ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 года - по­ли­тические со­бы­тия в Рос­сии, в хо­де ко­то­рых 24-27 октября (6-9 но­ября) сверг­ну­то Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во, к вла­сти в Пет­ро­гра­де (к окон­ча­нию Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов - по­все­ме­ст­но) при­шли боль­ше­ви­ки, ста­вив­шие в пер­спек­ти­ве за­да­чу по­строе­ния со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва, а за­тем его даль­ней­ше­го пре­об­ра­зо­ва­ния на ком­му­ни­стических на­ча­лах.

В литературе име­ну­ет­ся и Великой Октябрьской со­циа­ли­стической ре­во­лю­ци­ей, и Октябрьским пе­ре­во­ро­том, трак­ту­ет­ся по-раз­но­му - ли­бо как са­мо­сто­ятельное ис­то­рическое яв­ле­ние, ли­бо как про­дол­же­ние со­бы­тий Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года.

Рас­ста­нов­ка по­ли­ти­че­ских и со­ци­аль­ных сил вес­ной – осе­нью 1917 года

Па­де­ние мо­нар­хии во вре­мя Февральской ре­во­лю­ции 1917 года со­про­во­ж­да­лось мно­го­численными ре­во­люционными ини­циа­ти­ва­ми народных масс, Со­ве­тов (в сто­ли­це - Пет­ро­со­ве­та) и Временного пра­ви­тель­ст­ва, при­няв­ше­го на се­бя ис­пол­нительно-рас­по­ря­дительную и за­ко­но­дательную власть. Об­ра­зо­вы­ва­лись го­род­ские, во­лост­ные, уезд­ные, гу­берн­ские об­ще­ст­вен­ные ис­пол­ни­тель­ные ко­ми­те­ты, пред­став­ляв­шие прак­ти­че­ски все слои на­се­ле­ния. В кон­це фев­ра­ля и осо­бен­но вес­ной по всей стра­не воз­ни­ка­ли вы­бор­ные ор­га­ны ни­зо­вой де­мо­кра­тии – Со­ве­ты, от­стаи­вав­шие ин­те­ре­сы ра­бо­чих, сол­дат, а так­же кре­сть­ян. На со­сто­яв­ших­ся в Пет­ро­гра­де 1-м съез­де Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов и 1-м съез­де Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов из­бра­ны ру­ко­во­дя­щие советские ор­га­ны - со­от­вет­ст­вен­но Ис­пол­ком Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов [28 мая (10 ию­ня)] и Все­рос­сий­ский цен­траль­ный ис­пол­ни­тель­ный ко­ми­тет (ВЦИК) Со­ве­тов [16(29) ию­ня], к ко­то­ро­му от Пет­ро­со­ве­та пе­ре­шла роль все­российского цен­тра Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Оба ор­га­на воз­глав­ля­лись главным образом мень­ше­ви­ка­ми и эсе­ра­ми.

Временное пра­ви­тель­ст­во пер­во­на­чаль­но бы­ло ли­бе­раль­ным по со­ста­ву с пре­об­ла­да­ни­ем ка­де­тов (чле­нов Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии). Не­ко­то­рые по­сты за­ни­ма­ли уме­рен­ные ли­бе­ра­лы, бывшие ок­тяб­ри­сты (например, во­енный и морской ми­нистр А.И. Гуч­ков). Един­ствен­ным со­циа­ли­стом яв­лял­ся министр юс­ти­ции эсер А.Ф. Ке­рен­ский. Свою бли­жай­шую цель пра­ви­тель­ст­во ви­де­ло в осу­ще­ст­в­ле­нии по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний, а важ­ней­шую за­да­чу - в под­го­тов­ке к со­зы­ву все­на­род­но из­бран­но­го Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния. В мар­те – сен­тяб­ре Временное пра­ви­тель­ст­во осу­ще­ст­ви­ло ра­ди­каль­ные де­мо­кра­тические ре­фор­мы: объ­я­ви­ло ам­ни­стию по­ли­тическим за­клю­чён­ным, со­дей­ст­во­ва­ло воз­вра­ще­нию по­ли­тических эмиг­ран­тов, от­ме­ни­ло смерт­ную казнь (в ию­ле 1917 года вос­ста­но­ви­ло на фрон­те под дав­ле­ни­ем Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, но не при­ме­ня­ло), а так­же со­слов­ные, национальные и ве­ро­ис­по­вед­ные ог­ра­ни­че­ния, зая­ви­ло, что бу­дет ру­ко­во­дство­вать­ся прин­ци­пом сво­бо­ды сло­ва, пе­ча­ти, сою­зов, со­б­ра­ний и ста­чек, санк­цио­ни­ро­ва­ло об­ра­зо­ва­ние «на­род­ной ми­ли­ции» вме­сто по­ли­ции, а ру­ко­во­ди­те­лей гу­берн­ской и уезд­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции за­ме­ни­ло главным образом пред­се­да­те­ля­ми зем­ских управ (по­лу­чи­ли ста­тус ко­мис­са­ров Временного пра­ви­тель­ст­ва), при­ня­ло по­ста­нов­ле­ния об их вы­бо­рах (а так­же о вы­бо­рах глас­ных городских дум) на ос­но­ве все­об­ще­го рав­но­го из­би­рательного пра­ва при тай­ном го­ло­со­ва­нии, впер­вые пре­дос­та­вив из­би­рательные пра­ва и жен­щи­нам (те же пра­ви­ла ус­та­но­ви­ло для вы­бо­ров в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние), да­ло обя­за­тель­ст­во не ра­зо­ру­жать и не от­прав­лять на фронт час­ти Пет­роградского гар­ни­зо­на (около 460 тысяч человек, из них не­по­сред­ст­вен­но в го­ро­де – около 200 тысяч человек) в ка­че­ст­ве по­ощ­ре­ния за су­ще­ст­вен­ную роль, ко­то­рую они сыг­ра­ли в Февральской ре­во­лю­ции, и как си­лу для про­ти­во­дей­ст­вия контр­ре­во­лю­ции; санк­цио­ни­ро­ва­ло су­ще­ст­во­ва­ние сол­дат­ских ко­ми­те­тов в ар­мии (в том числе на фрон­те) и мат­рос­ских ко­ми­те­тов на фло­те [воз­ник­ли пер­во­на­чаль­но в Пет­ро­гра­де в со­от­вет­ст­вии с при­ка­зом Пет­ро­со­ве­та (см. При­каз № 1 по ар­мии и фло­ту)].

По­ли­тические пре­об­ра­зо­ва­ния по­зво­ли­ли вый­ти на аре­ну ле­галь­ной дея­тель­но­сти ле­вым и край­не ле­вым си­лам - пер­во­на­чаль­но вхо­див­шим в еди­ную РСДРП боль­ше­ви­кам и мень­ше­ви­кам; эсе­рам (чле­нам со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тии), анар­хи­стам, мак­си­ма­ли­стам и др., а так­же ря­ду национальных пар­тий. В Пет­ро­град из эмиг­ра­ции 3(16) апреля при­был ли­дер боль­ше­ви­ков В.И. Ле­нин. Раз­ре­ше­ние на его про­езд (как и на про­езд сот­ни российских эмиг­ран­тов, пред­став­ляв­ших различные по­ли­тические пар­тии стра­ны) че­рез тер­ри­то­рию вое­вав­шей с Рос­си­ей Гер­ма­нии бы­ло по­лу­че­но от немецкого пра­ви­тель­ст­ва (в на­ча­ле мая так же че­рез Гер­ма­нию в Пет­ро­град вер­нул­ся ли­дер мень­ше­ви­ков Ю.О. Мар­тов, за­няв­ший в сво­ей пар­тии край­не ле­вую по­зи­цию и воз­гла­вив­ший мень­ше­ви­ков-ин­тер­на­цио­на­ли­стов). Воз­вра­ще­ние Ле­ни­на в Рос­сию соз­да­ло но­вую си­туа­цию для боль­ше­ви­ков, ко­то­рые не бы­ли еди­ны в сво­их взгля­дах (наи­бо­лее ра­ди­каль­ные чле­ны пар­тии стре­ми­лись к ско­рей­шей реа­ли­за­ции ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции идеи, а уме­рен­ные бы­ли го­то­вы со­труд­ни­чать с мень­ше­ви­ка­ми и эсе­ра­ми ра­ди при­хо­да к вла­сти од­но­род­но­го со­циа­ли­стического пра­ви­тель­ст­ва). 4(17) апреля Ле­нин вы­сту­пил с про­грамм­ным за­яв­ле­ни­ем [т.н. Ап­рель­ские те­зи­сы; 8(21) апреля от­кло­не­ны Пет­роградским комитетом боль­ше­ви­ков], в ко­то­ром со­дер­жал­ся при­зыв от­ка­зать­ся от под­держ­ки Временного пра­ви­тель­ст­ва и аги­ти­ро­вать в поль­зу пе­ре­хо­да государственной вла­сти к Со­ве­там ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов. Ле­нин счи­тал, что ев­ропейская про­ле­тар­ская ре­во­лю­ция, в бли­зо­сти ко­то­рой он был убе­ж­дён, уве­ли­чит шан­сы на бы­ст­рый пе­ре­ход от бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в Рос­сии к со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции с це­лью ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та. Ак­ти­ви­за­ция в борь­бе за власть край­не ле­вых сил (анар­хи­стов, мак­си­ма­ли­стов, ра­ди­каль­ных групп сре­ди боль­ше­ви­ков, мень­ше­ви­ков и эсе­ров) оп­ре­де­ли­ла цен­три­ст­ские по­зи­ции уме­рен­ных мень­ше­ви­ков и эсе­ров, сме­сти­ла к пра­во­му флан­гу по­ли­тического спек­тра ка­де­тов, по-преж­не­му при­дер­жи­вав­ших­ся ли­бе­раль­ных взгля­дов.

