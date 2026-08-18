ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 Г.

Установление Советской власти в Петрограде, свержение Временного правительства в пользу большевистского Совнаркома.

Переворот стал возможен из-за углубления социально-экономического кризиса в ходе начального этапа Великой российской революции, неудачи политики Временного правительства, партий кадетов, эсеров и меньшевиков, успехов большевизма в борьбе за Советы и влияние на войска столичного гарнизона и Балтийский флот.

10.10.1917 г. ЦК большевиков взял курс на подготовку вооруженного восстания. Большевики стремились взять власть от имени II Съезда советов рабочих и солдатских депутатов , который должен был “узаконить” свержение Временного правительства. Съезд стал бы удобным политическим прикрытием переворота, так как лозунг “Вся власть Советам” к этому времени приобрел большую популярность, и действия против правительства должны были быть представлены как защита Советов.

12 октября большевики провели в Петроградском совете решение об образовании Военно-революционного комитета (ВРК), который вскоре стал штабом подготовки переворота. 21 октября гарнизон Петрограда признал ВРК своим руководящим органом. Значительная часть гарнизона поддержала ВРК, потому что большевики выступали за скорейший мир с Германией.

В этих условиях А. Керенский продолжал считать, что обладает военным перевесом над большевиками. Он решил нанести удар первым. 24 октября правительство объявило о закрытии большевистских газет. Типография, где печатались «Рабочая газета» и «Солдат», была занята отрядом юнкеров. Действия Керенского лишь укрепили влияние большевиков, так как создавали впечатление, что правительство, установив военный контроль над столицей, может разогнать готовящийся Съезд Советов.

В 24-25 октября контролируемые большевиками части заняли ключевые объекты столицы – средства связи, мосты, вокзалы. В перевороте участвовала Красная гвардия. В Неву вошла большевистская эскадра во главе к крейсером “Аврора”. На стороне большевиков, штаб которых находился в Смольном институте, был полный перевес сил. Временное правительство было блокировано в Зимнем дворце, который защищали таявшие на глазах подразделения военных училищ (юнкера) и женский батальон. 25 октября А. Керенский выехал на фронт за помощью. В. Ленин прибыл в резиденцию Петросовета и ВРК – Смольный институт, где начал формировать новое правительство – Совнарком. На заседании Петроградского совета Ленин заявил: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась».

Зимний дворец подвергся неприцельному артиллерийскому обстрелу. Холостой выстрел с «Авроры» стал сигналом к штурму дворца. В ночь на 26 октября силы ВРК проникали во дворец через огромные стеклянные окна и двери. Юнкера, охранявшие дворец, уже не могли их сдерживать. В 1 час 35 минут 26 октября Временное правительство было арестовано.

Важной составляющей переворота стал II Съезд Советов, который принял Декрет о власти, провозгласивший переход власти к Советам и его правительству Совнаркому, Декрет о мире и Декрет о земле.

Октябрьский переворот в Петрограде положил начало новому этапу Великой Российской революции, известному как Октябрьская революция, а также – советскому периоду истории России.

Исторические источники:

Второй всероссийский съезд советов Р. и С. Д. М., Л., 1928;

Керенский А. Ф. Русская революция. 1917. М., 2005;

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 35;

Октябрь в Петрограде. М., 1987;

Петроградский военно-революционный комитет. М., 1966.

Автор статьи: Шубин А.В.