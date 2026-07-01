ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ МУЗЕЙ

Октябрьский районный краеведческий музей открыт для посещений 4 июля 1992 года.

На сегодняшний день в музейное собрание входят более десяти коллекций, среди них коллекция живописи, в которую входят работы самобытных местных художников В.И. Савинова, Г.Н. Тимофеева и других. Нумизматика представлена коллекциями монет, орденов и медалей, значков. Имеется коллекция работ мастеров декоративно-прикладного искусства, археологическая коллекция.

Среди редких находок имеются бердыш стрелецкий XVI века, образцы средневековой бронзовой металлопластики - личина, птицевидная пронизка. В музее хранятся и экспонируются палеонтологические материалы: находки костей животных мамонтовой фауны - мамонта, шерстистого носорога. В коллекцию предметов естественной истории входят чучела животных - обитателей лесов территории округа, чучела лесных и водоплавающих перелетных птиц.

Интерес представляет этнографическое собрание коренных народов края - ханты и манси , а также пришедших сюда в XVI-XVII веках русских поселенцев. Музей хранит коллекцию письменных документов, в которой на бумажных носителях сохранена история развития края. Среди таковых есть интереснейший предмет - книга входящих документов Кодского Свято-Троицкого монастыря первой четверти XIX века.

Есть документы XX столетия - времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - это письма, извещения, трудовые книжки, красноармейские книжки, удостоверения к наградам и другое. В 2003 году экспозиция музея была модернизирована. В настоящее время экспонируется 9 стационарных выставок. Также в музее работают временные выставки. С 2006 года музей является организатором ежегодной конференции юных историков и краеведов "Тимофеевские чтения". Детские исследовательские работы по истории края публикуются в одноименном сборнике.

В 2006 году музей был награжден премией "Событие" в области культуры, искусства и кино за реализацию выставочного проекта "Победа одна на всех, мы за ценой не постоим", в 2007 году - за реализацию проекта "II открытая конференция юных историков и краеведов "Тимофеевские чтения".

В течение ряда лет музей осуществляет программу летнего отдыха детей "Юный музейщик".

Иллюстрации:

Октябрьский районный краеведческий музей.