Во­прос о зем­ле . По­ста­нов­ле­ния­ми от 12(25) мар­та, 16(29) мар­та и 27 мар­та (9 апреля) Временное пра­ви­тель­ст­во объ­я­ви­ло государственной соб­ст­вен­но­стью ка­би­нет­ские зем­ли и удель­ные зем­ли (в его ве­де­нии на­хо­ди­лись так­же ка­зён­ные зем­ли), об­ра­зо­ва­ло Глав­ный и ме­ст­ные зе­мель­ные ко­ми­те­ты для под­го­тов­ки зе­мель­ной ре­фор­мы и уре­гу­ли­ро­ва­ния по­зе­мель­ных от­но­ше­ний. В то же вре­мя кре­сть­я­не, опа­са­ясь рас­пы­ле­ния зе­мель­но­го фон­да, тре­бо­ва­ли за­пре­тить в за­ко­но­дательном по­ряд­ке все ча­ст­ные сдел­ки с зем­лёй, а в кон­це вес­ны - на­ча­ле ле­та на­ча­ли са­мо­чин­но ре­шать во­прос о соб­ст­вен­но­сти на зем­лю, за­хва­ты­вая, сна­ча­ла эпи­зо­ди­че­ски, име­ния и иму­ще­ст­во по­ме­щи­ков (см. в статье Кре­сть­ян­ст­во). Временное пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло не­за­кон­ны­ми за­хва­ты зе­мель кре­сть­я­на­ми. В этом его под­дер­жа­ли поч­ти все по­ли­тические пар­тии, счи­тав­шие пра­виль­ной пе­ре­да­чу во­про­са о зем­ле на рас­смот­ре­ние Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (ис­клю­че­ние со­став­ля­ли боль­ше­ви­ки и часть ле­вых эсе­ров, одоб­ряв­шие зе­мель­ные за­хва­ты). Од­на­ко партийные про­грам­мы ре­ше­ния зе­мель­но­го во­про­са зна­чи­тель­но раз­ли­ча­лись. Ка­де­ты пред­по­ла­га­ли ре­шить аг­рар­ный во­прос пу­тём на­де­ле­ния зем­лёй без­зе­мель­ных и ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян за счёт ка­зён­ных, удель­ных, ка­би­нет­ских и мо­на­стыр­ских зе­мель, а так­же пу­тём час­тич­но­го при­ну­дит. от­чу­ж­де­ния по­ме­щичь­их зе­мель за вы­куп по «спра­вед­ли­вой» (не ры­ноч­ной) це­не за счёт го­су­дар­ст­ва. Мень­ше­ви­ки бы­ли сто­рон­ни­ка­ми от­чу­ж­де­ния в соб­ст­вен­ность го­су­дар­ст­ва без­воз­мезд­но или за вы­куп (с августа/сентября 1917 года толь­ко без­воз­мезд­но) цер­ков­ных, мо­на­стыр­ских и по­ме­щичь­их зе­мель с по­сле­дую­щей их сда­чей в арен­ду кре­сть­я­нам по ре­ше­нию ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Эсе­ры счи­та­ли не­об­хо­ди­мым без­воз­мезд­ное об­ра­ще­ние всей зем­ли, в том числе кре­сть­ян­ской, во «все­на­род­ное дос­тоя­ние» (т.н. со­циа­ли­за­цию зем­ли). Пла­ни­ро­ва­лось, что за­тем «ме­ст­ные и цен­траль­ные са­мо­управ­ле­ния» бу­дут пе­ре­да­вать её по тру­до­вой или по­тре­би­тель­ской нор­ме во врем. поль­зо­ва­ние лю­бым гра­ж­да­нам, же­лаю­щим об­ра­ба­ты­вать зем­лю лич­ным тру­дом (при по­мо­щи сво­ей се­мьи или в то­ва­ри­ще­ст­ве). Пред­по­ла­га­лось со­хра­нить сво­бо­ду в вы­бо­ре фор­мы поль­зо­ва­ния зем­лёй (под­вор­ная, ху­тор­ская, об­щин­ная, ар­тель­ная). Боль­ше­ви­ки не име­ли чёт­кой аг­рар­ной про­грам­мы: с 1905 года го­во­ри­ли о кон­фи­ска­ции по­ме­щичь­ей зем­ли и вме­сте с тем, с ря­дом ого­во­рок, - о на­цио­на­ли­за­ции всей зем­ли, но умал­чи­ва­ли о её даль­ней­шем ис­поль­зо­ва­нии. В августе 1917 года эсе­ры опуб­ли­ко­ва­ли свод­ный кре­сть­ян­ский на­каз (со­став­лен из 242 кре­сть­ян­ских на­ка­зов де­ле­га­там 1-го Съез­да кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, фак­ти­че­ски сов­па­дал с аг­рар­ной про­грам­мой эсе­ров). По­сле этой пуб­ли­ка­ции Ле­нин с це­лью при­вле­че­ния кре­сть­ян на свою сто­ро­ну под­дер­жал идею со­циа­ли­за­ции зем­ли, уве­ряя, что толь­ко пар­тия боль­ше­ви­ков мо­жет её реа­ли­зо­вать.

Во­прос о ми­ре . Вско­ре по­сле Февральской ре­во­лю­ции как Пет­ро­со­вет, так и Временное пра­ви­тель­ст­во сде­ла­ли не­оп­ре­де­лён­ные за­яв­ле­ния по во­про­су о ми­ре. Пет­ро­со­вет 14(27) мар­та, с од­ной сто­ро­ны, при­звал к объ­е­ди­не­нию про­ле­та­риа­та всех стран, свер­же­нию «вла­сти ко­ро­лей, по­ме­щи­ков и бан­ки­ров» и к «со­вме­ст­ным ре­ши­тель­ным вы­сту­п­ле­ни­ям в поль­зу ми­ра» без ан­нек­сий и кон­три­бу­ций, а с дру­гой - зая­вил, что «рус­ская ре­во­лю­ция не от­сту­пит пе­ред шты­ка­ми за­вое­ва­те­лей и не по­зво­лит раз­да­вить се­бя внеш­ней во­ен­ной си­лой». Временное пра­ви­тель­ст­во 27 мар­та (9 апреля) дек­ла­ри­ро­ва­ло «ут­вер­жде­ние проч­но­го ми­ра на ос­но­ве са­мо­оп­ре­де­ле­ния на­ро­дов» и от­каз Рос­сии от за­вое­вательных пла­нов, од­на­ко в ка­че­ст­ве пер­вых за­дач ста­ви­ло «обо­ро­ну во что бы то ни ста­ло», «из­бав­ле­ние стра­ны от вторг­ше­го­ся… вра­га», со­блю­де­ние обя­за­тельств в от­но­ше­нии со­юз­ни­ков. Сек­рет­ные до­го­во­ры Рос­сии с ни­ми о по­сле­во­ен­ном уст­рой­ст­ве Ев­ро­пы (в ча­ст­но­сти, Анг­ло-фран­ко-рус­ское со­гла­ше­ние 1915 года, Лон­дон­ское со­гла­ше­ние 1915 года) про­дол­жа­ли дей­ст­во­вать и ос­та­ва­лись не­глас­ны­ми. Министр иностранных дел П.Н. Ми­лю­ков на­стаи­вал на том, что­бы Рос­сия в слу­чае по­бе­ды стран Ан­тан­ты в Первой ми­ро­вой вой­не по­лу­чи­ла Чер­но­мор­ские про­ли­вы и Кон­стан­ти­но­поль, про­тив че­го воз­ра­жал А.Ф. Ке­рен­ский. К осе­ни 1917 года сре­ди сол­дат во­зоб­ла­да­ло не­же­ла­ние ос­та­вать­ся на фрон­те, осо­бен­но в то вре­мя, ко­гда в де­рев­не про­ис­хо­дил пе­ре­дел зем­ли. О сво­их ан­ти­во­ен­ных ин­те­ре­сах сол­да­ты за­яв­ля­ли че­рез сол­дат­ские ко­ми­те­ты, с их ре­ше­ния­ми (в том числе об уча­стии в бое­вых дей­ст­ви­ях) бы­ли вы­ну­ж­де­ны счи­тать­ся и офи­це­ры, что ве­ло к сни­же­нию бое­спо­соб­но­сти российской ар­мии. Все по­ли­тические пар­тии (за ис­клю­че­ни­ем боль­ше­ви­ков, ле­вых эсе­ров, мень­ше­ви­ков-ин­тер­на­цио­на­ли­стов, анар­хи­стов) вы­сту­па­ли за даль­ней­шее уча­стие стра­ны в ми­ро­вой вой­не, те­перь - под ло­зун­гом за­щи­ты но­вой де­мо­кра­тической Рос­сии от внеш­не­го вра­га («ре­во­люционное обо­рон­че­ст­во»). Боль­ше­ви­ки по-преж­не­му счи­та­ли, что все воюю­щие го­су­дар­ст­ва про­дол­жа­ют вес­ти им­пе­риа­ли­стическую вой­ну, при­зы­ва­ли к ско­рей­ше­му за­клю­че­нию ми­ра, а для это­го - к «свер­же­нию ига ка­пи­та­ла», про­па­ган­ди­ро­ва­ли на фрон­те бра­та­ние с про­тив­ни­ком.

Во­прос о хле­бе . С ле­та ухуд­ша­лось снаб­же­ние про­до­воль­ст­ви­ем ар­мии и на­се­ле­ния круп­ных го­ро­дов, осо­бен­но Пет­ро­гра­да и Мо­ск­вы. Во­прос о хле­бе ста­вил­ся ши­ре - как во­прос об эко­но­мическом кри­зи­се в стра­не в це­лом и спо­со­бах вы­хо­да из не­го. 16(29) мая Ис­пол­ком Пет­ро­со­ве­та при­нял раз­ра­бо­тан­ную его эко­но­мическим со­ве­том про­грам­му «пла­но­мер­ной ор­га­ни­за­ции на­род­но­го хо­зяй­ст­ва и тру­да» в ус­ло­ви­ях во­енного вре­ме­ни, вве­де­ния государственно-об­щественного кон­тро­ля над за­го­тов­кой, про­изводством и рас­пре­де­ле­ни­ем про­дук­тов для ар­мии и на­се­ле­ния, а так­же кон­тро­ля над кре­дит­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми. Близ­кий к ка­де­там министр тор­гов­ли и промышленности А.И. Ко­но­ва­лов в знак про­тес­та про­тив этой про­грам­мы 18(31) мая вы­шел в от­став­ку. Боль­ше­ви­ки по­ло­жи­тель­но оце­ни­ли эко­но­мическую про­грам­му Ис­пол­ко­ма Пет­ро­со­ве­та (ста­ла од­ним из не­мно­гих ре­ше­ний ру­ко­во­дя­щих советских ор­га­нов, одоб­ри­тель­но вос­при­ня­тых боль­ше­ви­ка­ми). Вско­ре на кон­фе­рен­ции фаб­рич­но-за­во­дских ко­ми­те­тов [30 мая - 3 ию­ня (12-16 ию­ня), Пет­ро­град] бы­ла при­ня­та на­пи­сан­ная Ле­ни­ным ре­зо­лю­ция, в ко­то­рой го­во­ри­лось, что ра­бо­чий кон­троль дол­жен «не­мед­лен­но раз­вить­ся» в пол­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние про­изводства и в рас­пре­де­ле­ние про­дук­тов ме­ж­ду ра­бо­чи­ми. На кон­фе­рен­ции об­ра­зо­ван Центральный со­вет фаб­зав­ко­мов Пет­ро­гра­да, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ли боль­ше­ви­ки. Временное пра­ви­тель­ст­во 21 ию­ня (4 ию­ля) во ис­пол­не­ние эко­но­мической про­грам­мы Ис­пол­ко­ма Пет­ро­со­ве­та соз­да­ло Главный эко­но­мический со­вет и Главный эко­но­мический ко­ми­тет.

Уг­луб­ле­ние об­ще­на­цио­наль­но­го кри­зи­са . 20 апреля (3 мая) ста­ло из­вест­но о но­те П.Н. Ми­лю­ко­ва от 18 апреля (1 мая), на­прав­лен­ной со­юз­ным дер­жа­вам, ко­то­рая со­дер­жа­ла, в ча­ст­но­сти, за­яв­ле­ние о том, что Временное пра­ви­тель­ст­во бу­дет со­блю­дать обя­за­тель­ст­ва, при­ня­тые в от­но­ше­нии со­юз­ни­ков. По­яв­ле­ние но­ты спро­во­ци­ро­ва­ло 20-21 апреля (3-4 мая) мно­го­численные де­мон­ст­ра­ции в Пет­ро­гра­де, впер­вые по­сле Февральской ре­во­лю­ции на­прав­лен­ные про­тив Временного пра­ви­тель­ст­ва (про­хо­ди­ли под ло­зун­га­ми «В от­став­ку Ми­лю­ко­ва и Гуч­ко­ва!», «До­лой ми­ни­ст­ров-ка­пи­та­ли­стов!», «До­лой вой­ну!», «Вся власть Со­ве­там!»). То­гда же со­стоя­лись ми­тин­ги в под­держ­ку Временного пра­ви­тель­ст­ва (вы­дви­га­лись ло­зун­ги «Вой­на до по­бед­но­го кон­ца!», «Вер­ни­те Ле­ни­на Виль­гель­му!»).

