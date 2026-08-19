ОКУЛОВКА
ОКУЛОВКА - город в России, в Новгородской области, центр Окуловского района.
Население 11,6 тысяч человек (2013). Расположен на Валдайской возвышенности, на реке Перетна. В пределах городской черты – 2 железнодорожных станции, в том числе узловая (Окуловка).
Возник как посёлок при открытой в 1851 году станции Окуловка Николаевской железной дороги (название по расположенной поблизости деревне). В 1856 году в деревне Парахино, близ станции, московским промышленником В.И. Пасбургом построена писчебумажная фабрика (ныне «Окуловский бумажник»), в 1869 году - древесно-массный завод, в 1883 году при фабрике пущен целлюлозный завод (одно из первых российских сульфитно-целлюлозных предприятий); близ предприятий вырос посёлок рабочих (позднее получил назв. Парахино-Поддубье). В 1911 году для промышленных нужд построена узкоколейная железнодорожная линия Окуловка - Поддубье. В 1928 году пристанционные посёлки Окуловка и Парахино-Поддубье преобразованы в рабочие посёлки. В 1941 году открыто движение по железнодорожной линии Окуловка - Поддубье - Неболчи. В Великую Отечественную войну рабочие посёлки находились в прифронтовой полосе; станция Окуловка играла важную роль в снабжении осаждённого Ленинграда и востока Ленинградской области. Город Окуловка образован в 1965 году при слиянии рабочих посёлков Окуловка и Парахино-Поддубье. С 1966 года районный центр Новгородской области.
Среди самых старых построек города - локомотивное депо (круглое в плане; 1850, по типовому проекту 1845 года, архитектор Р.А. Желязевич; перестроено). Также сохранились постройки конца XIX - начала XX веков: церковь Святого Александра Невского (1900-1901, главы снесены в 1936 году), бывшая часовня, здания почты, аптеки, поликлиники (ныне гостиница), школы (ныне сбербанк), детского сада, купеческого клуба со встроенным пожарным депо (1904-1914; ныне здание администрации), коммерческого училища (1917), бывшие жилые дома И.А. Соина и И. Зубова, деревянные 2-этажные дома купцов Говоровых, Соловьёвых, Самсоновых. Парк усадьбы инженера Ф.И. Шаца (конец XIX века). Комплекс центральной районной больницы (1927-1929). В середине XX века Окуловка развивалась по проекту урегулирования застройки 1935 года; в 1970 году принят новый генплан. В 2001-2004 годах построен новый железнодорожный вокзал (взамен снесённого в 2003 году старого, построенного в 1850 году по проекту Желязевича). Памятники: В.И. Ленину (1925), Н.Н. Миклухо-Маклаю (1996), уроженцу города Ю.Н. Рериху (2007); памятный знак жертвам политических репрессий (2002, автор Г.М. Ковальчук). Краеведческий музей имени Н.Н. Миклухо-Маклая (1983).
Среди предприятий - фабрика «Окуловский бумажник» (переработка макулатуры, производство картона для плоских слоёв, бумаги для гофрирования, изделий бумажного литья, главным образом контейнеров для яиц), заводы «Агрокабель» (кабельно-проводниковая продукция), радиоизделий (в составе Промышленно-коммерческой группы «Радуга», город Санкт-Петербург; гальваническое покрытие металлоизделий, а также литые изделия из пластмасс, упаковка из пенополистирола), мебельной фурнитуры.
Близ Окуловки, в деревне Юрьево (Петрово), расположены церковь Святого Георгия Победоносца в стиле классицизма (1791-1801); в деревне Перетно - усадьба Мусиных-Пушкиных (2-этажный дом XIX века; Троицкая церковь, 1814-1820); в деревне Боровно - Троицкая церковь (1843), Боровновская ГЭС (1928, одна из первых межколхозных электростанций в СССР); в деревне Горы - усадьба герцога Н.Н. Лейхтенбергского (из рода Лейхтенбергских) (жилой дом, кухонный флигель, дом садовника, XIX века); в поселке Кулотино - усадьба Приволье дворян Граве (главный дом с неоготической башней, около 1870 года; в 1922-2008 годах больница).