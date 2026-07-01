ОЛЬБОРГ
ОЛЬБОРГ - город на северо-востоке Дании, административный центр региона Северная Ютландия.
Население 106,0 тысяч человек (2013, в пределах городской агломерации свыше 200 тысяч человек), 4-й по числу жителей город страны после Копенгагена, Орхуса и Оденсе. Расположен на севере полуострова Ютландия, на южном берегу восточной части Лим-фьорда. Важный транспортный узел; через Ольборг проходят крупные трансъевропейские магистрали, связывающие Скандинавские страны (Норвегия, Швеция) с государствами Центральной и Южной Европы (Германия, Австрия, Италия). Морской порт. Международный аэропорт (на северном берегу Лим-фьорда, в 6,5 км к северо-западу от центра города).
Как постоянное поселение с городской застройкой возник в эпоху викингов, служил естественной гаванью в Лим-фьорде. К XI веку важный центр перевалки грузов. Со времени правления короля Хардекнута II (1035-1042) место чеканки монеты (на монете 1040 года город впервые упоминается под названием Алабу). К началу XII века важный центр лова и торговли сельдью, полностью контролировал торговлю в Лим- фьорде. В 1342 году получил городские привилегии, в 1462-1490 годах - привилегии портового города. В период «Графской распри» в 1534 году разорён войсками герцога Шлезвиг-Гольштейна Кристиана (смотри Кристиан III), погибло около 2 тысяч жителей. С 1554 года центр епископства. В XVII - начале XIX веков также центр экспорта сельскохозяйственной продукции. С 1830-х годов развивался как промышленный центр. С открытием моста через Лим-фьорд (1865) и железной дороги, соединившей Ольборг с городом Раннерс (1869), приобрёл значение важного транспортного узла. В 1970 году в состав Ольборга включён пригород Нёрресуннбю. С 1970-х годов ведущую роль в экономике Ольборга играет сфера услуг.
Исторический центр Ольборга расположен на берегу Лим-фьорда, вокруг главной площади (Гаммель-торв) с готическим собором Святого Будольфа (с 1554 года кафедральный собор лютеранского епископа; построен в конце XIV века - 1430 году на фундаментах романского собора 1-й трети XII века, барочное завершение западной башни - 1778-1780 годы, часы - 1817 год; в интерьере - фрески XVI века, орган XVIII века) и Ратушей (1762). Среди построек XV-XVII веков: Ольборгхус (фахверковый дворец губернаторов Северной Ютландии, 1539-1555, архитектор М. Буссерт; северное крыло - 1633; южное крыло - 1808-1809), монастырь Святого Духа (с XVII века госпиталь, ныне епископская резиденция; церковь - 1681 год, расширена в 1848, 1894, 1897 годах), жилые дома, в том числе 5-этажный ренессансный дом купца Енса Банга (1624). В конце XIX - 1-й трети XX веков возведены: неоготическая церковь Богоматери (1877-1878), городской театр (1878), ж.елезнодорожный вокзал (1902), металлическая смотровая башня (1933, высота 54,9 м). В начале XXI века в бывших промышленных зонах строятся: научно-выставочный «Центр Утзона» Школы архитектуры и дизайна Университета Ольборга (2005-2008, архитектор Й. Утзон), Культурный центр «Нордкрафт» с театром (2010), концертными залами, Домом музыки [2010-2013; архитектурное бюро «Coop Himmelb(l)au»]. На другом берегу Лим-фьорда расположен район раскопок Линдхольм-Хойе (захоронения V-XI веков, фундаменты жилищ VII-XII веков, предметы, относящиеся к железному веку и эпохе викингов; музей, с 1992 года, новая экспозиция - 2008).
Технический колледж (1805; одно из крупнейших учебных заведений Дании; объединяет 11 дочерних колледжей), Королевская школа библиотечных и информационных наук (RSLIS; основана в 1918 году в Копенгагене, отделение в Ольборга с 1973 года), Университет (1974), Университетский колледж Северной Дании (2008), Высшая экономическая школа. Музеи: Северной Ютландии (исторический, с 1863 года); современного искусства «Кунстен» (с 1970 года Музей изобразительных искусств Северной Ютландии; современное название с 2008 года; здание - 1968-1972, архитекторы А. Аалто, Э. Аалто, Ж.Ж. Баруэль), судоходства и навигации. «Ольборг театер» (1878, 4 площадки; драма, танец, музыка). Симфонический оркестр (1943). Центр датской истории джаза (2006). Зоопарк. Ежегодно проводится Ольборгский карнавал - один из крупнейших в странах Скандинавии (с 1983, в мае, свыше 100 тысяч участников).
Ольборг - важный спортивный центр Дании. Место проведения международных парусных регат. Футбольный клуб «Ольборг» (1885) - 3-кратный чемпион Дании (1995, 1999, 2008) и 2-кратный обладатель кубка страны (1966, 1970); принимает соперников на стадионе «Энерги Норд Арена» (1960; реконструирован в 2002 году; современное название с 2012 года; 13,8 тысяч мест). Состязания по хоккею с шайбой и гандболу проводятся во Дворце спорта «Гигантиум» (1999; до 6,5 тысяч мест).
В начале 2010-х годов большая часть работающих занята в сфере услуг. Ольборг - важный центр внутренней и внешней торговли Дании, главным образом продуктами питания (ведущая торговая компания - NOWACO, специализируется на продаже замороженных продуктов, в том числе мяса, овощей) и стройматериалами (в основном цемент). Развит сектор транспортно-логистических услуг (преимущественно на базе морского порта). Морской порт Ольборга (грузооборот около 3 млн. т и около 65 тысяч контейнеров ДФЭ в год) - один из крупнейших контейнерных портов стран Скандинавии и Балтии. Быстро возрастает значение туристического бизнеса; основные виды туризма - культурно-познавательный, деловой (Ольборг - центр проведения международных конференций по устойчивому развитию больших и малых городов, охране окружающей среды). Наиболее перспективный сектор сферы услуг - НИОКР; профильные предприятия сосредоточены в научно-производственном парке (входит в комплекс морского порта).
Важную роль в экономике города продолжают играть традиционные отрасли - машиностроение и пищевкусовая промышленность. Выделяются компании «Aalborg Industries» (разработка, производство и обслуживание судовых паровых котлов), «Aalborg Instruments & Controls» (разработка и выпуск аппаратуры для измерения расхода различных видов жидкостей), «Bladt Industries» (производство и монтаж узлов и металлоконструкций для ветроэнергетических установок и буровых платформ), германскую «Siemens Wind Power» (выпуск лопастей для ветроэнергетических установок). Производство скандинавской водки «Akvavit», в том числе под брендами «Aalborg Akvavit» и «Frїs Vodka» (с 2008 года под контролем французской «Pernod Ricard»). Предприятия химической промышленности (в том числе завод компании «Nanoko» - производство молокосодержащих компонентов косметических средств); цементный завод (единственный в стране, подразделение компании «Aalborg Portland»).