На сво­ей 7-й Все­российской кон­фе­рен­ции 24 апреля (7 мая) боль­ше­ви­ки при­зва­ли ра­бо­чих воо­ру­жать­ся, хо­тя Ис­пол­ком Пет­ро­со­ве­та и осу­ж­дал эту ме­ру. На­чал­ся про­цесс фор­ми­ро­ва­ния Крас­ной гвар­дии в Пет­ро­гра­де. По ини­циа­ти­ве Ле­ни­на, ко­то­рый, на­звав сло­во «со­ци­ал-де­мо­крат» не­вер­ным и «на­уч­но не­пра­виль­ным», впер­вые вы­дви­нул пред­ло­же­ние пе­ре­име­но­вать пар­тию в ком­му­ни­сти­че­скую, боль­ше­ви­ки ста­ли от­де­лять­ся от мень­ше­ви­ков и фак­ти­че­ски об­ра­зо­ва­ли свою пар­тию [в ис­то­рио­гра­фии за ней ут­вер­ди­лось название РСДРП(б)], под­дер­жав­шую на кон­фе­рен­ции ле­нин­ский курс на под­го­тов­ку ус­ло­вий для пе­ре­хо­да вла­сти в ру­ки про­ле­та­риа­та.

Опас­ность гражданской вой­ны и по­те­ри де­мо­кра­тических ре­во­люционных за­вое­ва­ний толк­ну­ла ли­бе­ра­лов и со­циа­ли­стов к сбли­же­нию. 30 апреля (13 мая) в от­став­ку вы­шел А.И. Гуч­ков, 2(15) мая - П.Н. Ми­лю­ков, а в сфор­ми­ро­ван­ное 5(18) мая в ре­зуль­та­те так называемого ап­рель­ско­го кри­зи­са первое коа­лиционное Временное пра­ви­тель­ст­во во­шли 4 ли­де­ра Пет­ро­со­ве­та (в кон­це мая / на­ча­ле ию­ня – ещё один), в том числе эсер В.М. Чер­нов и мень­ше­вик И.Г. Це­ре­те­ли. По сво­ему со­ста­ву пра­ви­тель­ст­во по­ле­ве­ло, при­об­ре­тя в це­лом ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тический ха­рак­тер (7 по­стов из 17 за­ня­ли со­циа­ли­сты; в ча­ст­но­сти, А.Ф. Ке­рен­ский про­дви­нул­ся на важ­ней­шие по­сты во­енных и морских ми­ни­ст­ров). То­гда же мень­ше­ви­ки и эсе­ры ста­ли главным объ­ек­том кри­ти­ки Ле­ни­на, на­прав­лен­ной на их вы­тес­не­ние из Со­ве­тов. Его сто­рон­ни­ком вы­сту­пил ли­дер «меж­рай­он­цев» (ин­тер­на­цио­на­ли­ст­ская груп­па в РСДРП) Л.Д. Троц­кий, в мае вер­нув­ший­ся в Пет­ро­град из эмиг­ра­ции в США. Ке­рен­ский, то­гда са­мый по­пу­ляр­ный из со­циа­ли­стов, став­ший пред­ме­том на­стоя­ще­го по­ли­тического куль­та, воз­гла­вил под­го­тов­ку на­сту­п­ле­ния российской ар­мии на фрон­те. Его при­зыв 14(27) мая го­то­вить­ся к на­сту­п­ле­нию «во имя спа­се­ния сво­бод­ной Рос­сии» пер­во­на­чаль­но был встре­чен с эн­ту­зи­аз­мом, до­воль­но ско­ро сме­нив­шим­ся у из­мо­тан­ных вой­ной фрон­то­ви­ков не­же­ла­ни­ем вое­вать.

Вес­ной - ле­том 1917 года наи­бо­лее влия­тель­ны­ми по­ли­тическими си­ла­ми в стра­не ос­та­ва­лись мень­ше­ви­ки и эсе­ры. Они под­чёр­ки­ва­ли об­ще­на­цио­наль­ный ха­рак­тер Февральской ре­во­лю­ции, счи­та­ли, что про­дви­же­ние стра­ны к ми­ру и вос­ста­нов­ле­нию раз­ру­шен­но­го вой­ной хо­зяй­ст­ва долж­но про­ис­хо­дить в об­ста­нов­ке гражданского со­гла­сия, сою­за про­ле­та­риа­та с бур­жуа­зи­ей, взаи­мо­дей­ст­вия всех пар­тий со­циа­ли­стов при под­дер­жа­нии кур­са на со­гла­ше­ние с ли­бе­ра­ла­ми.

В.И. Ле­нин при­дер­жи­вал­ся других по­зи­ций. На 1-м съез­де Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов 4(17) ию­ня он впер­вые от­кры­то зая­вил, что боль­ше­ви­ки го­то­вы взять всю власть «це­ли­ком», т.е. без других пар­тий, а зна­чит, и без со­циа­ли­стов. По­пыт­ку мас­со­во­го по­ли­тического вы­сту­п­ле­ния в Пет­ро­гра­де боль­ше­ви­ки, под­дер­жан­ные Центральным со­ве­том фаб­зав­ко­мов, пла­ни­ро­ва­ли пред­при­нять 10(23) ию­ня. Не по­лу­чив одоб­ре­ния 1-го съез­да Со­ве­тов, они от­ка­за­лись от сво­его на­ме­ре­ния. Од­на­ко уже 18 ию­ня (1 ию­ля) де­мон­ст­ра­ция в Пет­ро­гра­де, ор­га­ни­зо­ван­ная и за­ду­ман­ная ру­ко­во­дством Со­ве­тов в ка­че­ст­ве зна­ка до­ве­рия Временному пра­ви­тель­ст­ву, про­шла в зна­чительной ме­ре под боль­ше­ви­ст­ски­ми ло­зун­га­ми «Вся власть Со­ве­там!» (ло­зунг вы­дви­гал­ся во­пре­ки по­ли­ти­ке ВЦИК Со­ве­тов), «До­лой де­сять ми­ни­ст­ров-ка­пи­та­ли­стов!», «Мир хи­жи­нам, вой­на двор­цам!». В тот же день по­сле 2-днев­но­го артиллерийского об­стре­ла по­зи­ций не­при­яте­ля на­ча­лось Июнь­ское на­сту­п­ле­ние 1917 года российской ар­мии, о ко­то­ром в Пет­ро­гра­де уз­на­ли на сле­дую­щий день. Главным образом из-за раз­ва­ла дис­ци­п­ли­ны в российских вой­сках (сол­да­ты об­су­ж­да­ли при­ка­зы, ми­тин­го­ва­ли, от­ка­зы­ва­лись уча­ст­во­вать в во­енных дей­ст­ви­ях) на­сту­п­ле­ние бы­ло пре­кра­ще­но.

2(15) ию­ля на­чал­ся оче­ред­ной кри­зис вла­сти: пра­ви­тель­ст­во по­ки­ну­ли ка­де­ты, мо­ти­ви­руя свой уход не­со­гла­си­ем с пре­дос­тав­ле­ни­ем Ук­раи­не ши­ро­кой ав­то­но­мии. На сле­дую­щий день, 3(16) ию­ля, часть боль­ше­ви­ков, в ря­дах ко­то­рых не бы­ло един­ст­ва от­но­си­тель­но вре­ме­ни и так­ти­ки при­хо­да к вла­сти, пред­при­ня­ли пер­вую серь­ёз­ную по­пыт­ку во­оруженного вос­ста­ния. На­ча­лись Июль­ские со­бы­тия 1917 года - мас­со­вое вы­сту­п­ле­ние сол­дат и ра­бо­чих Пет­ро­гра­да, а так­же при­быв­ших из Крон­штад­та мат­ро­сов. Его ини­ции­ро­вал боль­ше­ви­ст­ский сол­дат­ский комитет 1-го пу­ле­мёт­но­го пол­ка во гла­ве с пра­пор­щи­ком А.Я. Се­маш­ко и, по су­ти, под­дер­жа­ли Во­енная организация и 2-я Пет­роградская об­ще­го­род­ская кон­фе­рен­ция боль­ше­ви­ков. Од­на­ко боль­ше­ви­ст­ские ли­де­ры за­ня­ли по от­но­ше­нию к вос­ста­нию не­по­сле­до­ва­тель­ную по­зи­цию: пер­во­на­чаль­но со­гла­си­лись, а за­тем от­ка­за­лись встать во гла­ве его; Ле­нин счи­тал вос­ста­ние преж­де­вре­мен­ным. Вы­сту­п­ле­ние бы­ло осу­ж­де­но на со­вме­ст­ном за­се­да­нии ВЦИК и Ис­пол­ко­ма Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. К ве­че­ру 4(17) ию­ля (уже бы­ло из­вест­но о во­оруженных столк­но­ве­ни­ях и жерт­вах) министр юс­ти­ции П.Н. Пе­ре­вер­зев пре­дал глас­но­сти ма­те­риа­лы контр­раз­вед­ки о свя­зях боль­ше­ви­ков с германским Ге­не­раль­ным шта­бом. Ут­ром 5(18) ию­ля они бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны. На­мёк на то, что вос­ста­ние «слу­жит не­мец­ким це­лям», при­вёл к рез­ко­му пе­ре­ло­му в на­строе­нии и по­ве­де­нии ра­бо­чих, сол­дат и мат­ро­сов. Боль­ше­ви­ки ста­ли те­рять своё влия­ние, их по­ли­тические ру­ко­во­ди­те­ли бы­ли об­ви­не­ны в государственной из­ме­не и ор­га­ни­за­ции воо­руженного вос­ста­ния, аре­сто­ва­ны или пе­ре­шли на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние (Ле­нин и Г.Е. Зи­новь­ев скры­ва­лись сна­ча­ла близ Пет­ро­гра­да, за­тем в Фин­лян­дии). Л.Д. Троц­кий за­я­вил, что це­ли­ком раз­де­ля­ет взгля­ды во­ж­дей боль­ше­ви­ков и го­тов вме­сте с ни­ми оп­ро­верг­нуть в су­де об­ви­не­ния в шпио­на­же и за­го­во­ре, с 23 ию­ля (5 августа) он на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии по об­ви­не­нию в уча­стии в июль­ских со­бы­ти­ях, вско­ре вме­сте с «меж­рай­он­ца­ми» примк­нул к боль­ше­ви­кам. Ю.О. Мар­тов и его сто­рон­ни­ки так­же пы­та­лись за­щи­тить боль­ше­ви­ков от об­ви­не­ний в из­ме­не. Временное пра­ви­тель­ст­во и ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны Со­ве­тов с по­мо­щью ар­мии вос­ста­но­ви­ли по­шат­нув­шую­ся власть. Крас­но­гвар­дей­цы в основном бы­ли ра­зо­ру­же­ны.

