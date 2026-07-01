ОКТЯБРЬСКИЙ Филипп Сергеевич

Советский военачальник.

Родился в деревне Лукшино (ныне Старицкий район Тверской области) в крестьянской семье. Образование получил в церковно-приходской школе. Несколько лет был пастухом у помещика. В 15 лет ушел на заработки в Шлиссельбург близ Петрограда. Устроился кочегаром на пароход. В 1917 г. добровольцем стал служить на Балтийском флоте, известном своими революционными настроениями. После Октябрьской революции участвовал в Гражданской войне в составе Красного флота. Воевал матросом на Балтике и на кораблях Северной морской флотилии. В 1919 г. вступил в РКП(б). Был направлен на курсы при Петроградском коммунистическом университете (окончил в 1922 г.). В 1924 г. сменил свою фамилию на «Октябрьский» в честь Октябрьской социалистической революции. Продолжил образование в параллельных классах при Военно-морском училище им. М. В. Фрунзе (окончил в 1928 г.). Затем проходил службу на Балтийском, Тихоокеанском и Черноморском флотах, Амурской военной флотилии. Командовал торпедным катером, группой, дивизионом, отрядом и бригадой торпедных катеров. Досконально их изучил и стал специалистом по боевому применению торпедных катеров. С февраля 1938 г.— командующий Амурской военной флотилией, с марта 1939 г.— командующий Черноморским флотом. На этом посту Октябрьский встретил Великую Отечественную войну. В июне 1941 г.— вице-адмирал. Первая атака фашистской авиации на рассвете 22 июня 1941 г. на Севастополь и корабли Черноморского флота была успешно отражена. В 19411942 гг. Ф. С. Октябрьский — один из руководителей героической обороны Одессы и Севастополя, сыгравшей немаловажную роль в срыве немецкого плана блицкрига. В ноябре 1941-июне 1942 гг. он командовал Севастопольским оборонительным районом. Под началом Ф. С. Октябрьского Черноморский флот участвовал в проведении Керченско-Феодосийской десантной операции, в битве за Кавказ. На посту командующего Черноморским флотом Ф. С. Октябрьский находился до мая 1943 г. С июня 1943 г. до марта 1944 г. он возглавлял Амурскую военную флотилию, что явилось для него понижением по службе, но с марта 1944 г. он вновь был назначен командующим Черноморским флотом и оставался на этом посту до 1948 г. Под командованием Ф. С. Октябрьского весной-летом 1944 г. Черноморский флот совместно с войсками 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов и другими соединениями принял участие в Одесской, Крымской и Ясско-Кишиневской наступательных операциях. В 1944 г. Ф. С. Октябрьскому было присвоено звание адмирал. С 1948 по 1953 гг. Октябрьский служил в Москве в должности 1-го заместителя главнокомандующего ВМФ, затем начальника управления в центральном аппарате флота. В 1954-1957 гг.— в отставке. В 1957-1960 гг.— начальник Черноморского военно-морского училища им. П. С. Нахимова в Севастополе. В 1958 г. удостоен звания Героя Советского Союза. С 1960 г.— в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Скончался в Севастополе.