют­лан­дии, 1539-1555, архитектор М. Буссерт; северное крыло - 1633; южное крыло - 1808-1809), монастырь Святого Ду­ха (с XVII века гос­пи­таль, ны­не епи­скоп­ская ре­зи­ден­ция; цер­ковь - 1681 год, рас­ши­ре­на в 1848, 1894, 1897 годах), жи­лые до­ма, в том числе 5-этажный ре­нес­санс­ный дом куп­ца Ен­са Бан­га (1624). В конце XIX - 1-й тре­ти XX веков воз­ве­де­ны: нео­го­тическая церковь Бо­го­ма­те­ри (1877-1878), городской те­атр (1878), ж.елезнодорожный во­кзал (1902), ме­тал­лическая смот­ро­вая баш­ня (1933, высота 54,9 м). В начале XXI века в бывших промышленных зо­нах стро­ят­ся: на­уч­но-вы­ста­воч­ный «Центр Ут­зо­на» Шко­лы ар­хи­тек­ту­ры и ди­зай­на Университета Ольборга (2005-2008, архитектор Й. Ут­зон), Куль­тур­ный центр «Нор­дк­рафт» с те­ат­ром (2010), кон­церт­ны­ми за­ла­ми, До­мом му­зы­ки [2010-2013; ар­хитектурное бю­ро «Coop Himmelb(l)au»]. На другом бе­ре­гу Лим-фьор­да рас­по­ло­жен рай­он рас­ко­пок Линд­хольм-Хойе (за­хо­ро­не­ния V-XI веков, фун­да­мен­ты жи­лищ VII-XII веков, пред­ме­ты, от­но­ся­щие­ся к же­лез­но­му ве­ку и эпо­хе ви­кин­гов; му­зей, с 1992 года, но­вая экс­по­зи­ция - 2008).

Тех­нический кол­ледж (1805; од­но из круп­ней­ших учеб­ных за­ве­де­ний Да­нии; объ­е­ди­ня­ет 11 до­чер­них кол­лед­жей), Ко­ро­лев­ская шко­ла биб­лио­теч­ных и ин­фор­мационных на­ук (RSLIS; ос­но­ва­на в 1918 году в Ко­пен­га­ге­не, от­де­ле­ние в Ольборга с 1973 года), Университет (1974), Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж Северной Да­нии (2008), Выс­шая эко­но­мическая шко­ла. Му­зеи: Северной Ют­лан­дии (ис­то­рический, с 1863 года); современного искусства «Кун­стен» (с 1970 года Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств Северной Ют­лан­дии; современное название с 2008 года; зда­ние - 1968-1972, ар­хи­тек­то­ры А. Аал­то, Э. Аалто, Ж.Ж. Ба­ру­эль), су­до­ход­ст­ва и на­ви­га­ции. «Оль­борг теа­тер» (1878, 4 пло­щад­ки; дра­ма, та­нец, му­зы­ка). Сим­фо­нический ор­кестр (1943). Центр датской ис­то­рии джа­за (2006). Зоо­парк. Еже­год­но про­во­дит­ся Оль­борг­ский кар­на­вал - один из круп­ней­ших в стра­нах Скан­ди­на­вии (с 1983, в мае, свыше 100 тысяч уча­ст­ни­ков).

Ольборг - важ­ный спор­тив­ный центр Да­нии. Ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных па­рус­ных ре­гат. Фут­боль­ный клуб «Оль­борг» (1885) - 3-крат­ный чем­пи­он Да­нии (1995, 1999, 2008) и 2-крат­ный об­ла­да­тель куб­ка стра­ны (1966, 1970); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Энер­ги Норд Аре­на» (1960; рекон­ст­руи­ро­ван в 2002 году; современное название с 2012 года; 13,8 тысяч мест). Со­стя­за­ния по хок­кею с шай­бой и ганд­бо­лу про­во­дят­ся во Двор­це спор­та «Ги­ган­ти­ум» (1999; до 6,5 тысяч мест).

В начале 2010-х годов большая часть ра­бо­таю­щих заня­та в сфе­ре ус­луг. Ольборг - важ­ный центр внутренней и внеш­ней тор­гов­ли Дании, главным образом про­дук­та­ми пи­та­ния (ве­ду­щая тор­го­вая ком­па­ния - NOWACO, спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на про­да­же за­мо­ро­жен­ных про­дук­тов, в том числе мя­са, ово­щей) и строй­ма­те­риа­ла­ми (в основном це­мент). Раз­вит сек­тор транс­порт­но-ло­ги­стических ус­луг (пре­имущественно на ба­зе морского пор­та). Морской порт Ольборга (гру­зо­обо­рот около 3 млн. т и около 65 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ в год) - один из круп­ней­ших кон­тей­нер­ных пор­тов стран Скан­ди­на­вии и Бал­тии. Бы­ст­ро воз­рас­та­ет зна­че­ние ту­ри­стического биз­не­са; основные ви­ды ту­риз­ма - куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, де­ло­вой (Ольборг - центр про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных кон­фе­рен­ций по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию боль­ших и ма­лых го­ро­дов, ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды). Наи­бо­лее пер­спек­тив­ный сек­тор сфе­ры ус­луг - НИОКР; про­филь­ные пред­при­ятия со­сре­до­то­че­ны в на­учно-про­из­водственном пар­ке (вхо­дит в ком­плекс морского пор­та).

Важ­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да про­дол­жа­ют иг­рать тра­диционные от­рас­ли - ма­ши­но­строе­ние и пи­ще­вку­со­вая промышленность. Вы­де­ля­ют­ся ком­па­нии «Aalborg Industries» (раз­ра­бот­ка, про­изводство и об­слу­жи­ва­ние су­до­вых па­ро­вых кот­лов), «Aalborg Instruments & Controls» (раз­ра­бот­ка и вы­пуск ап­па­ра­ту­ры для из­ме­ре­ния рас­хо­да различных ви­дов жид­ко­стей), «Bladt In­dustries» (про­изводство и мон­таж уз­лов и ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций для вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок и бу­ро­вых плат­форм), германскую «Siemens Wind Power» (вы­пуск ло­па­стей для вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок). Про­изводство скандинавской вод­ки «Akvavit», в том числе под брен­да­ми «Aalborg Akvavit» и «Frїs Vodka» (с 2008 года под конт­ро­лем французской «Per­nod Ri­card»). Пред­при­ятия хи­ми­че­ской промышленности (в том числе за­вод ком­па­нии «Nanoko» - про­изводство мо­ло­ко­со­дер­жа­щих ком­по­нен­тов кос­ме­тических средств); це­мент­ный за­вод (един­ст­вен­ный в стра­не, под­раз­де­ле­ние ком­па­нии «Aalborg Portland»).

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