6-15 (19-28) ию­ля шло контр­на­сту­п­ле­ние германской ар­мии на Юго-Западном фрон­те, од­но­вре­мен­но 7-12 (20-25) ию­ля - на­сту­пательные дей­ст­вия российско-румынских войск на Ру­мын­ском фрон­те (Мэ­рэ­шешт­ское сра­же­ние). 7(20) ию­ля в от­став­ку вы­шел председатель пра­ви­тель­ст­ва князь Г.Е. Львов, так как он воз­ра­жал про­тив пред­ла­гае­мо­го ми­ни­ст­ра­ми-со­циа­ли­ста­ми про­воз­гла­ше­ния рес­пуб­ли­ки и про­тив пе­ре­да­чи всей зем­ли в ве­де­ние зе­мель­ных ко­ми­те­тов до со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния. Льво­ва на этом по­сту 8(21) ию­ля сме­нил А.Ф. Ке­рен­ский, со­хра­нив­ший так­же за со­бой долж­но­сти во­енного и морского ми­ни­ст­ров. ВЦИК пре­дос­та­вил ему сво­бо­ду в вы­бо­ре ми­ни­ст­ров. 2-е коа­лиционное Временное пра­ви­тель­ст­во бы­ло сфор­ми­ро­ва­но к 24 ию­ля (6 августа). Оно при­об­ре­ло бо­лее де­мо­кра­тический ха­рак­тер: со­циа­ли­стам ста­ло при­над­ле­жать 10 из 17 по­стов; про­дол­жил­ся про­цесс за­ме­ще­ния ми­ни­стер­ских по­стов пред­ста­ви­те­ля­ми Со­ве­тов (за­ня­ли 8 по­стов во Временном пра­ви­тель­ст­ве). Ле­нин, от­ме­тив фак­тическое сра­щи­ва­ние ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов Со­ве­тов и пра­ви­тель­ст­ва («со­гла­ша­тель­ст­во» с «контр­ре­во­лю­ци­он­ным па­ла­че­ст­вом», в ле­нин­ской тер­ми­но­ло­гии), при­шёл к вы­во­ду, что су­ще­ст­вую­щую власть «нель­зя уже сей­час взять мир­но», а мож­но толь­ко сверг­нуть си­ла­ми ре­во­люционного про­ле­та­риа­та.

Тем вре­ме­нем в стра­не уг­луб­лял­ся эко­но­мический, про­до­вольственный и фи­нан­со­вый кри­зис, мас­са­ми ов­ла­де­ва­ла идея оп­рав­дан­но­сти лю­бых дей­ст­вий име­нем ре­во­лю­ции, что ещё боль­ше дес­та­би­ли­зи­ро­ва­ло об­ста­нов­ку. В ар­мии рос­ло ре­во­люционное бро­же­ние и стрем­ле­ние к ми­ру «лю­бой це­ной». Го­су­дар­ст­вен­ное со­ве­ща­ние [12-15 (25-28) августа, Мо­ск­ва] про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ло даль­ней­шее раз­ме­же­ва­ние по­ли­тических сил, а так­же рост по­пу­ляр­но­сти в об­ще­ст­ве идеи ус­та­нов­ле­ния во­енной дик­та­ту­ры для пре­одо­ле­ния ре­во­люционной анар­хии и вос­ста­нов­ле­ния дис­ци­п­ли­ны в ар­мии. С та­ким тре­бо­ва­ни­ем вы­сту­пил Л.Г. Кор­ни­лов, пер­во­на­чаль­но под­дер­жан­ный Ке­рен­ским. 19-24 августа (1–6 сентября), в хо­де Риж­ской опе­ра­ции 1917 года, российская ар­мия ос­та­ви­ла стра­те­гически важ­ный ук­ре­п­лён­ный рай­он в При­бал­ти­ке, вклю­чая Ри­гу. Вер­хов­ный глав­но­ко­ман­дую­щий в августе/сентябре пред­при­нял Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ние 1917 года. Уг­ро­за от не­го революционным завоеваниям бы­ла пре­уве­ли­че­на (дви­же­ние войск пре­кра­ти­лось в зна­чительной сте­пе­ни вслед­ствие пло­хой ор­га­ни­за­ции), тем не менее выступление Корнилова рез­ко из­ме­ни­ло со­от­но­ше­ние по­ли­тических сил в стра­не. В ночь на 28 августе (10 сентябре) пре­мьер по­лу­чил от ВЦИК обе­ща­ние без­о­го­во­роч­ной под­держ­ки и раз­ре­ше­ние на соз­да­ние чрез­вы­чай­но­го ор­га­на вла­сти - Ди­рек­то­рии. То­гда же при ВЦИК был об­ра­зо­ван Пет­роградский комитет народной борь­бы с контр­ре­во­лю­ци­ей (ино­гда име­но­вал­ся Во­енно-ре­во­люционным комитетом). В не­го, дос­тиг­нув ком­про­мис­са с Временным пра­ви­тель­ст­вом и ВЦИК Со­ве­тов, во­шли боль­ше­ви­ки, ус­ло­ви­ем сво­его уча­стия они по­ста­ви­ли воо­ру­же­ние ра­бо­чих - вновь на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние крас­но­гвар­дей­ских от­ря­дов. По сло­вам Ле­ни­на, про­изо­шёл «не­ве­ро­ят­но кру­той по­во­рот со­бы­тий». Ак­тив­ное уча­стие боль­ше­ви­ков в за­щи­те дос­тиг­ну­тых к это­му вре­ме­ни де­мо­кра­тических сво­бод при­ве­ло к их сбли­же­нию с мень­ше­ви­ка­ми и эсе­ра­ми. Вос­ста­но­ви­лось, а за­тем воз­рос­ло влия­ние боль­ше­ви­ков сре­ди сол­дат, а так­же в Пет­ро­со­ве­те, не­ко­то­рых уезд­ных и гу­берн­ских Со­ве­тах ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов (осо­бен­но там, где в дни кор­ни­лов­ско­го вы­сту­п­ле­ния бы­ли об­ра­зо­ва­ны во­енно-ре­во­люционные ко­ми­те­ты); в Со­ве­тах кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов своё влия­ние со­хра­ни­ли эсе­ры. Кон­со­ли­да­ция ре­во­люционных сил про­де­мон­ст­ри­ро­ва­ла сла­бость так­ти­ки по­ли­тического цен­триз­ма, ко­то­рой по­сле­до­ва­тель­но при­дер­жи­вал­ся Ке­рен­ский.

В.И. Ле­нин в статье «О ком­про­мис­сах» [на­пи­са­на 1(14) сентября] пред­ло­жил мень­ше­ви­кам и эсе­рам (без ка­де­тов и без боль­ше­ви­ков) сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во, от­вет­ст­вен­ное пе­ред Со­ве­та­ми, а так­же пе­ре­дать им власть на мес­тах, что­бы обес­пе­чить «мир­ное дви­же­ние ре­во­лю­ции впе­рёд», но бы­ст­ро от­ка­зал­ся от сво­его пред­ло­же­ния. В ночь с 1(14) на 2(15) сентября об­ра­зо­ва­на Ди­рек­то­рия во гла­ве с председателем Ке­рен­ским [ос­во­бо­дил по­сты во­енного и морского ми­ни­ст­ров и 30 августа (12 сентября) офи­ци­аль­но всту­пил в долж­ность Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го], в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли так­же 4 ми­ни­ст­ра по вы­бо­ру пред­се­да­те­ля. Ди­рек­то­рия, не до­жи­да­ясь со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, сра­зу объ­яви­ла Рос­сию рес­пуб­ли­кой.

В те же дни про­яв­ле­ни­ем воз­рос­ше­го влия­ния боль­ше­ви­ков в сто­лич­ных го­ро­дах яви­лось при­ня­тие Пет­ро­со­ве­том, хо­тя и не в пол­ном со­ста­ве, в ночь с 31 августа (13 сентября) на 1(14) сентября пред­ло­жен­ной ЦК боль­ше­ви­ков ре­зо­лю­ции. В ней го­во­ри­лось о не­об­хо­ди­мо­сти фор­ми­ро­ва­ния вла­сти «из пред­ста­ви­те­лей ра­бо­чих и кре­сть­ян», дос­ти­же­ния не­мед­лен­но­го ми­ра, на­цио­на­ли­за­ции важ­ней­ших от­рас­лей промышленности, ус­та­нов­ле­ния ра­бо­че­го кон­тро­ля над про­изводством и рас­пре­де­ле­ни­ем в об­ще­го­су­дар­ст­вен­ном мас­шта­бе, кон­фи­ска­ции по­ме­щичь­ей зем­ли и пр. [Московский со­вет при­нял ана­ло­гич­ную ре­зо­лю­цию 5(18) сентября]. Вслед за этим боль­ше­ви­ки по­тре­бо­ва­ли от­став­ки Пре­зи­диу­ма Пет­ро­со­ве­та, а члены Пре­зи­диума, на­де­ясь под­твер­дить во­тум до­ве­рия Пет­ро­со­ве­та, по­дали за­яв­ле­ние об от­став­ке. Не­ожи­дан­но для эсе­ров и мень­ше­ви­ков 9(22) сентября она бы­ла при­ня­та Пет­ро­со­ве­том. Од­но­вре­мен­но уг­луб­ил­ся рас­кол в пар­ти­ях мень­ше­ви­ков и эсе­ров, уве­ли­чил­ся раз­брос мне­ний от­но­си­тель­но со­ста­ва бу­ду­ще­го пра­ви­тель­ст­ва. Ме­ж­ду тем в стра­не на­рас­та­ла ин­фля­ция (в об­ра­ще­нии на­хо­ди­лись обес­це­нен­ные день­ги – «дум­ские» и «ке­рен­ки»), в Пет­ро­гра­де не хва­та­ло про­до­воль­ст­вия. В го­ро­дах уси­ли­лись эко­но­мические за­бас­тов­ки ра­бо­чих, в де­рев­нях – аг­рар­ные бес­по­ряд­ки, про­ис­хо­ди­ли уже мас­со­вые за­хва­ты ка­зён­ных и по­ме­щичь­их зе­мель и по­сле­дую­щее их урав­нительное рас­пре­де­ле­ние об­щи­ной (про­цесс по­лу­чил в ис­то­рио­гра­фии наз­ва­ния «чёр­ный пе­ре­дел», «об­щин­ная ре­во­лю­ция»); не­удер­жи­мо рос­ли се­па­ра­ти­ст­ские на­строе­ния в Фин­лян­дии, на Ук­раи­не, при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность ло­зун­ги с тре­бо­ва­ния­ми ав­то­но­мии в Бе­ло­рус­сии (см. Бе­ло­рус­ские ра­ды), Си­би­ри (Об­ла­ст­ни­че­ст­во), сре­ди та­тар, баш­кир, ка­за­хов, российских нем­цев, а так­же сре­ди ка­за­че­ст­ва Юга Рос­сии. В этих ус­ло­ви­ях ло­зунг боль­ше­ви­ков о пра­ве на­ций на са­мо­оп­ре­де­ле­ние, вплоть до от­де­ле­ния и соз­да­ния не­за­ви­си­мых го­су­дарств, при­вле­кал на их сто­ро­ну сто­рон­ни­ков национальной не­за­ви­си­мо­сти.

В.И. Ле­нин, по-преж­не­му скры­вав­ший­ся в Фин­лян­дии, с се­ре­ди­ны сен­тяб­ря стал на­стаи­вать на не­об­хо­ди­мо­сти, «не те­ряя ни ми­ну­ты», на­чать под­го­тов­ку во­оруженного вос­ста­ния в Пет­ро­гра­де и Мо­ск­ве с це­лью за­хва­та вла­сти боль­ше­ви­ка­ми. Свои пред­ло­же­ния он из­ло­жил в пись­мах в ЦК, Пет­роградский и Московский пар­тий­ные ко­ми­те­ты [«Боль­ше­ви­ки долж­ны взять власть» и «Мар­ксизм и вос­ста­ние», на­пи­са­ны 12-14 (25-27) сентября]. Они бы­ли от­кло­не­ны на за­се­да­нии ЦК боль­ше­ви­ков 15(28) сентября как не­свое­вре­мен­ные; Л.Д. Троц­кий, с ав­гу­ста член ЦК боль­ше­ви­ков [ос­во­бо­ж­дён из тюрь­мы 4(17) сентября], счи­тал, что вос­ста­ние нуж­но от­ло­жить до на­ча­ла ра­бо­ты 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов.

