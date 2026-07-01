ОКУНЕВ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ

Историк-византинист, археолог, историк искусства, коллекционер живописи.

Происхождение и образование.

Потомственный дворянин. Окончил Седлецкую гимназию (1895—1905), историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1911 г. получил выпускное свидетельство и был оставлен на два года в университете, на кафедре теории и истории искусств, для приготовления к профессорскому званию. Ученик Д.В. Айналова. Темой диссертации, так в силу разных причин и не защищенной, являлось исследование лицевой рукописи Иоанна Кантакузина, хранившейся в Парижской национальной библиотеке.

Принимал участие в работе Русского археологического общества; действительный член Болгарского археологического института в Софии. По собственной инициативе в 1913 г. стал ученым секретарем Русского археологического института в Константинополе. Время пребывания на этом посту было коротким, немногим более года: 28 октября 1914 г. молодой ученый был прикомандирован для научных занятий к Академии наук, где патронат над ним взял на себя уже хорошо его знавший академик Н.П. Кондаков. При этом продолжал изучать архитектуру древнерусских храмов.

В 1917 г. искусствовед стал приват-доцент Петроградского университета. Революционные события, заставили его вместе с семьей перебраться в Одессу, где он был принят профессором на кафедру теории и истории искусств Новороссийского университета (1918—19). Участник Белого движения. С осени 1919 г. главный комиссар по делам искусств в правительстве генерала А.И. Деникина в Ростове-на-Дону. Кроме преподавания, Н.Л. Окунев основал в Одессе Общество по изучению искусств, где велись дискуссии на актуальные тогда темы эстетического восприятия произведений искусства.

В эмиграции в Королевстве СХС.

С февраля 1920 г. жил в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Экстраординарный профессор философского факультета Белградского университета в Скопье (1920—22), читал курс лекций «Древнее христианское искусство Восточной Европы».

Жизнь и деятельность в Чехословакии.

С марта 1923 жил в Праге (Чехословакия). С 1925 г. экстраординарный профессор истории искусства Византии и восточных славян философского факультета Карлова университета, где занял место ушедшего из жизни академика Н.П. Кондакова. Член Русской академической группы, Семинария / Археологического института им. Н.П. Кондакова, Славянского института (1928). Профессор, член Совета преподавателей Русского народного университета. Гражданин ЧСР с 14 января 1936 г.. Во время Второй мировой войны редактор журнала «Byzantinoslavica». С 28 июля 1948 г. ординарный профессор Карлова университета, возглавил отделение византийского и восточнославянского искусства кафедры истории искусства на философском факультете. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.