Опа­се­ния но­вой по­пыт­ки пе­ре­во­ро­та - на этот раз сле­ва, со сто­ро­ны боль­ше­ви­ков - вновь при­ве­ли к сбли­же­нию со­циа­ли­стов с ка­де­та­ми. 21 сентября (4 октября) на со­зван­ном ВЦИК Со­ве­тов Де­мо­кра­ти­че­ском со­ве­ща­нии 1917 года [про­хо­ди­ло с 14(27) сентября в Пет­ро­гра­де] при­ня­то ре­ше­ние о фор­ми­ро­ва­нии 3-го коа­лиционного пра­ви­тель­ст­ва. В це­лом оно бы­ло об­ра­зо­ва­но 25 сентября (8 октября), окон­ча­тель­но офор­ми­лось 3(16) октября. Впер­вые треть ми­ни­ст­ров от­но­си­лись к бес­пар­тий­ным, си­лы же ли­бе­ра­лов и де­мо­кра­тов ока­за­лись при­мер­но рав­ны­ми. Ке­рен­ский на­сто­ял на со­хра­не­нии бло­ка со­циа­ли­стов с ка­де­та­ми, хо­тя мень­ше­ви­ки и эсе­ры уже от­ка­зы­ва­лись от та­ко­го сою­за.

К 25 сентября (8 октября) кар­ди­наль­но из­ме­нил­ся со­став Пре­зи­диу­ма Пет­ро­со­ве­та, в не­го впер­вые во­шли боль­ше­ви­ки (4 из 7 человек), вос­ста­но­вив­шие по­шат­нув­шее­ся по­сле июль­ских со­бы­тий по­ло­же­ние, а председателем из­бран Л.Д. Троц­кий. По его ини­циа­ти­ве в тот же день Пет­ро­со­вет при­нял ре­зо­лю­цию о не­же­ла­нии пет­роградских ра­бо­чих и сол­дат ока­зы­вать под­держ­ку 3-му коа­лиционному пра­ви­тель­ст­ву и вы­ра­зил уве­рен­ность, что 2-й Все­российский съезд Со­ве­тов соз­даст «ис­тин­но ре­во­лю­ци­он­ную власть». Бю­ро ВЦИК 26 сентября (9 октября) при­ня­ло ре­ше­ние о со­зы­ве съез­да Советов 20 октября (2 но­ября) [позд­нее его от­кры­тие пе­ре­не­се­но на 25 октября (7 но­ября)]. 3(16) октября бы­ла объ­яв­ле­на по­ве­ст­ка пред­стоя­ще­го съез­да, в ко­то­рую, в ча­ст­но­сти, бы­ли вне­се­ны во­про­сы об от­но­ше­нии к вла­сти, вой­не и Уч­ре­дительному со­б­ра­нию. Бю­ро Ис­пол­ко­ма Со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, фрон­то­вые и ар­мейские во­енные ко­ми­те­ты вы­сту­пи­ли про­тив со­зы­ва 2-го съез­да Со­ве­тов до Уч­ре­дительного со­б­ра­ния.

29 сентября (12 октября) - 7(20) октября германским фло­том осу­ще­ст­в­ля­лась мор­ская опе­ра­ция по за­хва­ту Мо­он­зунд­ско­го ар­хи­пе­ла­га (см. в статье Мо­он­зунд­ская опе­ра­ция 1917 года), за­кон­чив­шая­ся для Рос­сии его по­те­рей и став­шая по­след­ним сра­же­ни­ем Первой ми­ро­вой вой­ны на русском фрон­те.

При­ход боль­ше­ви­ков к вла­сти

Ок­тябрь­ское воо­ру­жён­ное вос­ста­ние в Пет­ро­гра­де. Кри­тическая си­туа­ция на фрон­те, внутриполитический кризис ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли прак­ти­че­ски все по­ли­тические и об­щественные си­лы. Ле­нин, воз­му­щён­ный по­зи­ци­ей ЦК боль­ше­ви­ков, за­тя­ги­вав­ше­го ре­ше­ние о на­ча­ле во­оруженного вос­ста­ния, и опа­сав­ший­ся, что пар­тия мо­жет по­те­рять шанс взять власть, не­ле­галь­но вер­нул­ся в Пет­ро­град из Фин­лян­дии, при­гро­зив вы­хо­дом из со­ста­ва ЦК, что­бы иметь сво­бо­ду аги­та­ции в ни­зо­вых партийных ор­га­ни­за­ци­ях. 10(23) октября он на кон­спи­ра­тив­ном за­се­да­нии ЦК (при­сут­ст­во­ва­ли 12 из 21 чле­на), ука­зы­вая на то, что Уч­ре­дит. со­б­ра­ние бу­дет яв­но не с боль­ше­ви­ка­ми, а это ус­лож­нит им за­да­чу при­хо­да к вла­сти, до­бил­ся при­ня­тия ре­зо­лю­ции «О те­ку­щем мо­мен­те». В ней под­го­тов­ка воо­руж. вос­ста­ния бы­ла при­зна­на на­зрев­шей и не­об­хо­ди­мой; про­тив про­го­ло­со­ва­ли Л.Б. Ка­ме­нев и Г.Е. Зи­новь­ев. 12(25) октября Ис­пол­ко­мом Пет­ро­со­ве­та, ко­то­рый стал вновь пре­тен­до­вать на роль об­ще­рос­сий­ско­го цен­тра Со­ве­тов вме­сто ВЦИК, а 16(29) октября боль­шин­ст­вом чле­нов Пет­ро­со­ве­та при­ня­то ре­ше­ние об об­ра­зо­ва­нии Пет­ро­град­ско­го во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та (ПВРК; пер­вый председатель - ле­вый эсер П.Е. Ла­зи­мир, «за пред­се­да­те­ля» на рас­по­ря­же­ни­ях ПВРК рас­пи­сы­ва­лись так­же Н.И. Под­вой­ский, В.А. Ан­то­нов-Ов­се­ен­ко и др.). На за­се­да­нии Пет­ро­со­ве­та Л.Д. Троц­кий, иг­рав­ший в нём главную роль, зая­вил, что ПВРК бу­дет шта­бом по за­хва­ту вла­сти. Временное пра­ви­тель­ст­во и ВЦИК, со сво­ей сто­ро­ны, стре­ми­лись не до­пус­тить воо­руженные вы­сту­п­ле­ния, ко­то­рое го­то­ви­ли боль­ше­ви­ки. Ко­мандующий вой­ска­ми Пет­роградского ВО Г.П. Пол­ков­ни­ков 16(29) октября за­пре­тил ми­тин­ги, со­б­ра­ния и ше­ст­вия, а Временное пра­ви­тель­ст­во вновь от­да­ло при­каз об аре­сте Ле­ни­на. ВЦИК, обес­по­ко­ен­ный ак­тив­но­стью боль­ше­ви­ков в Пет­ро­со­ве­те, а так­же воо­ру­же­ни­ем ра­бо­чих, 18(31) октября до­вёл до све­де­ния фаб­рич­но-за­во­дских ко­ми­те­тов и других ор­га­ни­за­ций, что не до­пус­ка­ет­ся раз­да­ча ору­жия без раз­ре­шения Временного во­енного комитета при ВЦИК, об­ра­зо­ван­но­го в ию­не 1917 года для обо­ро­ны Пет­ро­гра­да от нем­цев (в нём пре­об­ла­да­ли мень­ше­ви­ки и эсе­ры). На за­се­да­ни­ях Временного пра­ви­тель­ст­ва 19 октября (1 но­ября) и Ко­мис­сий во­енных и иностранных дел Пред­пар­ла­мен­та 20 октября (2 но­ября) во­енный министр А.И. Вер­хов­ский зая­вил, что пре­дот­вра­тить анар­хию и при­ход боль­ше­ви­ков к вла­сти мо­жет толь­ко за­клю­че­ние ми­ра все­ми воюю­щи­ми сто­ро­на­ми [его пред­ло­же­ние бы­ло от­кло­не­но; 23 октября (5 но­ября) Временное пра­ви­тель­ст­во при­ня­ло по­ста­нов­ле­ние об от­став­ке во­енного ми­ни­ст­ра]. 22 октября (4 но­ября) ПВРК на­пра­вил во все во­ин­ские час­ти гар­ни­зо­на те­ле­фо­но­грам­му с при­зы­вом не ис­пол­нять без его санк­ции при­ка­зов ко­ман­до­ва­ния. 23 октября (5 но­ября) на сто­ро­ну ПВРК пе­ре­шёл гар­ни­зон Пет­ро­пав­лов­ской кре­по­сти. 24 октября (6 но­ября) Временное пра­ви­тель­ст­во от­да­ло рас­по­ря­же­ние об аре­сте ру­ко­во­ди­те­лей боль­ше­ви­ков, юн­ке­ра взя­ли под ох­ра­ну мос­ты че­рез Не­ву, стан­ции те­ле­гра­фа и те­ле­фо­на, все во­кза­лы, пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния. Юн­ке­ра Пав­лов­ско­го, Вла­ди­мир­ско­го и Кон­стан­ти­нов­ско­го во­енных учи­лищ по­лу­чи­ли при­каз не­мед­лен­но вы­сту­пить на Двор­цо­вую пл. для под­дер­жа­ния за­кон­но­сти и по­ряд­ка (ох­ра­няв­шие Зим­ний дво­рец с июль­ских дней сол­да­ты са­мо­кат­но­го ба­таль­о­на днём са­мо­чин­но сня­лись с ка­рау­ла). В тот же день ру­ко­вод­ство ПВРК ра­зо­сла­ло «Пред­пи­са­ние № 1» по Пет­рогр. гар­ни­зо­ну и ко­раб­лям Балтийского фло­та, в ко­то­ром со­дер­жа­лось рас­по­ря­же­ние при­вес­ти вой­ска в пол­ную бое­вую го­тов­ность и ждать даль­ней­ших рас­по­ря­же­ний. То­гда же, ци­ти­руя это пред­пи­са­ние на за­се­да­нии Пред­пар­ла­мен­та, Ке­рен­ский вы­сту­пил с за­яв­ле­ни­ем, что сто­ли­ца пе­ре­жи­ва­ет «со­стоя­ние вос­ста­ния», и по­тре­бо­вал поддержки правите­ль­ства в борь­бе с боль­ше­ви­ка­ми. По­сле дли­тель­ных бур­ных де­ба­тов лишь ве­че­ром Пред­пар­ла­мент при­нял ре­зо­лю­цию, в ко­то­рой, на­ря­ду с тре­бо­ва­ни­ем по­дав­ле­ния вос­ста­ния, вни­ма­ние пра­ви­тель­ст­ва об­ра­ща­лось на не­об­хо­ди­мость не­мед­лен­но­го из­да­ния дек­ре­та «о пе­ре­да­че зе­мель в ве­де­ние зе­мель­ных ко­ми­те­тов и ре­ши­тель­но­го вы­сту­п­ле­ния во внеш­ней по­ли­ти­ке с пред­ло­же­ни­ем со­юз­ни­кам про­воз­гла­сить ус­ло­вия ми­ра и на­чать мир­ные пе­ре­го­во­ры». Ис­пол­ком Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов при­звал кре­сть­ян­ские Со­ве­ты не уча­ст­во­вать во 2-м Все­российском съез­де Со­ве­тов, счи­тая, что пе­ре­ход вла­сти к Со­ве­там до со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния - «пре­ступ­ная за­тея, ги­бель­ная для Ро­ди­ны и ре­во­лю­ции». В этот же день на пред­при­яти­ях го­ро­да ак­тив­но шла за­пись ра­бо­чих в Крас­ную гвар­дию (к мо­мен­ту ре­шаю­щих со­бы­тий её чис­лен­ность дос­тиг­ла, по при­бли­зительным под­счё­там, 40 тысяч человек). Ле­нин, всё ещё на­хо­див­ший­ся на кон­спи­ра­тив­ной квар­ти­ре, в об­ра­ще­нии к Пет­роградскому комитету и рай­он­ным ко­ми­те­там боль­ше­ви­ков по­тре­бо­вал не­мед­лен­но взять власть, под­чёр­ки­вая, что «про­мед­ле­ние в вы­сту­п­ле­нии смер­ти по­доб­но». Од­на­ко ру­ко­во­ди­те­ли ПВРК и ЦК боль­ше­ви­ков воз­дер­жи­ва­лись от во­оруженного за­хва­та вла­сти, рас­счи­ты­вая, что 2-й Все­российский съезд Со­ве­тов на сле­дую­щий день сфор­ми­ру­ет но­вое пра­ви­тель­ст­во из эсе­ров, мень­ше­ви­ков и боль­ше­ви­ков, а Временное пра­ви­тель­ст­во доб­ро­воль­но сло­жит свои пол­но­мо­чия. Ве­че­ром 24 октября (6 но­ября) Ле­нин не­ле­галь­но при­был в зда­ние бывшего Смоль­но­го института, где на­хо­дил­ся ПВРК, и вновь на­стаи­вал на штур­ме Зим­не­го двор­ца и аре­сте Временного пра­ви­тель­ст­ва не­пре­мен­но до от­кры­тия 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов. В ночь на 25 октября (7 но­ября) со­стоя­лось экс­трен­ное со­вме­ст­ное за­се­да­ние Ис­пол­ко­мов Все­российских Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских, а так­же кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. Его уча­ст­ни­ки об­ра­ти­лись к ра­бо­чим и сол­да­там с при­зы­вом не уча­ст­во­вать в воо­руженном вос­ста­нии, пре­ду­пре­ж­дая, что за­хват вла­сти Пет­ро­со­ве­том при­ве­дёт к сры­ву Уч­ре­дительного со­б­ра­ния.

Ут­ром 25 октября (7 но­ября) час­ти Пе­троградского гар­ни­зо­на и от­ря­ды Крас­ной гвар­дии прак­ти­че­ски без со­про­тив­ле­ния за­ня­ли клю­че­вые объ­ек­ты сто­ли­цы - стан­ции поч­ты, те­ле­гра­фа и те­ле­фо­на, боль­шин­ст­во мос­тов, железнодорожные во­кза­лы, элек­тро­стан­цию, зда­ние Государственного бан­ка. По при­ка­зу ПВРК в Не­ву во­шли несколько ко­раб­лей Балтийского фло­та. Ра­дио­стан­ция по­до­шед­ше­го к Ни­ко­ла­ев­ско­му мос­ту крей­се­ра «Ав­ро­ра» пе­ре­да­ла воз­зва­ние Ле­ни­на «К гра­ж­да­нам Рос­сии», в ко­то­ром он, опе­ре­жая со­бы­тия, со­об­щал, что Временное пра­ви­тель­ст­во низ­ло­же­но, а государственная власть пе­ре­шла в ру­ки ПВРК. В 11 часов Ке­рен­ский вы­ехал в Псков в штаб Северного фрон­та за во­енную по­мо­щью. Тем же ут­ром на за­се­да­нии ЦК боль­ше­ви­ков в Смоль­ном об­су­ж­дал­ся во­прос о воз­мож­ном со­ста­ве бу­ду­ще­го пра­ви­тель­ст­ва и при­ня­то ре­ше­ние на­звать его Со­ве­том на­род­ных ко­мис­са­ров (СНК). Во 2-й по­ло­ви­не дня Ле­нин, не до­жи­да­ясь от­кры­тия 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, вы­сту­пил пе­ред де­пу­та­та­ми Пет­ро­со­ве­та и объ­я­вил: «Ра­бо­чая и кре­сть­ян­ская ре­во­лю­ция, о не­об­хо­ди­мо­сти ко­то­рой всё вре­мя го­во­ри­ли боль­ше­ви­ки, свер­ши­лась».

К 18 часам от­ря­ды крас­но­гвар­дей­цев, сол­дат и мат­ро­сов при под­держ­ке 2 бро­не­ви­ков и 2 ав­то­мо­би­лей с зе­нит­ны­ми ору­дия­ми ок­ру­жи­ли Зим­ний дво­рец, где на­хо­ди­лось Временное пра­ви­тель­ст­во. Око­ло 18 ч 30 мин ПВРК по­тре­бо­вал от ми­ни­ст­ров доб­ро­воль­ной сда­чи (тре­бо­ва­ние от­кло­не­но в ожи­да­нии войск с Северного фрон­та), а от за­щит­ни­ков Зим­не­го двор­ца - сло­жить ору­жие до 19 ч 10 мин, уг­ро­жая в про­тив­ном слу­чае на­чать артиллерийский об­стрел двор­ца. По Зим­не­му двор­цу было про­из­ве­де­но несколько вы­стре­лов из ору­дий Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти, в том числе дву­мя бое­вы­ми сна­ря­да­ми. В 21 ч 40 мин крей­сер «Ав­ро­ра» про­из­вёл хо­ло­стой вы­стрел из но­со­во­го ору­дия, по­сле че­го Зим­ний дво­рец по­ки­ну­ли его по­след­ние за­щит­ни­ки.

В 22 ч 40 мин 25 октября (7 но­ября) от­крыл­ся 2-й Все­российский съезд Со­ве­тов; на нём от­сут­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. Боль­шин­ст­во на съез­де при­над­ле­жа­ло боль­ше­ви­кам и ле­вым эсе­рам, они же сфор­ми­ро­ва­ли пре­зи­ди­ум съез­да из 14 боль­ше­ви­ков и 7 ле­вых эсе­ров (мень­ше­ви­ки от­ка­за­лись вой­ти в его со­став). Тем не ме­нее на съез­де раз­вер­ну­лась борь­ба ме­ж­ду боль­ше­ви­ка­ми и сто­рон­ни­ка­ми фор­ми­ро­ва­ния пра­ви­тель­ст­ва из пред­ста­ви­те­лей всех пар­тий со­циа­ли­стов, а не­ко­то­рые де­ле­га­ты вы­сту­пи­ли за пе­ре­го­во­ры с Временным пра­ви­тель­ст­вом. ВЦИК Со­ве­тов объ­явил съезд «не­пра­во­моч­ным ча­ст­ным со­ве­ща­ни­ем боль­ше­ви­ков». Для со­про­тив­ле­ния боль­ше­ви­кам при Пет­роградской городской ду­ме об­ра­зо­ван Ко­ми­тет спа­се­ния ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, в ко­то­рый во­шли пред­ста­ви­те­ли сто­лич­ной городской ду­мы, Пред­пар­ла­мен­та, ВЦИК, Ис­пол­ко­ма Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов; мень­ше­ви­ки, эсе­ры, народные со­циа­ли­сты и др. Од­но­вре­мен­но в 2 ч 10 мин но­чи 26 октября (8 но­ября) около 400 человек из от­ря­дов ПВРК во гла­ве с В.А. Ан­то­но­вым-Ов­се­ен­ко про­ник­ли в Зим­ний дво­рец, аре­сто­ва­ли ми­ни­ст­ров Временного пра­ви­тель­ст­ва и от­пра­ви­ли их в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. Не­зна­чительная часть де­ле­га­тов 2-го Все­российского съезда Со­ве­тов (эсе­ры, мень­ше­ви­ки, в том числе мень­ше­ви­ки-ин­тер­на­цио­на­ли­сты) по­ки­ну­ла съезд в знак про­тес­та про­тив «аван­тю­ры» боль­ше­ви­ков. В 2 ч 40 мин на съез­де был объ­яв­лен пе­ре­рыв. На за­се­да­нии ос­тав­ших­ся в Смоль­ном де­ле­га­тов, во­зоб­но­вив­шем­ся в 3 ч 10 мин, по пред­ло­же­нию А.В. Лу­на­чар­ско­го, боль­шин­ст­вом го­ло­сов в 5 ч ут­ра бы­ло при­ня­то на­пи­сан­ное Ле­ни­ным об­ра­ще­ние «Ра­бо­чим, сол­да­там и кре­сть­я­нам!». В нём го­во­ри­лось о низ­ло­же­нии Временного пра­ви­тель­ст­ва, пре­кра­ще­нии пол­но­мо­чий ВЦИК и пе­ре­хо­де вла­сти к съез­ду, а на мес­тах - к Со­ве­там ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. Главными за­да­ча­ми про­воз­гла­ша­лись не­мед­лен­ное за­клю­чение де­мо­кра­тического ми­ра, без­воз­мезд­ная пе­ре­да­ча по­ме­щичь­их, удель­ных и мо­на­стыр­ских зе­мель в рас­по­ря­же­ние кре­сть­ян­ских ко­ми­те­тов, пол­ная де­мо­кра­ти­за­ция ар­мии, вве­де­ние ра­бо­че­го кон­тро­ля над про­изводством, обес­пе­че­ние свое­вре­мен­но­го со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, пре­достав­ле­ние всем на­ци­ям Рос­сии пра­ва на са­мо­оп­ре­де­ле­ние.

Ве­че­ром 26 октября (8 но­ября) при­сут­ст­во­вав­шие в Смоль­ном де­ле­га­ты 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов по док­ла­ду Ле­ни­на при­ня­ли Дек­рет о ми­ре. В ночь на 27 октября (9 но­ября) они ут­вер­ди­ли Дек­рет о зем­ле, а так­же со­став Временного ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го пра­ви­тель­ст­ва - СНК Российской рес­пуб­ли­ки под пред­се­да­тель­ст­вом Ле­ни­на (во­шли толь­ко боль­ше­ви­ки; ле­вые эсе­ры, об­ра­зо­вав­шие са­мо­сто­ятельных ле­вых со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров пар­тию, пер­во­на­чаль­но от­ка­за­лись, в кон­це но­яб­ря / на­ча­ле де­каб­ря со­гла­си­лись уча­ст­во­вать в ра­бо­те СНК, но вы­шли из не­го в мар­те 1918 года; мень­ше­ви­ки-ин­тер­на­цио­на­ли­сты от­кло­ни­ли пред­ло­же­ние вой­ти в СНК). То­гда же был из­бран но­вый ру­ко­во­дя­щий ор­ган Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, за ним со­хра­ня­лось название ВЦИК (101 человек, из них - 62 боль­ше­ви­ка, 29 ле­вых эсе­ров, 6 мень­ше­ви­ков-ин­тер­на­цио­на­ли­стов, 4 пред­ста­ви­те­ля других ле­вых групп). Его пер­вы­ми пред­се­да­те­ля­ми ста­ли боль­ше­ви­ки Л.Б. Ка­ме­нев - до 8(21) но­ября, за­тем Я.М. Сверд­лов. Од­ним из пер­вых дек­ре­тов СНК стал Дек­рет о пе­ча­ти от 27 октября (9 но­ября), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым под­ле­жа­ли за­кры­тию оп­по­зи­ци­он­ные СНК ор­га­ны пе­ча­ти. Но­вый со­став ВЦИК 2(15) но­ября при­нял Дек­ла­ра­цию прав на­ро­дов Рос­сии, про­воз­гла­сив, в ча­ст­но­сти, пра­во на­ро­дов на сво­бод­ное са­мо­оп­ре­де­ле­ние, вплоть до от­де­ле­ния и об­ра­зо­ва­ния са­мо­сто­ятельного го­су­дар­ст­ва. На со­зван­ном позд­нее 2-м Все­российском съез­де Со­ве­тов кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов [26 но­ября (9 декабря) – 10(23) декабря, Пет­ро­град] был пе­ре­из­бран так­же Ис­пол­ком Все­российского со­ве­та кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, в ко­то­рый во­шли гл. обр. ле­вые эсе­ры и боль­ше­ви­ки, дея­тель­ность пре­ды­ду­ще­го Ис­пол­ко­ма при­зна­на «пре­ступ­ной».

При­ход боль­ше­ви­ков к вла­сти, сме­на ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов бы­ли ак­тив­но под­дер­жа­ны од­ной ча­стью на­се­ле­ния и вы­зва­ли не ме­нее ак­тив­ный про­тест дру­гой. На­ча­ло Гражданской вой­ны 1917-1922 годов зна­ме­но­ва­лось Ке­рен­ско­го - Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ни­ем 1917 года в под­держ­ку Временного пра­ви­тель­ст­ва [26 октября (8 но­ября) - 1(14) но­ября], ос­та­нов­лен­ным ре­во­люц. вой­ска­ми воо­руженным пу­тём. Од­но­вре­мен­но по при­зы­ву Комитета спа­се­ния Ро­ди­ны и ре­во­лю­ции в Пет­ро­гра­де 29 октября (11 но­ября) про­изош­ло ан­ти­боль­ше­ви­ст­ское вы­сту­п­ле­ние, вско­ре по­дав­лен­ное. По­пыт­ки Ке­рен­ско­го при­влечь на свою сто­ро­ну вой­ска Северного, Западного и Юго-Западного фрон­тов ока­за­лись не­удач­ны­ми. В Мо­ск­ве боль­ше­ви­ки при­шли к вла­сти 3(16) но­ября по­сле кро­во­про­лит­ных бо­ёв. Дек­ре­том СНК от 28 но­ября (11 декабря) за­пре­ще­на дея­тель­ность ка­дет­ской пар­тии (позд­нее – и со­циа­ли­стов). В де­каб­ре под­пи­са­но со­гла­ше­ние о пе­ре­ми­рии с германским бло­ком. 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года) в Пет­ро­гра­де вве­де­но во­енное по­ло­же­ние. В Дек­ла­ра­ции прав тру­дя­ще­го­ся и экс­плуа­ти­руе­мо­го на­ро­да [при­ня­та но­вым со­ста­вом ВЦИК 3(16) января 1918 года] Рос­сия объ­яв­ля­лась Рес­пуб­ли­кой Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, бы­ло ус­та­нов­ле­но её название - Советская Российская Рес­пуб­ли­ка (с ию­ля 1918 года РСФСР). К ут­ру 6(19) января 1918 года на пер­вом же за­се­да­нии бы­ло рас­пу­ще­но Уч­ре­дительное со­б­ра­ние, 5(18) января и 9(22) января рас­стре­ля­ны де­мон­ст­ра­ции в его под­держ­ку. За­клю­че­ние Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года с Гер­ма­ни­ей ли­ши­ло боль­ше­ви­ков их со­юз­ни­ков - ле­вых эсе­ров, стре­мив­ших­ся к про­дол­же­нию «рус­ской и ме­ж­ду­на­род­ной ре­во­лю­ции»; они под­ня­ли ле­вых эсе­ров вос­ста­ние 1918 года, в де­каб­ре при­зва­ли уп­разд­нить СНК и пе­ре­дать власть ВЦИК. Боль­ше­ви­ки ста­ли вес­ти борь­бу со все­ми по­ли­тическими си­ла­ми и с национальными дви­же­ния­ми.

Ут­вер­жде­ние в стра­не вла­сти боль­ше­ви­ков в фор­ме Со­ве­тов. Про­цесс ут­вер­жде­ния но­вой вла­сти в стра­не рас­тя­нул­ся на несколько лет и про­хо­дил по-раз­но­му на раз­ных тер­ри­то­ри­ях. Мир­ным пу­тём власть Со­ве­тов ут­вер­ди­лась в пер­вую оче­редь в го­ро­дах и гу­бер­ни­ях (за­час­тую в них рас­по­ла­га­лись круп­ные во­енные гар­ни­зо­ны, под­дер­жи­вав­шие ан­ти­во­ен­ные ло­зун­ги), где уже до октября 1917 года Со­ве­ты иг­ра­ли зна­чи­мую роль, а боль­шин­ст­во го­ло­сов в них при­над­ле­жа­ло боль­ше­ви­кам. Там, где со­хра­ня­ли своё влия­ние преж­ние ор­га­ны вла­сти или боль­ше­ви­ки не име­ли в Со­ве­тах боль­шин­ст­ва го­ло­сов, а Со­ве­ты про­дол­жа­ли при­ни­мать ре­ше­ния о не­об­хо­ди­мо­сти «од­но­род­ной де­мо­кра­ти­че­ской» вла­сти, в ка­че­ст­ве вла­ст­ных ор­га­нов не­ред­ко соз­да­ва­лись во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­ные ко­ми­те­ты, ко­то­рые мог­ли по­лу­чать во­енную и фи­нан­со­вую под­держ­ку от ПВРК. Они при уча­стии при­ез­жих аги­та­то­ров ор­га­ни­зо­вы­ва­ли пе­ре­вы­бо­ры Со­ве­тов, что­бы до­бить­ся пре­об­ла­да­ния в них боль­ше­ви­ков, а за­тем воо­руженным пу­тём с по­мо­щью от­ря­дов Крас­ной гвар­дии и ре­во­люционных сол­дат пе­ре­да­ва­ли власть Со­ве­там. В сель­ской ме­ст­но­сти ин­ст­ру­мен­том ус­та­нов­ле­ния боль­ше­ви­ст­ско­го влия­ния час­то слу­жи­ли ко­ми­те­ты бед­но­ты. Они от­тес­ня­ли на вто­рой план или да­же мог­ли вре­мен­но за­ме­нять со­бой не­боль­ше­ви­ст­ские Со­ве­ты.

За пер­вый ме­сяц ре­во­лю­ции ПВРК, по ука­за­нию ЦК РСДРП(б), на­пра­вил на мес­та 250 ко­мис­са­ров, ин­ст­рук­то­ров, 650 аги­та­то­ров; ВЦИК по­слал в ме­ст­ные Со­ве­ты ты­ся­чи сво­их пред­ста­ви­те­лей. До мар­та 1918 года в гу­бер­нии и уез­ды из Пет­ро­гра­да от­прав­ле­ны около 15 тысяч боль­ше­ви­ков. В октябре - но­ябре 1917 года в дей­ст­вую­щей ар­мии (без Кавказского фрон­та) по­ли­тическую ра­бо­ту ве­ли около 50 тысяч боль­ше­ви­ков. На Балтийском фло­те ре­во­люционную власть ус­та­но­вил Цен­тро­балт. В кон­це ок­тяб­ря – на­ча­ле но­яб­ря во всех ар­ми­ях Северного фрон­та об­ра­зо­ва­ны ар­мей­ские ВРК, брав­шие ко­ман­до­ва­ние на се­бя. На сто­ро­ну боль­ше­ви­ков вста­ли 40 тысяч ла­тыш­ских стрел­ков, сыг­ра­в­ших зна­чительную роль в ус­та­нов­ле­нии советской вла­сти. На Западном фрон­те Мин­ский со­вет 25 октября (7 но­ября) взял власть в свои ру­ки, был об­ра­зо­ван ВРК Северо-Западной области и фрон­та, ко­то­рый сме­стил ко­ман­дую­ще­го фрон­том. 20 но­ября (3 декабря) с от­ря­дом ре­во­люционных ра­бо­чих и мат­ро­сов в Став­ку Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го при­был на­зна­чен­ный СНК вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим боль­ше­вик Н.В. Кры­лен­ко.

В Цен­тре Ев­ро­пей­ской Рос­сии советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на срав­ни­тель­но бы­ст­ро и в основном мир­ным пу­тём. В ря­де го­ро­дов Цен­траль­но­про­мыш­лен­но­го рай­она мно­гие ме­ст­ные Со­ве­ты фак­ти­че­ски об­ла­да­ли ре­аль­ной вла­стью ещё до Октябрьского воо­руженного вос­ста­ния (Ива­но­во-Воз­не­сенск, Оре­хо­во-Зуе­во, Тверь, Брянск, Яро­славль, Ря­зань, Вла­ди­мир, Сер­пу­хов и др.). В гу­бер­ни­ях Чер­но­зём­но­го цен­тра со­про­тив­ле­ние Со­ве­тов преж­них со­ста­вов бы­ло силь­нее; там, как пра­ви­ло, сов. власть ус­та­нав­ли­ва­лась воо­руж. пу­тём: в Во­ро­не­же - 30 октября (12 но­ября), Ор­ле - 25 но­ября (8 декабря), Кур­ске - 26 но­ября (9 декабря), Пен­зе - 21 декабря 1917 года (3 янвая 1918 года), Там­бо­ве - 31 января (13 февраля) 1918 года.

На Ура­ле в 2/3 Со­ве­тов пре­об­ла­да­ли боль­ше­ви­ки. В октябре - но­ябре 1917 года советская власть бы­ла про­воз­гла­ше­на в боль­шин­ст­ве ураль­ских го­ро­дов и ра­бо­чих по­сёл­ков, в том числе в Че­ля­бин­ске [26 октября (8 но­ября)], Ижев­ске [27 октября (9 но­ября)]. 26 октября (8 но­ября) власть взя­ли Ека­те­рин­бург­ский со­вет и Уфим­ский ВРК. Упор­ное со­про­тив­ле­ние ока­за­ли со­циа­ли­сты Пер­ми, на Южном Ура­ле - ка­за­че­ст­во (см. Ду­то­ва вы­сту­п­ле­ние 1917-1918 годов). Од­ним из пер­вых го­ро­дов Си­би­ри, в ко­то­ром в октябре/но­ябре 1917 года бы­ла ус­та­нов­ле­на советская власть, стал Крас­но­ярск. В боль­шин­ст­ве го­ро­дов Си­би­ри и Даль­не­го Вос­то­ка боль­ше­ви­ки бра­ли власть с опо­рой на крас­но­гвар­дей­цев и ре­во­люционных сол­дат, до­би­ва­ясь пе­ре­из­бра­ния Со­ве­тов (Томск, где в декабре 1917 года бы­ла ра­зо­гна­на Си­бир­ская об­ла­ст­ная ду­ма; Вла­ди­во­сток, но­ябрь/декабрт 1917 года; То­больск, апрель 1918 года). В Ом­ске (но­ябрь/декабрь 1917 года) и Ир­кут­ске (декабрь 1917 / январь 1918 года) ут­вер­жде­ние советской вла­сти вы­зва­ло вос­ста­ния юн­ке­ров, ко­то­рые бы­ли по­дав­ле­ны. В Чи­те советская власть ус­та­нов­ле­на в феврале 1918 года по­сле столк­но­ве­ний ре­во­люц. от­ря­дов с от­ря­да­ми ата­ма­на Г.М. Се­мё­но­ва. Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 года при­ве­ло к па­де­нию ещё не­проч­ной советской вла­сти в кон­це мая - ию­не сра­зу на ог­ром­ной тер­ри­то­рии (Ма­ри­инск, Че­ля­бинск, Но­во­ни­ко­ла­евск, Пен­за, Сыз­рань, Томск, Омск, го­ро­да Ура­ла и По­вол­жья, вклю­чая Ка­зань). Ло­каль­ные стыч­ки ме­ж­ду про­тив­ни­ка­ми советской вла­сти и Крас­ной Ар­ми­ей пе­ре­рос­ли в круп­но­мас­штаб­ные бое­вые дей­ст­вия. На­ча­лась кон­со­ли­да­ция ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го и ан­ти­со­вет­ско­го дви­же­ния на Ура­ле, в Си­би­ри и в По­вол­жье, где оно эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло от де­мо­кра­ти­че­ско­го (Ко­ми­тет чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния, Вре­мен­ное си­бир­ское пра­ви­тель­ст­во, Ураль­ское вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во, Уфим­ская ди­рек­то­рия) к во­енной дик­та­ту­ре («Ом­ское пра­ви­тель­ст­во» при А.В. Кол­ча­ке). Советская власть на Ура­ле и в Си­би­ри ут­вер­ди­лась с раз­гро­мом войск Кол­ча­ка в 1920 году, на Даль­нем Вос­то­ке - в 1922 году.

В Сред­ней Азии цен­тром ре­во­люционных пре­об­ра­зо­ва­ний был Таш­кент. Там 28 октября (10 ноября) 1917 года на­ча­лось вос­ста­ние, воз­глав­лен­ное Рев­ко­мом. 1(14) но­ября власть пе­ре­шла к Таш­кент­ско­му со­ве­ту. Со­ве­ты взя­ли власть и в ря­де других го­ро­дов Тур­ке­ста­на. 15(28) но­ября в Таш­кен­те 3-й крае­вой съезд Со­ве­тов ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов из­брал СНК Тур­ке­стан­ско­го края. Он встре­тил со­про­тив­ле­ние Ко­канд­ской ав­то­но­мии, ко­то­рое бы­ло слом­ле­но от­ря­да­ми Крас­ной Ар­мии в феврале 1918 года. Вес­ной 1918 года советская власть ус­та­но­ви­лась на всей тер­ри­то­рии Средней Азии (30 апреля 1918 года на съез­де Со­ве­тов в Таш­кен­те об­ра­зо­ва­на Тур­ке­стан­ская советская рес­пуб­ли­ка), за ис­клю­че­ни­ем национально-тер­ри­то­ри­аль­ной ав­то­но­мии под названием Алаш-Ор­да (центр - г. Се­ми­па­ла­тинск), Хи­вин­ско­го хан­ст­ва и Бу­хар­ско­го эми­ра­та, где советская власть ут­вер­ди­лась с по­мо­щью Крас­ной Ар­мии в 1920 году. Од­на­ко до 1930-х годов советсккая власть ве­ла борь­бу с бас­ма­че­ст­вом.

1(14) янвая 1918 года советская власть ус­та­но­ви­лась в Пиш­пе­ке (Биш­кек), в ночь на 3 мар­та - в Вер­ном (Ал­ма-Ата), в мар­те - апреле - во всём Се­ми­ре­чье. Мир­ным пу­тём советская власть ус­та­нов­ле­на в Ак­мо­лин­ской области в но­ябре 1917 - январе 1918 года, в Бу­ке­ев­ской губернии - в декабре 1917 года, в ре­зуль­та­те во­оруженной борь­бы в январе - феврале 1918 года - в Тур­гай­ской области. В январе 1918 года советская власть ут­вер­ди­лась в Се­ми­па­ла­тин­ской области.

Един­ст­вен­ным ре­гио­ном За­кав­ка­зья, где власть взял Со­вет ра­бо­чих де­пу­та­тов [2(15) ноября 1917 года], был рай­он Ба­ку (см. Ба­кин­ская ком­му­на). На ос­таль­ной тер­ри­то­рии 22 апреля 1918 года За­кав­каз­ский сейм (председатель - Н.С. Чхе­ид­зе), сфор­ми­ро­ван­ный из де­пу­та­тов, из­бран­ных в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние от За­кав­ка­зья, про­воз­гла­сил соз­да­ние За­кав­каз­ской де­мо­кра­тической фе­де­ра­тив­ной рес­пуб­ли­ки, ко­то­рая вско­ре (26 мая 1918 года) рас­па­лась на са­мо­сто­ятельные рес­пуб­ли­ки - Ар­ме­нию, Азер­бай­джан и Гру­зию, опи­рав­шие­ся на при­сут­ст­вие иностранных войск (см. Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в За­кав­ка­зье 1918-1921 годов). Советская власть в них ут­вер­ди­лась с всту­п­ле­ни­ем Крас­ной Ар­мии и про­воз­гла­ше­ни­ем Азербайджанской ССР (апрель 1920), Армянской ССР (но­ябрь 1920), Грузинской ССР (февраль 1921). В мар­те 1921 года советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии и Южной Осе­тии.

На Се­ве­ре Ев­ро­пей­ской Рос­сии советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на в но­ябре 1917 - феврале 1918 года. В августе 1918 года она бы­ла сверг­ну­та, при под­держ­ке де­сан­та войск стран Ан­тан­ты в Ар­хан­гель­ске об­ра­зо­ва­но Вер­хов­ное управ­ле­ние Се­вер­ной об­лас­ти, его сме­ни­ло Вре­мен­ное пра­ви­тель­ст­во Се­вер­ной об­лас­ти. Окон­ча­тель­но советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на по­сле по­ра­же­ния Се­вер­ной об­лас­ти войск в феврале 1920 года.

К на­ча­лу декабря 1917 года советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на на всей тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии, не ок­ку­пи­ро­ван­ной германскими вой­ска­ми. В де­каб­ре был рас­пу­щен Все­бе­ло­рус­ский кон­гресс, со­зван­ный Бе­ло­русской ра­дой, в январе - феврале 1918 года ли­к­ви­ди­ро­ва­но Дов­бор-Мус­ниц­ко­го вы­сту­п­ле­ние 1918 года. В феврале 1918 года большая часть тер­ри­то­рии Бе­ло­рус­сии бы­ла за­ня­та германскими вой­ска­ми, ко­то­рые под­дер­жа­ли про­воз­гла­ше­ние Бе­ло­рус­ской На­род­ной Рес­пуб­ли­ки. В но­ябре 1918 года - на­ча­ле января 1919 года РККА при под­держ­ке бе­ло­русских пар­ти­зан за­ня­ла Восточную Бе­ло­рус­сию и вос­ста­но­ви­ла советскую власть (Западная Бе­ло­рус­сия ос­та­лась в со­ста­ве Поль­ши).

На большей части тер­ри­то­рии Ук­раи­ны при под­держ­ке от­ря­дов сол­дат, мат­ро­сов и ра­бо­чих из Мо­ск­вы, Пет­ро­гра­да и других го­ро­дов советская власть бы­ла ус­та­нов­ле­на к февралю 1918 года в борь­бе со сто­рон­ни­ка­ми как сверг­ну­то­го Временного пра­ви­тель­ст­ва, так и на­цио­наль­ной Цен­траль­ной ра­ды. Од­на­ко она па­ла в ре­зуль­та­те под­пи­са­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года и ок­ку­па­ции Ук­раи­ны ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми. С конца 1918 до осе­ни 1920 года на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны ве­лась ожес­то­чён­ная воо­руженная борь­ба ме­ж­ду различными во­ен­но-по­ли­тическими си­ла­ми, ко­то­рая за­кон­чи­лась по­бе­дой Крас­ной Ар­мии и ут­вер­жде­ни­ем советской вла­сти.

На Юге Рос­сии и на Се­вер­ном Кав­ка­зе со­про­тив­ле­ние ус­та­нов­ле­нию советской вла­сти ока­за­ла часть дон­ско­го (см. Ка­ле­ди­на вы­сту­п­ле­ние 1917-1918 годов), ку­бан­ско­го (см. Ку­бан­ская ра­да) и тер­ско­го ка­за­че­ст­ва, а так­же гор­ские на­ро­ды (Тер­ско-Да­ге­стан­ское пра­ви­тель­ст­во); на До­ну и Ку­ба­ни сфор­ми­ро­ва­лась Доб­ро­воль­че­ская ар­мия. Борь­ба боль­ше­ви­ков при­ве­ла к ус­та­нов­ле­нию в мар­те 1918 года советской вла­сти на До­ну (Дон­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка), в Ека­те­ри­но­да­ре (см. в ста­тьях Ку­ба­но-Чер­но­мор­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка, Се­ве­ро-Кав­каз­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка) и в Тер­ской области (Тер­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка), од­на­ко в те­че­ние апреля - августа 1918 года на большей части тер­ри­то­рии Юга Рос­сии и Северного Кав­ка­за она бы­ла сверг­ну­та и окон­ча­тель­но ус­та­нов­ле­на по­сле ожес­то­чён­ной борь­бы ме­ж­ду РККА и Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии в начале 1920 года (в Кры­му - в но­ябре 1920 года в ре­зуль­та­те раз­гро­ма «Рус­ской ар­мии», в Да­ге­ста­не - по­сле по­дав­ле­ния вы­сту­п­ле­ния от­ря­дов Н. Го­цин­ско­го в мае 1921 года).

Об­шир­ные тер­ри­то­рии стра­ны (По­вол­жье, Дон, Ку­бань и Северный Кав­каз, Бе­ло­рус­сия, Центр. Рос­сия и Си­бирь) бы­ли ох­ва­че­ны кре­сть­ян­ски­ми вос­ста­ния­ми. Пов­стан­цы не­ред­ко вы­сту­па­ли под ло­зун­гом «со­ве­ты без ком­му­ни­стов» (например, За­пад­но­си­бир­ское вос­ста­ние 1921 года) или во­об­ще рас­пус­ка­ли Со­ве­ты и фор­ми­ро­ва­ли Сою­зы тру­до­во­го кре­сть­ян­ст­ва в ка­че­ст­ве ор­га­нов ме­ст­ной вла­сти (Там­бов­ское вос­ста­ние 1920-1921 годов). Основные оча­ги вос­ста­ний бы­ли по­дав­ле­ны Крас­ной Ар­ми­ей ле­том 1921 года, но отдельные кре­сть­ян­ские от­ря­ды про­дол­жа­ли со­про­тив­ле­ние до 1923 года, стре­мясь во­пло­тить в жизнь своё пред­став­ле­ние о советской вла­сти. По­сле то­го как советская власть на зна­чительной тер­ри­то­рии стра­ны бы­ла ус­та­нов­ле­на при по­мо­щи войск, из­ме­нил­ся сам её смысл. Из вы­бор­ных ор­га­нов ни­зо­вой де­мо­кра­тии об­раз­ца 1917 года Со­ве­ты пре­вра­ти­лись в часть цен­тра­ли­зо­ван­но­го административного ап­па­ра­та, ко­то­рый кон­тро­ли­ро­вал­ся, а не­ред­ко на­пря­мую на­зна­чал­ся из цен­тра и слу­жил про­вод­ни- ком пра­ви­тельственной по­ли­ти­ки.

Одер­жав по­бе­ду в Гражданской вой­не 1917-1922 годов, боль­ше­ви­ки ус­та­но­ви­ли власть в фор­ме Со­ве­тов на большей части тер­ри­то­рии бывшей Российской им­пе­рии (за ис­клю­че­ни­ем Поль­ши, Фин­лян­дии, Лит­вы, Лат­вии, Эс­то­нии, Бес­са­ра­бии, Западной Ук­раи­ны и Западной Бе­лорус­сии) и при­сту­пи­ли к реа­ли­за­ции сво­ей про­грам­мы.

В ре­зуль­та­те Октябрьской революции 1917 года из­ме­нил­ся государственно-по­ли­тический, идео­ло­гический и об­щественно-эко­но­мический строй стра­ны, ли­к­ви­ди­ро­ван ка­пи­та­лизм, по­строе­но со­циа­ли­стической об­ще­ст­во. Она при­ве­ла так­же к гло­баль­ным из­ме­не­ни­ям в сис­те­ме ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, спо­соб­ст­во­ва­ла раз­ви­тию ре­во­люционных про­цес­сов и национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в ми­ре.

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Смотри также статью Октябрьский переворот

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